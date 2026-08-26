Amicizia e salute: perché avere rapporti soddisfacenti fa bene

🌐 Amicizia e salute sono più legate di quanto si pensi: uno studio internazionale su oltre 200 mila adulti mostra che la soddisfazione per le proprie relazioni sociali è associata a una migliore percezione del benessere fisico e mentale.

Ci sono relazioni che non hanno bisogno di grandi gesti per lasciare un segno. Una telefonata quando serve, una cena improvvisata, una persona alla quale raccontare una giornata difficile o qualcuno con cui condividere una risata possono sembrare episodi ordinari. Eppure, messi insieme, questi momenti rappresentano una parte importante del modo in cui percepiamo la nostra vita.

La scienza sta dedicando sempre più attenzione proprio a questo aspetto. Le relazioni sociali non sono soltanto una componente della vita emotiva: possono essere associate anche alla percezione della salute e del benessere complessivo.

Una nuova analisi internazionale, pubblicata sul Journal of Mental Health, ha esaminato i dati di 204.907 adulti provenienti da 22 Paesi e ha individuato una relazione particolarmente interessante tra la soddisfazione per le proprie amicizie e il modo in cui le persone valutano la propria salute fisica e mentale.

Il risultato non significa che avere molti amici renda automaticamente più sani. E non dimostra che l’amicizia sia una cura. Ma suggerisce qualcosa di più sottile: la qualità percepita delle relazioni può essere una delle dimensioni da considerare quando si parla di benessere.

Amicizia e salute mentale: il legame che emerge dai dati

Lo studio, condotto da Veli Durmu del Department of Health Management della Kutahya Health Sciences University, ha utilizzato i dati della prima fase del Global Flourishing Study, un grande progetto internazionale dedicato ai fattori associati alla possibilità di condurre una vita soddisfacente.

Ai partecipanti è stato chiesto, tra le altre cose, quanto fossero soddisfatti delle proprie amicizie e delle proprie relazioni personali.

La loro risposta è stata poi confrontata con la valutazione soggettiva della salute mentale e fisica.

È emersa un’associazione significativa: le persone più soddisfatte delle proprie amicizie tendevano anche a descrivere in termini migliori il proprio stato di salute.

Questo risultato è particolarmente interessante perché sposta l’attenzione dalla quantità alla qualità.

Non è necessariamente importante conoscere decine o centinaia di persone. Può essere molto più rilevante avere rapporti nei quali ci si sente ascoltati, rispettati e sostenuti.

Non conta soltanto quanti amici abbiamo

Nell’epoca dei social network, il numero di connessioni è diventato facilmente misurabile.

Possiamo contare follower, contatti e persone presenti nelle nostre rubriche. Ma questi numeri dicono relativamente poco sulla qualità della nostra vita sociale.

Una persona può avere centinaia di contatti e sentirsi profondamente sola. Un’altra può avere soltanto due o tre amici e considerarsi invece pienamente soddisfatta delle proprie relazioni.

È proprio questa distinzione a rendere interessante il risultato dello studio.

La soddisfazione per le relazioni sembra essere più significativa del semplice numero delle relazioni.

In altre parole, non serve necessariamente una vita sociale intensa. Serve una vita sociale percepita come significativa.

Perché sentirsi sostenuti può fare la differenza

Quando una persona attraversa un periodo difficile, sapere di poter contare su qualcuno può cambiare il modo in cui affronta quella situazione.

Un amico può offrire ascolto, aiuto pratico, una prospettiva diversa oppure semplicemente presenza.

Non significa che le amicizie possano sostituire un medico o un professionista della salute mentale quando questi sono necessari. Significa piuttosto che il contesto sociale nel quale viviamo può rappresentare una risorsa importante.

La relazione può contribuire a ridurre la sensazione di isolamento e a dare un significato agli eventi quotidiani.

Anche condividere esperienze positive ha un valore: una buona notizia raccontata a qualcuno che ci conosce bene può diventare più importante proprio perché viene condivisa.

Il dato sorprendente riguarda anche l’infanzia

La ricerca non si è limitata alle amicizie dell’età adulta.

I partecipanti hanno fornito anche una valutazione dei rapporti avuti durante l’infanzia con la madre e con il padre, classificandoli su una scala che andava da “molto buoni” a “molto cattivi”.

È emersa anche un’associazione tra la qualità percepita delle relazioni con i genitori durante l’infanzia e una migliore percezione della salute in età adulta, sebbene questa relazione fosse più debole rispetto a quella osservata per le amicizie.

Il dato suggerisce una possibile continuità nel modo in cui le relazioni accompagnano la persona lungo il corso della vita.

Le esperienze familiari non determinano da sole il benessere futuro, ma possono costituire uno degli elementi che contribuiscono alla costruzione delle successive esperienze sociali.

Dall’infanzia all’età adulta: le relazioni cambiano

C’è però una differenza fondamentale.

Le relazioni familiari dell’infanzia sono in gran parte imposte dalle circostanze in cui si nasce. Le amicizie adulte sono invece relazioni che scegliamo e costruiamo.

Questa possibilità di scelta può avere un peso particolare.

Con il passare degli anni, infatti, cambiano il lavoro, il luogo in cui si vive, le responsabilità familiari e il tempo disponibile. Le occasioni di incontro spontaneo diminuiscono.

Per questo mantenere amicizie soddisfacenti in età adulta può richiedere un investimento consapevole.

Una telefonata, un appuntamento fissato in anticipo o una tradizione condivisa possono sembrare piccole cose, ma contribuiscono a mantenere vivo il rapporto.

La solitudine non è semplicemente il contrario dell’amicizia

È importante distinguere tra essere soli e sentirsi soli.

La solitudine può essere una scelta positiva quando rappresenta uno spazio personale nel quale recuperare energie, riflettere o dedicarsi ai propri interessi.

Il problema nasce quando la distanza dagli altri non è desiderata e viene vissuta come mancanza di legami significativi.

Allo stesso modo, stare frequentemente in mezzo alle persone non garantisce automaticamente una sensazione di connessione.

È possibile essere circondati da colleghi, conoscenti e contatti sociali e contemporaneamente non avere nessuno con cui parlare davvero.

Per questo la ricerca sulla soddisfazione delle amicizie è particolarmente interessante: prende in considerazione come le persone vivono le proprie relazioni, non soltanto quante ne possiedono.

Non bisogna però confondere associazione e causa

C’è un elemento dello studio che merita particolare attenzione.

I dati sono osservazionali. Questo significa che la ricerca può individuare un’associazione tra due fenomeni, ma non stabilire che uno sia necessariamente la causa dell’altro.

Non possiamo quindi concludere che avere amici soddisfacenti migliori direttamente la salute.

Potrebbe esistere anche una relazione inversa: le persone che godono di una migliore salute potrebbero avere più energie e opportunità per coltivare le proprie relazioni.

Oppure potrebbero intervenire altri fattori, come condizioni economiche, ambiente familiare, personalità, lavoro, accesso ai servizi sanitari o stile di vita.

La relazione tra salute e socialità è probabilmente molto più complessa di un semplice rapporto causa-effetto.

Un risultato che attraversa culture diverse

Un altro elemento rilevante riguarda l’ampiezza geografica del campione.

I partecipanti provenivano da Europa, Americhe, Asia, Africa, Oceania e Medio Oriente. Tra i Paesi coinvolti figurano, per esempio, Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Argentina, Brasile, Germania, Spagna, India, Giappone, Egitto, Nigeria, Sudafrica e Messico.

Le modalità con cui si costruiscono le amicizie possono essere profondamente diverse da una cultura all’altra.

Cambiano il ruolo della famiglia, la vita comunitaria, le occasioni di socializzazione e persino il significato attribuito all’amicizia.

Il fatto che il rapporto tra soddisfazione relazionale e salute emerga in un campione così ampio rende il fenomeno particolarmente interessante, pur senza cancellare le differenze culturali.

La lezione non è “avere più amici”

Ridurre il risultato dello studio alla frase “avere amici fa bene” sarebbe troppo semplice.

La questione più interessante riguarda la qualità delle connessioni.

Una relazione soddisfacente non deve necessariamente essere perfetta. Può attraversare incomprensioni, periodi di distanza e cambiamenti. Ciò che conta è che rimanga percepita come significativa e sufficientemente sicura.

Per questo, nella vita adulta, potrebbe essere più utile chiedersi non “quante persone conosco?”, ma “con chi posso essere davvero me stesso?”

È una domanda molto diversa.

Anche le piccole relazioni quotidiane possono avere valore

Non tutte le connessioni devono trasformarsi in amicizie profonde.

Una conversazione con un collega, un vicino con cui si scambiano due parole, una persona incontrata abitualmente al bar o un gruppo con cui si condivide un’attività possono contribuire alla sensazione di appartenenza.

Il benessere sociale è infatti costruito su più livelli.

Ci sono i rapporti intimi, le amicizie, i legami familiari e anche quelle micro-relazioni quotidiane che rendono meno anonima la vita.

La loro importanza diventa particolarmente evidente quando vengono a mancare.

La salute non si misura soltanto dal corpo

La ricerca suggerisce quindi una prospettiva più ampia sulla salute.

Alimentazione, movimento, sonno e prevenzione rimangono fondamentali. Ma il benessere umano non si esaurisce nei parametri biologici.

Anche il modo in cui viviamo con gli altri fa parte della nostra esperienza di salute.

Avere qualcuno da chiamare, sentirsi ascoltati, poter condividere una preoccupazione o semplicemente sapere di appartenere a una piccola rete di persone può contribuire alla percezione complessiva della propria vita.

Non è una medicina e non è una garanzia contro la malattia.

È qualcosa di più quotidiano e, proprio per questo, facilmente trascurabile: la qualità dei legami che scegliamo di coltivare.

E forse il dato più interessante emerso dalla ricerca è proprio questo. In un’epoca nella quale siamo potenzialmente connessi con chiunque, ciò che sembra contare davvero non è essere connessi con tutti, ma sentirsi realmente connessi con qualcuno.