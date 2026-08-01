Benetton, accordo tra figli e Giuliana: vitalizio da 6 milioni l’anno

La successione dei Benetton entra nella fase decisiva

La lunga storia della famiglia Benetton si avvia verso una nuova fase. Dopo decenni in cui il gruppo è stato guidato dalla generazione dei fondatori, un accordo privato sancisce il passaggio del controllo alla seconda generazione e definisce gli equilibri economici tra gli eredi.

L’intesa, formalizzata davanti a un notaio, riguarda la holding Edizione, la cassaforte attraverso cui la famiglia ha costruito e gestito negli anni un portafoglio diversificato di partecipazioni.

Il patto arriva dopo l’accordo sul recesso da Edizione e stabilisce la nuova distribuzione delle quote e del patrimonio familiare.

Il passaggio del 25% della holding ai figli

Il cuore dell’accordo riguarda il trasferimento del controllo del 25% di Edizione ai figli di Giuliana Benetton.

Si tratta di un passaggio simbolico e strategico perché rappresenta l’ingresso pieno della seconda generazione nella governance del patrimonio familiare.

La famiglia Benetton, dopo aver costruito un impero partendo dal settore dell’abbigliamento, negli anni ha ampliato i propri interessi verso infrastrutture, mobilità, servizi finanziari e investimenti industriali.

La holding Edizione è diventata negli anni lo strumento centrale per coordinare queste attività e amministrare gli asset della famiglia.

A Giuliana Benetton un vitalizio da 6 milioni di euro all’anno

Uno degli elementi principali dell’accordo riguarda il trattamento economico riservato a Giuliana Benetton, tra le fondatrici del gruppo.

Alla madre viene riconosciuto un vitalizio annuale da 6 milioni di euro, una soluzione pensata per garantire continuità economica e sicurezza personale dopo il passaggio generazionale.

La scelta rientra nella logica degli accordi patrimoniali familiari utilizzati nei grandi gruppi imprenditoriali per separare il ruolo storico dei fondatori dalla gestione futura dell’azienda.

La divisione di un patrimonio da 3,5 miliardi

L’intesa complessiva riguarda una ricchezza stimata intorno ai 3,5 miliardi di euro.

La divisione del patrimonio rappresenta uno dei passaggi più delicati per una famiglia imprenditoriale di grandi dimensioni, dove la successione deve tenere insieme aspetti economici, societari e relazionali.

Attraverso l’accordo raggiunto, gli eredi hanno definito nuovi equilibri evitando possibili tensioni nella gestione futura della holding.

Da Edizione alla nuova generazione

La storia dei Benetton è legata a una delle più importanti esperienze imprenditoriali italiane del dopoguerra.

Nata con la produzione e vendita di abbigliamento colorato che ha portato il marchio in tutto il mondo, la famiglia ha progressivamente diversificato gli investimenti.

Nel tempo Edizione è diventata un veicolo patrimoniale con interessi in numerosi settori strategici.

Il passaggio alla seconda generazione rappresenta quindi non soltanto una questione familiare, ma anche un momento importante per il futuro di una holding che ha avuto un ruolo rilevante nell’economia italiana.

Il peso della continuità nelle grandi imprese familiari

La successione rappresenta uno dei momenti più complessi per le aziende controllate da famiglie imprenditoriali.

Secondo molti osservatori, la capacità di garantire continuità tra generazioni è uno degli elementi decisivi per preservare valore e competitività nel lungo periodo.

Gli accordi patrimoniali, come quello raggiunto dalla famiglia Benetton, servono proprio a stabilire con chiarezza:

chi avrà il controllo futuro;

come verranno distribuite le risorse economiche;

quali saranno i rapporti tra gli eredi;

come verrà garantita la stabilità societaria.

Un nuovo capitolo per la famiglia Benetton

L’accordo tra i figli di Giuliana Benetton e la madre chiude una fase durata decenni e apre una nuova stagione.

La seconda generazione assume ora un ruolo centrale nella gestione del patrimonio familiare, mentre la fondatrice mantiene una posizione tutelata attraverso il vitalizio concordato.

Per Edizione si apre quindi una fase nella quale la sfida sarà conciliare la tradizione imprenditoriale costruita dai fondatori con nuove strategie di investimento e gestione.

Il passaggio generazionale dei Benetton diventa così un esempio emblematico delle difficoltà e delle opportunità che accompagnano il ricambio ai vertici delle grandi famiglie industriali italiane.