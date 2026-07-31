Le Syusy & Patrizio News del 31 luglio

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Ecco le Syusy & Patrizio News di oggi:

🟣 Continuiamo a parlare di Toscana, ma questa volta ci spostiamo all’Isola d’Elba, con un appuntamento interessantissimo di cui prendere nota. Dal 28 agosto al 13 settembre torna la manifestazione internazionale “Elba Isola Musicale d’Europa”, alla sua trentesima edizione. Un festival che da tradizione unisce musica, arte e territorio e coinvolge tutti i comuni dell’isola. Sono attesi oltre 70 musicisti provenienti da 24 Paesi, per un programma musicale che spazia dal barocco alla musica da camera, fino al jazz e alla contemporaneità. Tutto questo all’interno di un palcoscenico naturale ineguagliabile, selvaggio e accogliente insieme. Più info su: https://www.elba-music.it/it/

🟣 Per i suoi residenti over 65 il comune di Genova organizza, tra giugno e settembre, soggiorni di 7 giorni e 6 notti in località di vacanza come Cavalese, Roccaforte di Mondovì, Falcade, Bellaria-Igea Marina e Riccione. I pacchetti costano tra i 300 e i 600 euro a testa: comprendono viaggio di andata e ritorno, camera doppia e pensione completa e prevedono alcune attività, fisiche e non solo! Questa iniziativa si chiama “Estate sicura 2026” e ha come scopo quello di promuovere benessere, inclusione sociale e occasioni di relazione, per prevenire l’isolamento delle persone. È coinvolto Auser, che è l’acronimo di Autogestione Servizi, ed è un’associazione di volontariato e promozione sociale fondata nel 1989 dal sindacato dei pensionati SPI-CGIL.

🟣 L’Europa ha redatto un documento dal titolo “Costruire un turismo sostenibile e competitivo per il futuro”, perché si è accorta che non si può andare avanti così con il turismo e l’overtourism, dal momento che l’80% dei flussi è assorbito da un ristretto 10% di destinazioni. All’interno si trovano molti buoni propositi: gestire i flussi, valorizzare i luoghi meno frequentati, ragionare di sostenibilità e accessibilità. Tutti aspetti che come sapete ci stanno a cuore. Tuttavia, in concreto, quello che ha fatto è stato prevedere un Regolamento, il 2024/1028, sugli affitti brevi. In nome della trasparenza e del monitoraggio, sarà necessario trasmettere mensilmente i dati delle locazioni ai ministeri. Non si parla di limiti. Ma solo di paletti burocratici per contrastare l’abusivismo. Queste pratiche non saranno difficili da assolvere per Booking o Airbnb, ma forse metteranno in difficoltà la signora Maria…

🟣 Fino al 18 ottobre a Roma, al Parco archeologico del Colosseo, si può vedere la mostra “Troia e Roma. Miti, leggende, storie del Mediterraneo antico”. Una mostra realizzata nell’ambito della cooperazione culturale tra Italia e Turchia, che esibisce oltre 300 reperti provenienti da musei italiani e turchi, molti dei quali nuovi per il pubblico italiano. L’obiettivo è un racconto aggiornato delle vicende di Troia e del suo legame con Roma, integrando fonti archeologiche e letterarie. Ci sarà anche una replica spettacolare del famoso Cavallo di Troia… Info su https://colosseo.it/evento/troia-e-roma/

🟣 Di Troia racconta anche Syusy, nella serie Popoli del mare. Qui vi facciamo vedere un estratto, ma il filmato intero lo trovate sul canale YouTube “Per Caso TV”, su Amazon Prime Video e sulle vostre smart tv!

🟣 Un consiglio di lettura per voi, che nasce da un nostro desiderio di lettura! È uscito infatti, edito da Franco Angeli, “Il turismo non è destino”, scritto da Raffaele Rio, ricercatore ed economista. Rio parte da una domanda: il turismo fa sempre bene ai territori? E passa a occuparsi di overtourism, di svuotamento dei centri storici, boom degli affitti brevi, e anche di infiltrazioni mafiose nell’economia del turismo e dell’accoglienza. Il sottotitolo è: “Come restituire ai territori il controllo del proprio futuro”. Ci sembra interessante e voi fateci sapere se l’avete letto o se lo leggerete!

🟣 Ancora una volta vi ricordiamo che sul sito italiaslowtour.it trovate molte convenzioni per voi nella sezione “Solo per te”. Accedendo da Italia Slow Tour o dal sito turistipercaso.it, per esempio, avete diritto a uno sconto del 10% sull’assicurazione di viaggio multi-service di Columbus Assicurazioni!

Vi auguriamo buona estate e con il TG del Turismo ci rivediamo a settembre!

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Una produzione Per Caso SRL a cura della testata giornalistica on line italiaslowtour.it (reg. Tribunale di Bologna n. 85443 del 17/9/2020)

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Redazione: Federica Monterisi, Francesca Piconi

Grafica: Roberto Baldassari

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