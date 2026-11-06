Cuore e linea, le bevande che aiutano senza miracoli

🌐 Salute cardiovascolare e controllo del peso possono beneficiare anche delle scelte quotidiane su ciò che beviamo. Acqua, tè verde e caffè senza zucchero, nelle quantità appropriate, possono trovare posto in una dieta equilibrata. Ma nessuna bevanda, da sola, è in grado di ripulire le arterie, prevenire ogni malattia cardiaca o provocare dimagrimenti significativi.