Caso Lavitola, il carcere non può diventare strumento di pressione

🌐 Caso Lavitola: la confessione sul presunto attentato a Sigfrido Ranucci non chiude il caso, ma apre una questione più profonda sul significato della custodia cautelare e sul confine tra esigenze investigative e libertà personale.

C’è un punto nel caso Lavitola che merita di essere sottratto alla contesa politica, al tifo giudiziario e alla velocità con cui le vicende ad alta esposizione mediatica vengono trasformate in sentenze parallele.

Quel punto è semplice: una confessione non rende automaticamente credibile una ricostruzione, ma una confessione ritenuta poco credibile non può trasformare automaticamente il carcere in uno strumento per ottenere una versione diversa dei fatti.

È qui che la vicenda dell’attentato contro Sigfrido Ranucci diventa qualcosa di più di una storia giudiziaria.

Diventa un test sulla qualità dello Stato di diritto.

Valter Lavitola ha ammesso davanti ai magistrati di avere avuto un ruolo di mandante nell’azione contro il conduttore di Report. La sua spiegazione del movente, però, non ha convinto la giudice per le indagini preliminari, che ha respinto la richiesta di sostituire la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, definendo alcuni passaggi delle sue dichiarazioni “inverosimili”, “fumosi” e “assolutamente generici”.

La difesa prepara nuove iniziative.

L’inchiesta prosegue.

Ma la domanda che rimane sul tavolo non è soltanto: Lavitola dice la verità?

La domanda più importante è: perché una persona deve restare in carcere mentre gli investigatori cercano di capire se la sua confessione è vera?

Il problema non è difendere Lavitola

Partiamo da una precisazione necessaria.

Mettere al centro le garanzie dell’indagato non significa difendere Lavitola.

Non significa minimizzare l’attentato.

Non significa mettere in dubbio la gravità dell’esplosione avvenuta davanti alla casa di Ranucci, né la necessità di individuare tutti i responsabili, compresi eventuali mandanti ulteriori.

E non significa neppure sostenere che una confessione debba essere presa per buona soltanto perché è una confessione.

Il garantismo serio comincia proprio dove finisce la simpatia personale.

Se Lavitola ha organizzato l’attentato, dovrà risponderne nelle sedi competenti. Se ha mentito, le sue dichiarazioni dovranno essere smontate attraverso le prove. Se ha omesso qualcosa, l’indagine dovrà individuare ciò che manca.

Ma nessuno di questi scenari autorizza a confondere la funzione della custodia cautelare con quella della pena.

La libertà personale non dovrebbe dipendere dalla qualità narrativa della confessione.

La custodia cautelare è una misura, non un premio

Il punto giuridico è tutt’altro che secondario.

La custodia cautelare non nasce per punire chi è accusato di un reato. Nasce per fronteggiare esigenze processuali specifiche e concrete.

Questa distinzione può sembrare astratta quando l’accusa riguarda un attentato.

Non lo è.

Anzi, proprio nei casi più gravi diventa essenziale ricordarla.

Perché il rischio maggiore per una democrazia non è soltanto quello di lasciare impunito un colpevole. È anche quello di abituarsi all’idea che la gravità dell’accusa basti, da sola, a giustificare qualsiasi compressione della libertà.

Se esistono rischi concreti di fuga, di inquinamento delle prove o di reiterazione delle condotte contestate, questi elementi devono essere valutati.

Se invece il problema è che la versione resa dall’indagato non convince, siamo davanti a un’altra questione.

E quella questione si risolve con l’indagine.

La confessione non è una password per uscire dal carcere

C’è un equivoco che sarebbe bene evitare.

Non si può sostenere che chi confessa debba automaticamente ottenere i domiciliari. Sarebbe una semplificazione altrettanto sbagliata.

Una confessione può essere falsa, manipolatoria, incompleta o strategica.

Ma proprio per questo deve essere verificata.

Il ragionamento corretto dovrebbe essere: hai confessato? Bene, adesso controlliamo ciò che hai detto.

Non: hai confessato, ma non nel modo che riteniamo credibile, quindi resta in cella finché la tua versione non diventa più convincente.

La differenza sembra sottile.

In realtà è enorme.

Nel primo caso la detenzione risponde a una necessità cautelare. Nel secondo rischia di assumere una funzione impropria di pressione.

Il vero nodo è il movente

La parte più interessante della vicenda è forse proprio quella apparentemente più assurda.

Lavitola avrebbe spiegato l’attentato come un’azione finalizzata ad aumentare la protezione di Ranucci.

È una ricostruzione difficile da comprendere.

L’idea che qualcuno organizzi un attentato per ottenere una maggiore scorta alla persona presa di mira presenta una contraddizione evidente: per proteggere una persona si crea deliberatamente una situazione di pericolo intorno a quella stessa persona.

È comprensibile, dunque, che gli investigatori vogliano approfondire.

Ma l’inverosimiglianza di un movente non equivale alla sua falsità.

E soprattutto non sostituisce la prova.

Se il movente indicato da Lavitola non regge, bisogna capire quale altro movente sia compatibile con i fatti.

Se l’ipotesi investigativa è quella di un’azione destinata ad aumentare la notorietà di Ranucci, bisogna dimostrare il percorso che porta a questa conclusione.

Chi avrebbe avuto interesse?

Chi avrebbe organizzato l’operazione?

Quali contatti lo dimostrano?

Quali comunicazioni esistono?

Quali movimenti di denaro?

Quali testimonianze?

È questo il terreno della giustizia.

Non la cella.

Tre domande che la Procura deve poter sostenere

Il caso può essere letto attraverso tre interrogativi.

Primo: cosa non torna nella confessione?

È una domanda legittima.

Se gli inquirenti ritengono che Lavitola abbia costruito una parte della propria versione, devono individuare le contraddizioni.

Una confessione non è intoccabile.

Anzi, può essere sottoposta a un esame ancora più rigoroso di una semplice negazione, proprio perché contiene una ricostruzione positiva dei fatti.

Ma una dichiarazione “fumosa” diventa inutilizzabile soltanto quando i fatti dimostrano che è falsa o inattendibile.

Secondo: cosa stanno cercando gli investigatori?

Se la Procura ritiene che Lavitola non sia l’ultimo anello della vicenda, questo è probabilmente il fronte più importante dell’inchiesta.

La domanda è se esista un livello ulteriore.

La difesa, dal canto suo, sta cercando di valorizzare elementi che potrebbero modificare l’interpretazione della posizione di Lavitola e del ruolo attribuito agli altri protagonisti.

In una fase come questa, il confronto tra accusa e difesa dovrebbe essere costruito sulle prove, non sulla comunicazione.

Terzo: quali esigenze cautelari restano attuali?

È la domanda decisiva.

Perché una volta individuate le responsabilità, una cosa è il processo.

Un’altra è la misura cautelare.

Non devono diventare la stessa cosa.

Il rischio della giustizia trasformata in racconto

Il caso Ranucci ha una caratteristica che lo rende particolarmente delicato: è diventato rapidamente un racconto pubblico.

C’è il giornalista minacciato.

C’è l’attentato.

C’è l’arresto.

C’è la confessione.

C’è il movente misterioso.

Ci sono i possibili mandanti.

C’è la politica.

E poi c’è il pubblico, che tende inevitabilmente a scegliere una narrazione.

Il problema nasce quando la narrazione comincia a sostituire il procedimento.

La giustizia non è una serie televisiva nella quale ogni puntata deve fornire una risposta definitiva.

Può procedere lentamente.

Può contraddirsi.

Può correggere un’ipotesi.

Può scoprire che un elemento apparentemente decisivo non lo era.

È precisamente questa possibilità di correzione che rende credibile un sistema giudiziario.

La pressione mediatica è una variabile da tenere fuori dalla cella

Quanto più un caso è esposto, tanto più diventa importante evitare che il consenso pubblico diventi una fonte indiretta di pressione.

Ranucci è una figura conosciuta.

Report è una trasmissione politicamente sensibile.

L’attentato ha inevitabilmente prodotto reazioni istituzionali.

Tutto questo è comprensibile.

Ma la magistratura deve poter lavorare anche quando il caso è diventato simbolico.

E deve poter applicare le garanzie anche quando l’indagato è una persona impopolare.

Le garanzie servono soprattutto quando è difficile difenderle.

Se funzionano soltanto per le persone che ci piacciono, non sono garanzie: sono privilegi.

L’applauso a Ranucci e la domanda che resta

C’è un’immagine che appartiene ormai alla memoria pubblica di questa vicenda: l’accoglienza riservata a Ranucci all’assemblea generale dell’Associazione nazionale magistrati, dopo l’attentato.

Un lungo applauso.

Una scena di solidarietà verso un giornalista diventato vittima di un atto criminale.

Non c’è nulla di scandaloso nella solidarietà a chi subisce un attentato.

Ma proprio perché le immagini hanno un peso, oggi quella scena può essere riletta sotto un’altra luce.

Non per contestare l’applauso.

Piuttosto per ricordare che la solidarietà alla vittima e la tutela dell’indagato devono poter convivere.

Sono due piani diversi.

Ranucci ha diritto alla protezione, alla verità e alla giustizia.

Lavitola ha diritto a essere giudicato secondo le regole.

Una cosa non cancella l’altra.

Il caso Lavitola è un test per il garantismo

La parola “garantismo” viene spesso utilizzata come un’etichetta politica.

È un errore.

Il garantismo non significa essere indulgenti con chi commette un reato.

Significa essere rigorosi nel modo in cui lo Stato esercita il proprio potere.

È facile invocare garanzie quando l’indagato appartiene al proprio campo politico o culturale.

È molto più difficile farlo quando l’accusa è grave, il personaggio è controverso e la vittima è una figura pubblica percepita come simbolica.

È proprio in quel momento che il garantismo viene messo alla prova.

Per questo la vicenda Lavitola non dovrebbe essere trasformata in una guerra tra innocentisti e colpevolisti.

Il punto è un altro.

Se la Procura ha elementi forti, li utilizzi.

Se ritiene che Lavitola abbia mentito, lo dimostri.

Se ritiene che esistano altri mandanti, li cerchi.

Se ritiene che il carcere sia indispensabile, spieghi quali esigenze cautelari lo rendano necessario.

Questo non significa chiedere alla Procura di rivelare segreti investigativi o di compromettere l’indagine.

Significa pretendere che la motivazione della privazione della libertà rimanga distinta dalla convinzione sulla colpevolezza.

La verità giudiziaria non deve essere una confessione confezionata

La tentazione più pericolosa, nei grandi casi mediatici, è quella di cercare una frase capace di chiudere tutto.

“È lui.”

“Ha confessato.”

“Ha mentito.”

“C’è un mandante.”

Sono formule perfette per il dibattito televisivo.

Molto meno per un processo.

Un processo serio è più noioso.

È fatto di tabulati, perizie, interrogatori, contraddizioni, riscontri, testimonianze e tempi lunghi.

La verità giudiziaria non nasce dalla dichiarazione più clamorosa.

Nasce dall’incrocio tra dichiarazioni e fatti.

Per questo anche una confessione deve essere trattata come materiale da verificare.

E se la verifica dimostrerà che Lavitola ha mentito, quella menzogna potrà assumere un significato.

Ma non sarà il carcere a trasformarla in verità.

Il principio che dovrebbe valere per tutti

La questione, alla fine, è molto più grande di Lavitola.

Domani potrebbe riguardare un altro indagato.

Un altro attentato.

Un altro giornalista.

Un altro caso diventato nazionale.

La domanda sarà sempre la stessa: lo Stato sta limitando la libertà di una persona perché esiste una concreta esigenza cautelare oppure perché vuole ottenere qualcosa da quella persona?

La differenza deve rimanere invalicabile.

Se Lavitola è pericoloso, lo si dimostri.

Se può inquinare le prove, lo si spieghi.

Se può fuggire, si motivi.

Se può reiterare il reato, si documenti.

Ma se l’unica ragione sostanziale fosse che la confessione non convince, allora il problema non sarebbe più soltanto Lavitola.

Sarebbe il modo in cui concepiamo la custodia cautelare.

E su questo terreno non servono applausi, tifoserie o slogan.

Serve una cosa molto più difficile: la coerenza.

Perché uno Stato di diritto si riconosce soprattutto quando deve garantire qualcuno che non gode di consenso.

La giustizia deve cercare la verità sull’attentato a Ranucci.

Deve accertare chi ha ordinato, chi ha organizzato e chi ha eseguito.

Deve proteggere il giornalista e punire, se le responsabilità saranno dimostrate, chi ha messo in pericolo la sua vita.

Ma deve farlo senza trasformare la custodia cautelare in un mezzo per ottenere confessioni migliori, più complete o più convenienti.

La libertà personale non è una leva investigativa.

E proprio perché il caso Lavitola è scomodo, controverso e politicamente carico, questo principio dovrebbe essere ricordato adesso, non quando sarà diventato facile farlo.