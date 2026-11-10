Alzheimer, l’allarme sulle donne: gli ormoni sono parte del mistero

🌐 Due persone con Alzheimer su tre sono donne. Un dato che riaccende il dibattito scientifico sulle differenze di genere e sul ruolo della menopausa nella salute cerebrale. Gli specialisti dell’Università di Padova richiamano l’attenzione sul calo degli estrogeni, sulla perdita di resilienza neurologica e sull’importanza di riconoscere tempestivamente i segnali del declino cognitivo. Ma la menopausa non equivale a una condanna: prevenzione, sonno, attività fisica e diagnosi precoce possono contribuire a proteggere il cervello.

Alzheimer, la malattia che colpisce soprattutto le donne

C’è una disparità silenziosa che attraversa una delle più grandi sfide sanitarie del nostro tempo. L’Alzheimer, patologia neurodegenerativa progressiva che compromette memoria, autonomia e capacità cognitive, riguarda le donne in misura particolarmente elevata.

I dati epidemiologici indicano che circa due persone con Alzheimer su tre sono di sesso femminile, una proporzione che la ricerca sta cercando di comprendere attraverso lo studio congiunto di fattori biologici, demografici e sociali.

L’argomento è stato al centro di un congresso promosso dal Centro studi su salute e medicina di genere, presieduto dalla professoressa Giovannella Baggio, e dal Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Padova.

Al centro del confronto, una domanda decisiva: perché il cervello femminile sembra attraversare condizioni di vulnerabilità differenti rispetto a quello maschile?

La risposta non può essere ridotta al solo dato dell’aspettativa di vita.

Le donne vivono mediamente più a lungo degli uomini e l’età avanzata rappresenta il principale fattore di rischio per l’Alzheimer. Ma la longevità, secondo gli specialisti, non spiega interamente la differenza osservata.

Il ruolo della menopausa e del cambiamento ormonale

Una delle ipotesi scientifiche più studiate riguarda le trasformazioni ormonali che accompagnano la menopausa.

Durante questa fase della vita diminuisce significativamente la produzione ovarica di estrogeni e progesterone, sostanze che partecipano a diversi processi fisiologici, compresi quelli che interessano il sistema nervoso.

Gli estrogeni, in particolare, sono coinvolti nella regolazione di numerose funzioni cerebrali, nella comunicazione fra neuroni e in alcuni meccanismi metabolici.

La professoressa Annachiara Cagnin, della Clinica neurologica dell’Azienda Ospedale-Università di Padova, ha richiamato l’attenzione sull’ipotesi che il brusco cambiamento ormonale possa ridurre la capacità del cervello di resistere a determinati processi patologici.

La questione riguarda anche l’interazione con l’accumulo di beta-amiloide, una delle proteine associate alla malattia.

Il punto scientificamente importante è distinguere una maggiore vulnerabilità biologica da un rapporto automatico di causa ed effetto. La menopausa è una fase fisiologica e non determina inevitabilmente l’insorgenza dell’Alzheimer.

La riserva cognitiva può fare la differenza

Un altro fattore riguarda la cosiddetta riserva cognitiva, ossia la capacità del cervello di adattarsi e compensare alcuni cambiamenti legati all’invecchiamento e alla malattia.

Questa capacità può essere influenzata dall’istruzione, dall’attività professionale, dalle relazioni sociali e dalle esperienze intellettuali accumulate durante la vita.

Le generazioni femminili più anziane hanno spesso affrontato maggiori limitazioni nell’accesso agli studi e alle opportunità lavorative.

Tali disuguaglianze possono aver contribuito a creare condizioni meno favorevoli alla costruzione della riserva cognitiva.

Il problema assume quindi anche una dimensione sociale: la salute del cervello non dipende esclusivamente dalla biologia, ma risente delle opportunità disponibili durante l’intera esistenza.

Il pericolo dei sintomi sottovalutati

Fra gli aspetti più delicati emerge la possibilità che alcuni segnali cognitivi vengano interpretati come normali conseguenze dell’età o della menopausa.

Difficoltà di concentrazione, riduzione dell’attenzione, sensazione di confusione e problemi di memoria possono accompagnare la transizione menopausale.

Questi disturbi vengono spesso descritti attraverso l’espressione brain fog, o nebbia cerebrale.

La presenza di simili sintomi non significa tuttavia che una donna stia sviluppando una malattia neurodegenerativa.

Molti possono dipendere da insonnia, stress, variazioni ormonali o altre condizioni trattabili.

L’attenzione clinica diventa particolarmente importante quando i cambiamenti sono persistenti, progressivi e interferiscono con le normali attività quotidiane.

Dimenticare occasionalmente un nome non equivale a manifestare demenza. Ripetere frequentemente le stesse domande, perdere l’orientamento in luoghi familiari o mostrare un peggioramento significativo dell’autonomia richiede invece una valutazione medica.

Prevenire significa intervenire prima

La ricerca sull’Alzheimer sta attribuendo crescente importanza alla possibilità di individuare precocemente le alterazioni cognitive.

Anche lo sviluppo di nuove terapie rende particolarmente rilevante la diagnosi nelle fasi iniziali della malattia, quando alcuni interventi possono avere maggiori possibilità di produrre benefici.

Ma la prevenzione non può essere limitata ai farmaci.

Un ruolo importante è attribuito all’attività fisica, alla gestione dei fattori di rischio cardiovascolari, al sonno, alla stimolazione cognitiva e alla partecipazione sociale.

L’esercizio fisico regolare, compatibile con le condizioni individuali, contribuisce al mantenimento della salute generale e può favorire la funzionalità cerebrale.

Altrettanto importante è affrontare i disturbi del sonno, particolarmente frequenti durante la menopausa.

Non esistono garanzie assolute contro l’Alzheimer, ma la riduzione dei fattori di rischio modificabili rappresenta un obiettivo concreto di sanità pubblica.

Terapia ormonale: attenzione alle false promesse

Il rapporto fra estrogeni e funzionamento cerebrale ha riacceso l’interesse verso i possibili effetti della terapia ormonale menopausale.

È un ambito scientifico complesso, nel quale risultati osservazionali e sperimentali non sempre coincidono.

Non è dimostrato che la terapia ormonale sostitutiva prevenga l’Alzheimer e non deve essere prescritta esclusivamente a questo scopo.

La scelta di un trattamento ormonale richiede una valutazione personalizzata dei sintomi menopausali, della storia clinica e dei possibili benefici e rischi.

L’impiego indiscriminato di estrogeni o di integratori presentati come sostituti ormonali non rappresenta una strategia di prevenzione neurologica scientificamente consolidata.

Il Veneto e l’urgenza di una risposta sanitaria

I numeri illustrati nell’approfondimento del congresso rendono evidente la portata del problema.

In Veneto risultano 69.917 pazienti censiti dai servizi sanitari, mentre la stima complessiva delle persone con decadimento cognitivo raggiunge almeno 95.000.

Il 68% è costituito da donne e il 98% ha più di 65 anni.

Sono dati che riguardano il decadimento cognitivo e le demenze nel loro insieme, non esclusivamente le diagnosi di Alzheimer.

Questa distinzione è importante per evitare interpretazioni statistiche scorrette.

L’aumento della popolazione anziana rende necessaria una programmazione sanitaria capace di rafforzare diagnostica, assistenza territoriale e sostegno alle famiglie.

La dimensione di genere deve diventare parte integrante di questa strategia, perché uomini e donne possono presentare percorsi clinici differenti.

L’Alzheimer non è soltanto una sfida della neurologia: è un problema sanitario, sociale ed economico destinato ad accompagnare l’invecchiamento della popolazione.

La nuova attenzione scientifica verso la menopausa rappresenta un’occasione per conoscere meglio i fattori di rischio, senza trasformare ogni cambiamento ormonale in una diagnosi annunciata.

Il messaggio più importante rimane uno: riconoscere tempestivamente i disturbi persistenti, parlarne con gli specialisti e considerare la salute del cervello una priorità lungo tutto l’arco della vita.

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