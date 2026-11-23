🌐 Il caldo anomalo in Italia resiste soprattutto al Sud, mentre al Centro-Nord arrivano piogge, vento e neve. Il riferimento ai 20 giorni di afa riguarda agosto: ecco il quadro aggiornato al 22 novembre e la tendenza per i prossimi giorni.

I venti giorni di afa appartengono all’estate

Il caldo non sta interessando tutta l’Italia allo stesso modo e, soprattutto, non siamo davanti ai venti giorni di afa descritti nelle notizie estive. Domenica 22 novembre 2026 il quadro è diverso: temperature ancora elevate per il periodo in parte del Sud e delle Isole, piogge al Centro-Nord e neve sulle Alpi. Per il rientro dei valori termici verso le medie, le previsioni indicano un percorso graduale nei prossimi giorni, non una svolta simultanea da Nord a Sud.

La precisazione sulle date è decisiva. Il riferimento ai venti giorni consecutivi di afa compare in una notizia del 12 agosto 2026, quando si prospettava una prosecuzione della quarta ondata di calore fino al 17 agosto. Quella durata era dunque una previsione riferita all’estate. Non può essere trasferita al 22 novembre, né letta come la certificazione di un primato termico nazionale tuttora in corso.

Quando si attenua il caldo residuo al Sud

La domanda attuale riguarda quindi il caldo fuori stagione nelle regioni meridionali. Per domenica 22 novembre sono previste in Sicilia punte di 25-26 gradi: valori indicati nelle previsioni, non temperature già rilevate e validate per ogni località. Nelle stesse ore, gran parte del Centro-Nord dovrebbe registrare massime in sensibile diminuzione, con valori anche inferiori alla norma nelle regioni settentrionali. È questo contrasto territoriale a caratterizzare la giornata.

Un primo ridimensionamento è atteso lunedì 23 novembre su buona parte del Centro-Sud, mentre al Nord le massime potranno risalire con il miglioramento del tempo. La tendenza disponibile indica poi, entro la metà della settimana, temperature quasi ovunque vicine alle medie o leggermente inferiori. Non è una scadenza garantita per ciascuna città: descrive l’evoluzione prevista su scala nazionale, che richiederà conferme nei successivi aggiornamenti.

La perturbazione porta piogge e allerte

Il cambiamento più rilevante nell’immediato riguarda il maltempo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso per una perturbazione atlantica in movimento da ovest verso est, con coinvolgimento di gran parte delle regioni centro-settentrionali. Per il 22 novembre sono previste precipitazioni da sparse a diffuse su Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna, anche sotto forma di rovesci o temporali, accompagnati da raffiche e attività elettrica. Si tratta dello scenario previsto nell’avviso, non di un bilancio di danni già avvenuti.

La valutazione nazionale indica allerta arancione per rischio idrogeologico sui bacini settentrionali della Toscana. L’allerta gialla interessa invece settori di Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Molise. Il riferimento ai settori è importante: i colori non descrivono automaticamente l’intera superficie di ciascuna regione e devono essere letti insieme alle indicazioni territoriali. Il bollettino nazionale utilizzato per questa valutazione è stato emesso il 21 novembre alle 14:49.

In Toscana il documento regionale distingue inoltre rischi e fasce orarie. Per le zone contrassegnate L, S1 e V, l’arancione per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore è previsto dalle 6 alle 18 di domenica, con giallo nelle ore precedenti e successive. Altre zone hanno indicazioni specifiche per vento e mareggiate. Non esiste quindi un unico orario valido per tutti i fenomeni: l’evoluzione dell’allerta dipende dal rischio e dall’area considerata.

Vento forte e mareggiate sulle coste esposte

Accanto alle piogge, l’avviso nazionale richiama venti occidentali da forti a burrasca su Piemonte e Sardegna, in estensione a diverse regioni centrali. Sono possibili raffiche fino a burrasca forte, soprattutto sui settori alpini occidentali piemontesi e lungo la dorsale adriatica appenninica. La previsione comprende forti mareggiate sulle coste esposte: il peggioramento non si esaurisce dunque nel calo delle temperature, ma coinvolge anche vento e condizioni del mare.

A Genova il Comune segnala per domenica 22 novembre allerta gialla per piogge diffuse e temporali fino alle 14. È inoltre pubblicato un avviso di mareggiata intensa per domenica e per lunedì 23 novembre. Sono due indicazioni con durate differenti: la scadenza dell’allerta per le precipitazioni non coincide con quella dell’avviso relativo al mare. L’aggiornamento comunale consultato reca la data del 22 novembre.

Sulle Alpi torna la neve, poi una pausa

Il versante montano mostra l’altra faccia di questa fase meteorologica. Il bollettino di Meteotrentino emesso il 21 novembre prevede per domenica cielo molto nuvoloso e nevicate diffuse, anche a quote medio-basse, in esaurimento dalla sera. Oltre circa 1.000 metri sono attesi accumuli di 5-15 centimetri. Anche questi quantitativi rappresentano una previsione territoriale: non un accumulo uniforme già osservato su tutte le montagne della provincia.

Per lunedì e martedì lo stesso bollettino indica in Trentino tempo prevalentemente soleggiato, con flussi nordoccidentali più asciutti e freschi. La pausa non viene però estesa automaticamente all’intera settimana: tra mercoledì 25 e giovedì 26 novembre è prospettato il transito di un’altra perturbazione atlantica, con probabili nuove nevicate a quote medio-basse. La tendenza oltre il passaggio domenicale resta formulata in termini previsionali.

Il quadro della Campania

In Campania il bollettino regionale valido per il 22 novembre descrive cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con precipitazioni isolate e possibili rovesci soprattutto dalla tarda mattina. I venti sono previsti inizialmente deboli meridionali, poi in rinforzo e in rotazione da sud-ovest. Il documento indica una lieve diminuzione delle temperature, mare mosso con moto ondoso in intensificazione e visibilità localmente ridotta sulle zone montuose.

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