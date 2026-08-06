6:26 am, 6 Agosto 26 calendario

Kim Jong-un rilancia la zuppa di carne di cane contro il caldo

Di: Viviana Solari

 

6 Agosto 2026 ( modificato il 5 Agosto 2026 | 16:31 )
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Articoli correlati
Morte apparente: cos’è il raro fenomeno che può simulare il decesso
Indice dei contenuti Toggle Cos’è la morte apparentePerché una persona può sembrare morta pur essendo vivaLe pr...
Chiara Pellacani, la campionessa e il tabù della salute mentale
Indice dei contenuti Toggle Quattro ori agli Europei: la consacrazione internazionaleIl legame speciale con Matteo Sa...
Il “Napoleone africano”: ascesa e caduta di Jean-Bédel Bokassa
Indice dei contenuti Toggle Jean-Bédel Bokassa, il dittatore che volle diventare il Napoleone d’AfricaDall̵...
Limone rosso di Sicilia: il raro agrume che conquista anche la cucina
Indice dei contenuti Toggle Il limone rosso, un tesoro botanico che cresce in SiciliaLe origini del Citrus limonimedi...
Poliziotto travestito da pianta:l’anti-cellulare fa scattare 74 multe
Indice dei contenuti Toggle Il “poliziotto-pianta” sorprende gli automobilistiSei ore di controlli e deci...
I più letti
Delitto di Garlasco, il nodo dei 700mila euro da restituire a Stasi Di: Redazione Metrotoday
Can Yaman a Salerno: evento e fan a San Valentino Torio Di: Redazione Metrotoday
Intelligenza artificiale generativa e privacy Di: Michele Savaiano
Morte apparente: cos’è il raro fenomeno che può simulare il decesso
Di: Alessandra Puzzo
Chiara Pellacani, la campionessa e il tabù della salute mentale
Di: Viviana Solari
Il “Napoleone africano”: ascesa e caduta di Jean-Bédel Bokassa
Di: Redazione Metrotoday
iscrizione a newsletter
forzaseo banner