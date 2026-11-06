9:48 am, 6 Novembre 26 calendario

Cuore e linea, le bevande che aiutano senza miracoli

Di: Redazione Metrotoday

Le bevande alleate del cuore

Approfondimento nutrizionale: il collegamento originario non consente di identificare con certezza una singola bevanda. L’articolo considera quindi alcune bevande comunemente studiate per la salute cardiovascolare, senza attribuire loro effetti miracolosi.

🌐 Salute cardiovascolare e controllo del peso possono beneficiare anche delle scelte quotidiane su ciò che beviamo. Acqua, tè verde e caffè senza zucchero, nelle quantità appropriate, possono trovare posto in una dieta equilibrata. Ma nessuna bevanda, da sola, è in grado di ripulire le arterie, prevenire ogni malattia cardiaca o provocare dimagrimenti significativi.

L’alimentazione del cuore comincia dal bicchiere

Quando si parla di salute cardiovascolare, l’attenzione si concentra spesso sugli alimenti solidi.

Eppure anche le bevande contribuiscono all’apporto energetico quotidiano e possono influenzare le abitudini alimentari.

Una bibita zuccherata consumata frequentemente può aumentare l’introito calorico senza produrre la stessa sazietà di un pasto.

Sostituirla con acqua o bevande non zuccherate può rappresentare una scelta utile.

Il beneficio deriva soprattutto dal miglioramento complessivo della dieta, non dall’esistenza di una sostanza capace di bruciare rapidamente il grasso.

Bicchiere d'acqua, bevanda fondamentale per l'idratazione quotidiana

Tè verde, polifenoli e metabolismo

Il tè verde contiene sostanze vegetali tra cui catechine e altri polifenoli.

Questi composti sono oggetto di numerosi studi per i loro possibili effetti sui processi metabolici e su alcuni indicatori cardiovascolari.

Tuttavia gli effetti osservati non autorizzano a definire il tè verde una cura per il colesterolo alto

6 Novembre 2026 ( modificato il 25 Ottobre 2026 | 19:49 )
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