Mete low cost Grecia: 5 isole economiche per l’estate 2026

Le Isole Greche sono da sempre considerate destinazioni economiche o addirittura “Low Cost”.

Prima di organizzare un viaggio, però, bisogna subito tener presente che esistono differenze notevoli tra le varie isole. Santorini e Mykonos, per esempio, sono tutt’altro che economiche, e anche altre isole come Folegandros, Ios, Paros e Milos, per esempio, possono avere prezzi piuttosto alti. Negli ultimi anni, infatti, se hai provato ad organizzare un viaggio in Grecia in estate, avrai sicuramente notato che se un tempo si poteva dormire con 20-40 euro a notte, oggi ci vuole poco a pagare 100 euro a notte anche qui.

. Cinque isole, cinque proposte diverse: la scelta dipende dal tipo di vacanza che cerchi.

Cefalonia se cerchi la vita da spiaggia e una cucina locale autentica.

se cerchi la vita da spiaggia e una cucina locale autentica. Lefkada se non ami i traghetti e vuoi tutto comodo e veloce: il volo arriva sulla terraferma a Preveza, ma in trenta minuti di bus sei già sull’isola.

se non ami i traghetti e vuoi tutto comodo e veloce: il volo arriva sulla terraferma a Preveza, ma in trenta minuti di bus sei già sull’isola. Naxos se cerchi l’esperienza Cicladi nella sua versione più completa: meno cara di Mykonos e Santorini.

se cerchi l’esperienza Cicladi nella sua versione più completa: meno cara di Mykonos e Santorini. Serifos se cerchi il Low Cost e desideri un’isola dove il tempo scorre lento. È la più economica delle cinque, ma richiede più pianificazione.

se cerchi il Low Cost e desideri un’isola dove il tempo scorre lento. È la più economica delle cinque, ma richiede più pianificazione. Corfù se vuoi un viaggio veramente comodo e rapido grazie a voli diretti che partono da molte città italiane.

A questo punto però manca una cosa sola: capire quali sono le isole più economiche per una vacanza nel 2026

Cefalonia: l’isola dei contrasti

Più selvaggia e meno turistica delle vicine Ionie più note, Cefalonia unisce spiagge molto belle, grotte carsiche e un legame storico forte con l’Italia (qui c’è il monumento ai caduti della Divisione Acqui).

Voli dall’Italia. I prezzi indicativi a tratta partono da 25 € da Bergamo con Ryanair (110-150 € A/R secondo data e disponibilità), 27 € da Bari con Volotea (110-160 € A/R), 36 € da Roma con Ryanair o Wizz Air (140-220 € A/R). Novità importante: Wizz Air ha lanciato la rotta Roma Fiumicino-Cefalonia dal 29 giugno, con tre frequenze settimanali e tariffe da 45,99 € a tratta. Per i romani è la rotta più conveniente dell’estate.

I prezzi indicativi a tratta partono da 25 € da Bergamo con Ryanair (110-150 € A/R secondo data e disponibilità), 27 € da Bari con Volotea (110-160 € A/R), 36 € da Roma con Ryanair o Wizz Air (140-220 € A/R). Novità importante: Wizz Air ha lanciato la rotta Roma Fiumicino-Cefalonia dal 29 giugno, con tre frequenze settimanali e tariffe da 45,99 € a tratta. Per i romani è la rotta più conveniente dell’estate. Uno studio o un 2 stelle costa 45-105 € a notte, un 3 stelle 65-150 €. Pacchetti volo+hotel da 269 € a persona per una settimana in giugno.

Eventi che fanno alzare i prezzi.La Festa di Agios Gerasimos il 16 agosto, momento di grande affluenza religiosa e turistica.

Come raggiungere Cefalonia

L’aeroporto Anna Pollatou (EFL) è a 9 km da Argostoli. Bus a 1,80 € o taxi a 15-20 €.

Spiagge più belle di Cefalonia

Myrtos: una delle spiagge più belle della Grecia, scogliere bianche e acqua turchese

una delle spiagge più belle della Grecia, scogliere bianche e acqua turchese Antisamos: il famoso set de “Il Mandolino del Capitano Corelli”

il famoso set de “Il Mandolino del Capitano Corelli” Xi: sulla penisola di Paliki, l’unica sabbia rosso-arancione delle Ionie

sulla penisola di Paliki, l’unica sabbia rosso-arancione delle Ionie Fteri:accessibile solo via mare, raggiungibile con gita in barca da Sami o Argostoli (50-65 €)

Lefkada: l’isola delle scogliere bianche sullo Ionio

Lefkada è l’unica isola greca raggiungibile senza traghetto, grazie al ponte galleggiante mobile che la collega alla terraferma.

Il volo arriva all’aeroporto di Aktion Preveza (PVK) e in trenta minuti sei già sull’isola.

Voli dall’Italia. I prezzi indicativi a tratta partono da 19 € da Roma con Ryanair (75-130 € A/R, la più conveniente in giugno), 34 € da Bergamo con Ryanair (130-200 € A/R), 38 € da Bari con Volotea (140-180 € A/R), 45 € da Malpensa con easyJet (160-220 € A/R). Bologna resta cara in tutti i mesi.

I prezzi indicativi a tratta partono da 19 € da Roma con Ryanair (75-130 € A/R, la più conveniente in giugno), 34 € da Bergamo con Ryanair (130-200 € A/R), 38 € da Bari con Volotea (140-180 € A/R), 45 € da Malpensa con easyJet (160-220 € A/R). Bologna resta cara in tutti i mesi. Uno studio o un 2 stelle costa 45-105 € a notte, un 3 stelle 60-140 €.

Eventi che fanno alzare i prezzi.Il Festival Internazionale del Folklore ad agosto a Lefkada città, uno degli eventi culturali più importanti dello Ionio.

Come raggiungere Lefkada

Dall’aeroporto Aktion Preveza il trasferimento si fa in bus (6 €), taxi (30-40 €) o navetta privata. Il ponte galleggiante elimina l’attesa al porto: niente traghetto, sei sull’isola in mezz’ora.

Spiagge più belle di Lefkada

Porto Katsiki: il simbolo dell’isola, una scogliera verticale di 100 metri e acqua azzurra (arriva prima delle 9 in luglio e agosto)

il simbolo dell’isola, una scogliera verticale di 100 metri e acqua azzurra (arriva prima delle 9 in luglio e agosto) Kathisma: la più attrezzata e con servizi adatti anche alle famiglie

la più attrezzata e con servizi adatti anche alle famiglie Egremni:lunga 2 km è certamente tra le più belle dell’isola ma merita una nota: nel febbraio 2026 le piogge hanno causato un crollo di rocce che ha danneggiato la scalinata, pertanto le autorità sconsigliano l’accesso a piedi. Nel 2026 si raggiunge solo via mare con tour da Vasiliki o Nidri (15-25 € a persona)

Naxos: la più grande delle Cicladi

Naxos offre un’esperienza Cicladi completa: spiagge tra le migliori dell’Egeo, un entroterra montuoso con villaggi caratteristici come Apeiranthos e una tradizione gastronomica unica.

Non ha voli diretti dall’Italia, ma il prezzo del volo per Atene più traghetto resta competitivo.

Voli per Atene. I prezzi indicativi a tratta partono da 23 € da Firenze con Aegean o Volotea (90-140 € A/R), 24 € da Bologna con Aegean o Ryanair (90-150 € A/R), 25 € da Roma con Ryanair, ITA, Aegean o Sky Express (100-150 € A/R), 32 € da Bergamo con Ryanair (130-200 € A/R, con offerte spot da 24-29 € a tratta anche in estate).

I prezzi indicativi a tratta partono da 23 € da Firenze con Aegean o Volotea (90-140 € A/R), 24 € da Bologna con Aegean o Ryanair (90-150 € A/R), 25 € da Roma con Ryanair, ITA, Aegean o Sky Express (100-150 € A/R), 32 € da Bergamo con Ryanair (130-200 € A/R, con offerte spot da 24-29 € a tratta anche in estate). Uno studio o un 2 stelle costa 50-120 € a notte, un 3 stelle 75-180 €, un appartamento 70-220 €. È la più cara delle due Cicladi proposte.

Eventi che fanno alzare i prezzi.Il Naxos Festival tra luglio e agosto nella Bazeos Tower e la Festa della Trasfigurazione il 6 agosto a Filoti.

Come raggiungere Naxos

Dall’aeroporto di Atene al Pireo con metro linea 3 (1h, 9 €), bus X96 (5,50 €) o taxi a tariffa fissa (35-50 €).

Dal Pireo i traghetti Blue Star Ferries impiegano dalle 4 alle 5h 20min da 30 € a tratta, mentre il catamarano Seajets dimezza i tempi a 3h 20min ma costa 50-65 €.

In alternativa voli interni Atene-Naxos in 40 minuti (70-100 € A/R), da prenotare però con largo anticipo.

Spiagge più belle di Naxos

Agios Prokopios: la più popolare, sabbia chiara e fondali bassi

la più popolare, sabbia chiara e fondali bassi Agia Anna: continuazione naturale di Prokopios, con taverne sul mare

continuazione naturale di Prokopios, con taverne sul mare Plaka: grande spiaggia con sabbia dorata e dune

grande spiaggia con sabbia dorata e dune Mikri Vigla: spiaggia ventosa amata dagli sportivi grazie al meltemi

spiaggia ventosa amata dagli sportivi grazie al meltemi Alyko e Pyrgaki:baie selvagge nell’estremo sud, calette tra dune e cedri (raggiungibili in auto)

Serifos: l’isola greca più economica del 2026

Considerata da diverse guide l’isola greca più economica del 2026, Serifos è la perla nascosta delle Cicladi: una Chora bianchissima arroccata su un cono roccioso a 200 metri sul mare, sentieri pastorali ben segnalati, miniere abbandonate e taverne familiari dove si mangia con 20 € a persona.

Voli per Atene. Stesse tariffe indicate per Naxos.

Stesse tariffe indicate per Naxos. Uno studio o un 2 stelle costa 40-100 € a notte, un 3 stelle 60-140 €, un hotel di charme 90-220 €. Offerta ricettiva limitata, le strutture migliori vanno in sold-out già a maggio.

Come raggiungere Serifos

Dal Pireo, Blue Star Ferries impiega 3h 45min da 37 € a tratta, Fast Ferries e Aegean Sea Lines coprono rotte simili a 35-50 €, mentre il catamarano Seajets dimezza i tempi a 1h 55min ma costa da 63,70 €.

In alta stagione fino a 47 collegamenti settimanali, ma le navi Seajets sono piccole e vanno spesso in sold-out: prenota con almeno 4-6 settimane di anticipo.

Spiagge più belle di Serifos

Psili Ammos: sabbia finissima dorata e due taverne sulla spiaggia ma devi portarti l’imprellone (bus da Livadi a 2 €)

sabbia finissima dorata e due taverne sulla spiaggia ma devi portarti l’imprellone (bus da Livadi a 2 €) Agios Sostis: spiaggia tranquilla con una piccola chiesa su un isolotto vicino, raggiungibile a piedi con la bassa marea

spiaggia tranquilla con una piccola chiesa su un isolotto vicino, raggiungibile a piedi con la bassa marea Vagia: lunga spiaggia di sabbia con tamerici

lunga spiaggia di sabbia con tamerici Kalogeros e Malliadiko:calette accessibili solo in barca con i giri dell’isola da Livadi (35-45 € a persona)

Corfù: la più semplice da raggiungere tra le isole greche

Corfù è l’isola greca più semplice da raggiungere dall’Italia.

Eredità veneziana, italiano molto diffuso tra i locali, centro storico patrimonio UNESCO dal 2007 e una rete di voli diretti senza eguali nello Ionio.

Voli dall’Italia. I prezzi indicativi a tratta partono da 15 € da Napoli con Ryanair o easyJet (60-130 € A/R, le tariffe più basse della selezione), 23 € da Bergamo con Ryanair (90-160 € A/R), 23 € da Bologna con Ryanair (90-150 € A/R), 28 € da Roma con Ryanair o Wizz Air (110-160 € A/R). Wizz Air potenzia le frequenze su Corfù per l’estate 2026.

I prezzi indicativi a tratta partono da 15 € da Napoli con Ryanair o easyJet (60-130 € A/R, le tariffe più basse della selezione), 23 € da Bergamo con Ryanair (90-160 € A/R), 23 € da Bologna con Ryanair (90-150 € A/R), 28 € da Roma con Ryanair o Wizz Air (110-160 € A/R). Wizz Air potenzia le frequenze su Corfù per l’estate 2026. Alloggi (camera doppia). Uno studio o un 2 stelle costa 50-110 € a notte, un 3 stelle 65-140 €. Giugno il mese più conveniente, agosto il più caro.

Uno studio o un 2 stelle costa 50-110 € a notte, un 3 stelle 65-140 €. Giugno il mese più conveniente, agosto il più caro. Eventi che fanno alzare i prezzi.La Festa di San Spiridione l’11 agosto porta un rincaro degli alloggi del 15-20% in tutta Corfù città.

Come raggiungere Corfù

L’aeroporto Ioannis Kapodistrias (CFU) è a 3 km dal centro. Bus linea 15 (1,80 €) o taxi (10-15 €).

Spiagge più belle di Corfù

Paleokastritsa: il gioiello dell’isola nel nord-ovest, baie e calette da cui partono taxi-boat per Rovinia, Stelari e Limni

il gioiello dell’isola nel nord-ovest, baie e calette da cui partono taxi-boat per Rovinia, Stelari e Limni Glyfada: la più scenografica per i tramonti

la più scenografica per i tramonti Canal d’Amour a Sidari: scogliere modellate dal vento

scogliere modellate dal vento Cape Drastis:panorama quasi lunare

Piatti tipici greci e prezzi medi

Noi italiani vantiamo la cucina migliore del mondo, ma quella greca è in grado di sorprendere, sia per qualità, sia per il prezzo basso.

Antipasti

Tra gli antipasti (mezedes), 3-7 € a porzione, troverai sempre tzatziki, melitzanosalata, dolmadakia e saganaki. L’insalata greca horiatiki, con feta intera, costa 6-9 €.

I piatti principali si attestano tra 8 e 18 €

Souvlaki e gyros pita: lo street food per eccellenza, 3-6 € al chiosco, 9-12 € sul piatto

lo street food per eccellenza, 3-6 € al chiosco, 9-12 € sul piatto Moussaka: 9-13 €

9-13 € Stifado: 12-16 €

12-16 € Youvetsi in coccio:13-17 €

Il pesce è ottimo ma non sempre economico

Polpo alla griglia: 12-18 €

12-18 € Calamari fritti: 10-14 €

10-14 € Pesce del giorno:45-65 €/kg

Consiglio di viaggio: i locali più economici, e anche quelli migliori, sono spesso quelli meno turistici, ma si possono trovare ovunque, sia nella Chora che sulla spiaggia o al porto.

Ogni isola ha le sue specialità A Cefalonia la kreatopita (torta salata di carne), a Lefkada le lenticchie DOP di Englouvi e il miele al timo, a Naxos i formaggi DOP graviera e arseniko, a Serifos la marathopita e la revithada, a Corfù il sofrito di vitello (eredità veneziana).

Quale isola greca scegliere?

guardaci su: https://www.italiaslowtour.it/tra-sabbia-e-silenzio-viaggio-nel-cuore-selvaggio-della-sardegna/

facilitazioni per il viaggio: https://www.columbusassicurazioni.it/consigli-di-viaggio/route-66-itinerario/