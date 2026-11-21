🌐 Dieci Stati dell’Unione europea chiedono una posizione comune sull’esclusione della Russia dalla Biennale Architettura 2027. Il tema è previsto al Consiglio Cultura del 20 novembre: l’iniziativa non equivale a una decisione già adottata.

Dieci governi portano il caso al Consiglio Cultura

La presenza della Russia alla Biennale Architettura di Venezia del 2027 entra nell’agenda politica europea. Dieci Paesi dell’Ue chiedono di mantenere una posizione comune sulla sua esclusione: Austria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia. L’iniziativa figura nella documentazione preparatoria del Consiglio Istruzione, gioventù, cultura e sport, con riferimento alla seduta di venerdì 20 novembre 2026. Non è, dunque, l’annuncio di un provvedimento già esecutivo contro Mosca.

Il documento è datato 15 novembre ed è registrato come informazione presentata dalle dieci delegazioni tra gli altri punti della riunione. Il suo oggetto riguarda esplicitamente l’esclusione russa dalla mostra di Architettura del prossimo anno. Questo è il perimetro accertato dell’iniziativa: una richiesta politica condivisa da un gruppo di governi, distinta sia da una posizione dell’intera Unione sia da una decisione organizzativa della Biennale.

La data dell’appuntamento è rilevante: la sessione dedicata a Cultura e Sport si terrà il 20 novembre, mentre il 19 novembre saranno affrontati i dossier relativi a Istruzione e Gioventù. Il calendario ufficiale del Consiglio include, per la giornata culturale, anche il piano di lavoro europeo per la cultura 2027-2030. Il confronto sulla partecipazione russa si inserisce quindi in una riunione con un’agenda più ampia.

La richiesta non è ancora un’esclusione

Al 18 novembre, i documenti verificabili attestano la presentazione del tema, non l’esito del confronto ministeriale. Non consentono di annunciare un accordo dei Ventisette, un voto già celebrato o una modifica definitiva delle partecipazioni nazionali. Anche la formula usata nell’oggetto del documento, dedicata al mantenimento di una posizione comune, descrive l’obiettivo delle delegazioni proponenti: non certifica da sola che tutti gli Stati membri lo abbiano sottoscritto.

La distinzione riguarda anche il contenuto della richiesta. Il caso verte sulla partecipazione della Federazione Russa come rappresentanza nazionale. Non va automaticamente trasformato in un divieto generalizzato per architetti o professionisti di nazionalità russa. Il documento registrato riguarda la presenza del Paese alla manifestazione; le procedure della Biennale distinguono, a loro volta, le partecipazioni nazionali dalla mostra internazionale affidata ai direttori artistici e dagli eventi collaterali.

Il precedente appello sull’edizione d’Arte 2026

Il confronto non nasce con l’appuntamento di novembre. Nel marzo 2026 i ministri responsabili della cultura di 22 Paesi europei avevano già chiesto alla Biennale di riconsiderare la partecipazione russa alla sessantunesima Esposizione internazionale d’arte. L’appello era indirizzato al presidente Pietrangelo Buttafuoco e al consiglio di amministrazione della Fondazione, ed era stato condiviso anche con il ministro italiano della Cultura, Alessandro Giuli.

Quel gruppo non coincideva con l’attuale iniziativa dei dieci Stati Ue: comprendeva anche Norvegia e Ucraina. Nella dichiarazione di marzo, i firmatari riconoscevano il ruolo della Biennale come spazio di libertà artistica e scambio internazionale, ma richiamavano anche la responsabilità morale delle istituzioni culturali. Il loro giudizio contrario alla presenza russa era espresso alla luce della guerra contro l’Ucraina e delle sue conseguenze sul patrimonio culturale.

I ministri citavano musei, siti storici e monumenti colpiti dalla distruzione e ricordavano il ritiro di artisti e curatori dal padiglione russo nel 2022, dopo l’inizio dell’invasione. Sono le ragioni attribuite ai sottoscrittori di quell’appello, non una nuova deliberazione della Biennale. Il dossier di novembre riguarda invece specificamente l’edizione di Architettura prevista nel 2027.

La Lettonia si è riservata di ritirarsi

Un passaggio direttamente riferito alla prossima mostra era arrivato già il 18 giugno 2026. Il ministero della Cultura lettone aveva comunicato l’invio della candidatura nazionale, accompagnandola con una riserva: la Lettonia avrebbe potuto ritirare la propria partecipazione se fosse stata ammessa anche la Russia. La comunicazione teneva insieme, quindi, la preparazione dell’esposizione e l’opposizione alla presenza russa.

La riserva non equivale a un ritiro già avvenuto. Secondo il ministero, la richiesta di partecipazione era stata trasmessa rispettando i tempi necessari per prenotare gli spazi espositivi. Nella lettera alla presidenza della Biennale, la posizione lettone collegava il rifiuto della presenza russa ai valori di apertura, dialogo, dignità umana e libertà rappresentati dall’architettura e dall’arte, ritenuti incompatibili con la partecipazione di uno Stato impegnato in una guerra di aggressione.

Come sono organizzate le rappresentanze nazionali

Le procedure dell’edizione 2027 chiariscono perché i governi siano interlocutori diretti. Per le partecipazioni nazionali, l’autorità governativa competente nomina un commissario appartenente alla stessa autorità o a un’istituzione pubblica delegata. Il commissario supervisiona il progetto e risponde dell’esposizione del Paese, in accordo con la Biennale. La rappresentanza nazionale ha dunque una struttura formalmente distinta dal percorso curatoriale della mostra internazionale.

Per i Paesi dotati di padiglione permanente ai Giardini o di uno spazio a lungo termine all’Arsenale, la nomina del commissario deve essere comunicata entro il 30 novembre 2026. Per quelli privi di tali sedi, la richiesta ufficiale di partecipazione deve arrivare entro il 10 gennaio 2027. Sono scadenze organizzative pubblicate dalla Fondazione, separate dall’iniziativa politica che sarà portata all’attenzione dei ministri europei.

Il calendario della mostra del 2027

La ventesima Mostra internazionale di Architettura sarà curata da Wang Shu e Lu Wenyu. Il titolo annunciato dalla Biennale è “Do Architecture —La possibilità di coesistenza nella realtà reale”. Il programma prevede la mostra internazionale e le esposizioni delle partecipazioni nazionali, con sedi ai Giardini, all’Arsenale e nel centro storico veneziano. L’apertura al pubblico è fissata dall’8 maggio al 21 novembre 2027, preceduta dalle giornate di preapertura del 6 e 7 maggio.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.