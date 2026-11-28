🌐 The Wallà ha portato al Forum nazionale di Roma il progetto di rigenerazione urbana partecipata nato nel Trevigiano. Al centro, il rapporto tra murales, abitanti e continuità delle iniziative culturali, nel percorso che prevede un Libro Bianco del settore.

I muri di un paese nel confronto sulle politiche culturali

Dalle facciate delle case di Vallà ai tavoli nazionali sulla trasformazione delle città. The Wallà, il progetto di arte urbana promosso dal Collettivo BocaVerta a Riese Pio X, nel Trevigiano, è entrato nel confronto di “Ri-generare con creatività”, il primo Forum nazionale sulla rigenerazione urbana a base culturale. L’appuntamento, ospitato all’ex Mattatoio di Testaccio a Roma, aveva in calendario cinque giornate, dal 23 al 27 novembre 2026.

Il contributo del progetto veneto riguardava un tema concreto: il rapporto tra interventi artistici, partecipazione degli abitanti e durata delle iniziative. Non soltanto la realizzazione di un murale, dunque, ma l’organizzazione che lo rende possibile e la rete che continua a occuparsene. Nel programma aggiornato del Forum, a rappresentare Collettivo BocaVerta Aps-The Wallà figurava Matteo Guidolin, assessore alla Cultura e alle Attività produttive di Riese Pio X.

Il tavolo sui festival e il percorso verso il Libro Bianco

Il tavolo “I festival di creatività urbana in Italia” era previsto giovedì 26 novembre, nell’Aula Nervi, all’interno della giornata dedicata ad arte e cultura negli spazi pubblici, processi partecipati e rigenerazione. A moderarlo Luca Borriello, di INWARD, Osservatorio nazionale sulla creatività urbana. Il programma affiancava all’esperienza di Vallà altre realtà, tra cui Borgo Universo di Aielli, CVTà Street Fest e Super Walls, mettendo a confronto iniziative radicate in territori differenti.

Secondo la comunicazione del collettivo, l’invito è arrivato dal direttore generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, Costantino D’Orazio. BocaVerta ha indicato tra le questioni da affrontare la gestione organizzativa, la sostenibilità finanziaria nel medio e lungo periodo, la transizione ecologica e il rapporto continuativo con i residenti. Sono i punti che gli organizzatori collegano alla necessità di superare la dimensione dell’evento estemporaneo, senza perdere la partecipazione che ne accompagna la nascita.

Il Forum è stato promosso dalla Direzione generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura con il Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre, in co-organizzazione con il Consiglio nazionale degli architetti e con il supporto di Ales. Il percorso prevede un Libro Bianco sulla rigenerazione urbana a base culturale: una pubblicazione destinata a raccogliere esperienze, riflessioni e proposte. L’obiettivo annunciato è offrire conoscenze utili alle politiche del settore, non assegnare automaticamente risorse ai progetti presenti.

Come è nato il museo all’aperto di Vallà

The Wallà è partito nel maggio 2021 per iniziativa del Collettivo BocaVerta, in collaborazione con il Comune di Riese Pio X. Il nome intreccia l’inglese “wall”, muro, con Vallà, la frazione dove si sviluppa il progetto. L’idea è trasformare superfici pubbliche e private in un’esposizione permanente all’aperto, coinvolgendo artisti, proprietari degli immobili, volontari e realtà locali. Le opere entrano così negli spazi della vita quotidiana, anziché essere concentrate in una sede espositiva.

Nella scheda diffusa dagli organizzatori il patrimonio viene quantificato in 23 opere, 18 su pareti private e cinque su superfici pubbliche, con oltre mille metri quadrati interessati dagli interventi. È un dato già riportato nel 2025, non un nuovo censimento realizzato alla chiusura del Forum. La distinzione evita di attribuire a novembre 2026 un aggiornamento che la documentazione disponibile non consente di stabilire.

Tra gli artisti che hanno partecipato figurano Ericailcane, Alice Pasquini, Agostino Iacurci, Pixel Pancho, StenLex e Tellas. Accanto agli interventi d’autore, il progetto comprende opere collettive e attività del WonderWallà Festival. È questa doppia dimensione, produzione artistica e coinvolgimento degli abitanti, a caratterizzare l’esperienza presentata nel contesto romano. Il booklet del Forum descrive una rete territoriale che comprende amministrazioni, imprese, associazioni, ricerca e un nucleo di volontari residenti.

Pinocchio, Rodari e i tasselli dipinti dai residenti

La partecipazione assume forme riconoscibili nelle opere raccontate da BocaVerta. Nel 2022, secondo la ricostruzione degli organizzatori, circa mille volontari hanno contribuito alla trascrizione integrale delle “Avventure di Pinocchio” su un muro lungo 50 metri. Nel 2023 è arrivato il lavoro dedicato a Gianni Rodari, con poesie selezionate attraverso il concorso “Semi DiVersi”, al quale il collettivo attribuisce la partecipazione di 256 autori da tutta Italia.

Un altro esempio è “Il Piccolo Pixel”, il murale a mosaico ispirato al “Piccolo Principe”. La scheda del progetto lo colloca nel 2024 e descrive una composizione di 5.994 tasselli colorati a mano, realizzata con il coinvolgimento di residenti, artisti e visitatori. In questi interventi la comunità non compare soltanto come pubblico del festival: contribuisce materialmente al lavoro che resta esposto nel paese, attraverso scrittura, pittura e composizione delle superfici.

La conservazione delle opere entra nella ricerca

Il carattere permanente del percorso porta con sé anche il tema della conservazione. A Vallà questo aspetto è oggetto di una collaborazione con l’Università Ca’ Foscari Venezia, distinta dall’attività del festival. L’accordo riguarda lo studio delle opere murali all’aperto e introduce nel progetto competenze scientifiche dedicate ai materiali e al loro monitoraggio. La cura delle superfici diventa così un’attività documentata, oltre alla produzione di nuovi interventi artistici.

Il protocollo d’intesa è stato firmato nel giugno 2024 dal Comune di Riese Pio X, dal Collettivo BocaVerta Aps e dal Dipartimento di Scienze ambientali, informatica e statistica di Ca’ Foscari, rappresentato dalla docente Francesca Caterina Izzo. Nell’ottobre dello stesso anno un gruppo di studenti del corso di Conservation Science for Modern and Contemporary Art ha svolto una prima esperienza sul campo tra le opere di Vallà.

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