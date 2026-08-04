Scoperta l’ambra più antica del mondo: ha 385 milioni di anni

🌐 L’ambra più antica del mondo è stata scoperta in Cina e risale a 385 milioni di anni fa, anticipando di 65 milioni di anni il precedente record. Il ritrovamento rivoluziona le conoscenze sull’evoluzione delle piante e suggerisce che la produzione di resina fosse una strategia difensiva già nel Devoniano, ben prima della diffusione dei grandi insetti erbivori.

Una scoperta che riscrive la storia dell’ambra

Un piccolo frammento di resina fossile potrebbe cambiare il modo in cui gli scienziati raccontano l’evoluzione delle prime piante terrestri. Dalla Cina arriva infatti una scoperta destinata a lasciare il segno nella paleontologia: è stata identificata l’ambra più antica mai rinvenuta, con un’età stimata di 385 milioni di anni.

Il ritrovamento, descritto in uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Science Advances, non rappresenta soltanto un nuovo record cronologico. Le analisi suggeriscono infatti che le piante producevano resina molto prima di quanto si pensasse, aprendo nuovi scenari sull’origine di uno dei materiali fossili più affascinanti mai studiati.

Per decenni gli studiosi avevano collegato la comparsa della resina alla necessità delle prime conifere di difendersi dagli insetti erbivori. La nuova scoperta, invece, sposta indietro le lancette del tempo e indica che questa strategia di difesa potrebbe essere nata in un contesto ecologico completamente diverso.

Cos’è l’ambra e perché è così importante per la scienza

L’ambra non è una semplice pietra ornamentale.

Si tratta della resina prodotta dagli alberi che, nel corso di milioni di anni, si è trasformata in fossile attraverso complessi processi geologici. Durante questa lenta trasformazione la sostanza può inglobare elementi dell’ambiente circostante, conservandoli con un livello di dettaglio straordinario.

Per questo motivo gli scienziati considerano l’ambra una vera e propria capsula del tempo naturale.

All’interno dei suoi frammenti possono infatti essere preservati insetti, pollini, foglie, funghi, semi e persino piccoli vertebrati, offrendo una fotografia quasi perfetta degli ecosistemi preistorici.

Molte delle conoscenze sulla biodiversità del passato derivano proprio dai fossili conservati nell’ambra, capaci di restituire dettagli anatomici impossibili da osservare in altri tipi di reperti.

Il ritrovamento in Cina sorprende gli studiosi

La scoperta è avvenuta nel nord-ovest della Cina, dove un gruppo di ricercatori dell’Accademia Cinese delle Scienze stava analizzando un antico deposito di carbone.

Durante gli scavi sono emersi 241 piccoli frammenti fossili.

In un primo momento gli studiosi hanno ritenuto improbabile che si trattasse di ambra. La datazione preliminare indicava infatti un’età di circa 385 milioni di anni, un periodo così remoto da sembrare incompatibile con le conoscenze consolidate sull’origine della resina fossile.

Per questa ragione gli esperti hanno inizialmente ipotizzato che quei reperti appartenessero a un’altra sostanza minerale con caratteristiche simili.

Solo successive indagini di laboratorio hanno completamente ribaltato questa interpretazione.

Le analisi chimiche confermano: è vera ambra

Per verificare la natura dei campioni, i ricercatori hanno sottoposto i reperti a una serie di approfondite analisi chimiche e strutturali.

I risultati non hanno lasciato spazio a dubbi.

I frammenti possiedono tutte le caratteristiche tipiche dell’ambra fossile, confermando che si tratta effettivamente di antica resina vegetale trasformata nel corso del tempo.

La scoperta sposta così indietro di 65 milioni di anni il precedente record mondiale.

Fino a oggi, infatti, la più antica ambra conosciuta risaliva a circa 325 milioni di anni fa, nel periodo Carbonifero.

Il nuovo reperto proviene invece dal Devoniano, un’epoca molto più antica della storia della Terra.

Un salto indietro nel Devoniano

Per comprendere l’importanza della scoperta bisogna immaginare un pianeta completamente diverso da quello attuale.

Circa 385 milioni di anni fa i continenti avevano una configurazione molto differente e le prime grandi foreste stavano iniziando a colonizzare la superficie terrestre.

Era il Devoniano, spesso definito dagli scienziati “l’età dei pesci”, per la straordinaria diversificazione della vita negli oceani.

Sulla terraferma, invece, le piante stavano vivendo una fase cruciale della loro evoluzione.

Gli alberi primitivi iniziavano a sviluppare strutture sempre più complesse, contribuendo alla formazione dei primi ecosistemi forestali.

In questo scenario compare ora anche la produzione di resina, anticipando notevolmente quanto ipotizzato finora.

Cambia la teoria sull’origine della resina

Per molti anni gli studiosi hanno ritenuto che la resina fosse nata principalmente come risposta evolutiva alla pressione esercitata dagli insetti fitofagi.

Le conifere avrebbero sviluppato questa sostanza appiccicosa per sigillare le ferite della corteccia e ostacolare gli attacchi dei parassiti, proteggendo così i propri tessuti.

La nuova scoperta mette però in discussione questa interpretazione.

Nel Devoniano, infatti, gli insetti erbivori non avevano ancora raggiunto la diffusione osservata nei periodi successivi.

Se la resina era già presente, significa che la sua comparsa potrebbe essere stata favorita da altri fattori ambientali.

Le prime piante combattevano altri nemici

Gli autori dello studio ritengono che le antiche piante avessero comunque numerosi pericoli da affrontare.

Tra le principali minacce figuravano funghi patogeni, microrganismi, danni meccanici e incendi naturali, fenomeni già presenti negli ecosistemi del Devoniano.

La resina avrebbe quindi rappresentato una barriera protettiva capace di chiudere rapidamente le lesioni del tronco e limitare l’ingresso di organismi dannosi.

In sostanza, la funzione difensiva dell’ambra rimane valida, ma cambiano gli avversari contro cui questa strategia si sarebbe evoluta.

È un dettaglio che modifica profondamente la ricostruzione dell’evoluzione delle piante terrestri.

Resta un mistero l’albero che ha prodotto l’ambra

Uno degli aspetti ancora irrisolti riguarda l’identità della pianta che ha originato questa antichissima resina.

Le analisi finora eseguite non hanno permesso di attribuire con certezza i frammenti a una specifica specie o famiglia botanica.

Si tratta di un elemento fondamentale perché potrebbe fornire nuove informazioni sull’evoluzione delle prime piante legnose e sull’origine dei sistemi di difesa vegetali.

Gli studiosi continueranno quindi a esaminare il deposito cinese nella speranza di trovare resti vegetali associati ai frammenti di ambra.

Una scoperta di questo tipo consentirebbe di ricostruire con maggiore precisione l’ambiente in cui questi organismi vivevano centinaia di milioni di anni fa.

L’ambra, un archivio naturale della vita sulla Terra

Oltre al suo valore geologico, l’ambra continua a rappresentare una delle fonti più preziose per lo studio della vita preistorica.

Ogni nuovo ritrovamento può contenere microorganismi, pollini, frammenti vegetali o piccoli animali rimasti intrappolati al momento della fuoriuscita della resina.

In alcuni casi sono stati rinvenuti insetti perfettamente conservati, piume di dinosauro, fiori, ragni e persino minuscoli vertebrati, offrendo informazioni impossibili da ottenere con altri tipi di fossili.

Sebbene i frammenti appena scoperti non abbiano ancora restituito organismi intrappolati, la loro età eccezionale li rende comunque una testimonianza fondamentale dell’evoluzione degli ecosistemi terrestri.

Una scoperta destinata a cambiare i libri di paleobotanica

L’identificazione dell’ambra più antica del mondo rappresenta uno dei ritrovamenti paleontologici più significativi degli ultimi anni.

Non si tratta soltanto di stabilire un nuovo record cronologico, ma di rivedere le tappe dell’evoluzione delle piante, anticipando di decine di milioni di anni la comparsa di una strategia difensiva che ha accompagnato la storia delle foreste fino ai giorni nostri.

La scoperta cinese dimostra come anche piccoli frammenti fossili possano rivoluzionare conoscenze considerate ormai consolidate. Ogni nuova analisi contribuirà a chiarire l’origine della resina e il ruolo che essa ha avuto nella sopravvivenza delle prime piante terrestri, offrendo una nuova prospettiva sull’evoluzione della vita in un mondo molto diverso da quello che conosciamo oggi.