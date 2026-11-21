🌐 Il Sagittario guida il profilo degli utenti degli incontri discreti delineato da Ashley Madison. Ma riservatezza, relazioni aperte e infedeltà non sono sinonimi: ecco che cosa raccontano i numeri e quali conclusioni non consentono.

Il Sagittario in testa, ma non è un verdetto sull’amore

Il Sagittario sarebbe il segno più rappresentato tra gli utenti degli incontri discreti: è la curiosità che emerge dal profilo diffuso da Ashley Madison e tornato al centro dell’attenzione il 19 novembre 2026. Secondo i dati attribuiti alla piattaforma, quasi un membro su quattro appartiene al segno dell’Arciere, primo sia tra gli uomini sia tra le donne. È una fotografia degli iscritti, non una previsione su come ameranno i nati sotto quel segno.

La distinzione cambia il significato della notizia. Essere numerosi all’interno di un servizio di incontri non equivale a dimostrare una maggiore propensione della popolazione alla non monogamia. Per arrivare a quella conclusione servirebbero confronti e informazioni che i numeri riportati non forniscono: il primato descrive una presenza, non ne spiega le cause.

Anche la cronologia merita attenzione: il profilo circolava già a ottobre, prima dell’articolo di novembre. Un resoconto pubblicato il 13 ottobre attribuisce l’indagine alle risposte di 1.540 membri, raccolte tra il 15 e il 30 luglio 2026. Non si tratta quindi di una rilevazione realizzata alla vigilia della stagione astrologica del Sagittario.

Chi sono davvero i discreet dater

L’espressione inglese indica persone che cercano conoscenze sentimentali o sessuali mantenendo riservata la propria esposizione. Non identifica necessariamente una sola situazione di coppia. Nell’interpretazione della psicologa e sessuologa Marta Giuliani, il tratto comune è soprattutto il desiderio di scegliere quando, come e con chi rendere visibile la propria vita privata.

La specialista descrive un approccio attento ai confini personali, ai tempi della conoscenza e alla costruzione graduale della fiducia. È una lettura del fenomeno, non una caratteristica verificata per ogni singolo utente. La discrezione può riguardare anche chi non vuole trasformare profili, fotografie e frequentazioni in una vetrina accessibile a colleghi e conoscenti.

Riservatezza verso il pubblico e trasparenza verso un partner sono piani diversi. La prima riguarda ciò che si decide di mostrare all’esterno; la seconda riguarda gli accordi all’interno della relazione. Confonderle porta a classificare insieme comportamenti che possono avere significati molto differenti. La sola etichetta di discreet dater non chiarisce quali accordi esistano tra le persone coinvolte.

Relazioni aperte e appuntamenti: le percentuali

Nel sondaggio globale attribuito alla piattaforma, il 17% degli uomini e il 16% delle donne dichiara una relazione aperta o non monogama. Le percentuali sono vicine, ma riguardano i partecipanti all’indagine: non misurano quanto queste forme di relazione siano diffuse tra tutti gli uomini e tutte le donne, né tra tutti gli italiani.

Un altro dato riguarda il passaggio dalla conoscenza digitale all’incontro: il 31% delle donne intervistate dichiara di trasformare i contatti in appuntamenti almeno due volte al mese. Per gli uomini viene riferita una frequenza inferiore, senza una percentuale comparabile nel resoconto consultato. Mancano quindi gli elementi per quantificare precisamente la distanza tra i due gruppi.

Questi numeri rispondono inoltre a domande diverse. Dichiarare una relazione aperta descrive un assetto sentimentale; incontrare qualcuno due volte al mese descrive una frequenza. Accostarli non permette di stabilire che siano le stesse persone, né di ricostruire automaticamente motivazioni, soddisfazione di coppia o intenzioni dei partecipanti.

Messaggi e professioni, senza trasformarli in stereotipi

Lunedì, martedì e mercoledì risultano i giorni più popolari per scambiarsi messaggi. La graduatoria descrive un’attività sulla piattaforma: non dimostra che le conversazioni siano finalizzate a organizzare un appuntamento nel fine settimana. Senza risposte specifiche sulle intenzioni, attribuire quel calendario a una strategia comune resterebbe soltanto un’ipotesi.

Tra le professioni femminili più rappresentate compaiono insegnanti, infermiere e assistenti mediche, seguite da commercianti e artigiane. Nella graduatoria maschile figurano artigiani, operatori edili e ingegneri. Non è una classifica dei mestieri più infedeli: la presenza tra gli utenti non misura la probabilità che una persona tradisca in base al lavoro svolto.

Il consenso è il confine che conta

La non monogamia consensuale comprende strutture relazionali nelle quali le persone coinvolte concordano la possibilità di altri legami romantici o sessuali. L’American Counseling Association distingue questo assetto dall’infedeltà: il punto decisivo è il rispetto degli accordi condivisi, non semplicemente la presenza di più partner.

Anche in una relazione non monogama possono essere violati confini concordati. Allo stesso modo, tenere una frequentazione lontana dai social non significa necessariamente nasconderla a qualcuno che avrebbe diritto di conoscerla secondo gli accordi della coppia. Il numero delle persone coinvolte e il grado di esposizione pubblica non bastano a descrivere il consenso.

La discrezione è anche un posizionamento commerciale

Nel leggere l’identikit va considerato chi lo propone: Ashley Madison offre proprio un servizio di incontri. Il lessico della discrezione appartiene dunque anche alla sua comunicazione commerciale. Questo contesto non annulla i risultati dichiarati, ma rende essenziale presentarli come dati aziendali, senza trasformarli in una descrizione universale delle relazioni contemporanee.

Il 24 febbraio 2026 la società ha annunciato il passaggio da un’identità centrata sugli incontri tra persone sposate a un posizionamento dedicato agli incontri discreti. Nel comunicato ha dichiarato che il 57% dei nuovi membri registrati nel 2025 si identificava come single, attribuendo la percentuale ai propri dati interni di iscrizione.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.