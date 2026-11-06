Cuore e linea, le bevande che aiutano senza miracoli
Le bevande alleate del cuore
Approfondimento nutrizionale: il collegamento originario non consente di identificare con certezza una singola bevanda. L’articolo considera quindi alcune bevande comunemente studiate per la salute cardiovascolare, senza attribuire loro effetti miracolosi.
L’alimentazione del cuore comincia dal bicchiere
Quando si parla di salute cardiovascolare, l’attenzione si concentra spesso sugli alimenti solidi.
Eppure anche le bevande contribuiscono all’apporto energetico quotidiano e possono influenzare le abitudini alimentari.
Una bibita zuccherata consumata frequentemente può aumentare l’introito calorico senza produrre la stessa sazietà di un pasto.
Sostituirla con acqua o bevande non zuccherate può rappresentare una scelta utile.
Il beneficio deriva soprattutto dal miglioramento complessivo della dieta, non dall’esistenza di una sostanza capace di bruciare rapidamente il grasso.
Tè verde, polifenoli e metabolismo
Il tè verde contiene sostanze vegetali tra cui catechine e altri polifenoli.
Questi composti sono oggetto di numerosi studi per i loro possibili effetti sui processi metabolici e su alcuni indicatori cardiovascolari.
Tuttavia gli effetti osservati non autorizzano a definire il tè verde una cura per il colesterolo alto
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