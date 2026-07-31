Don Antonio Mazzi è morto a 96 anni: addio al fondatore di Exodus

🌐 Don Antonio Mazzi è morto a 96 anni: si spegne l’educatore, sacerdote, giornalista e volto televisivo che ha dedicato la sua vita al recupero dei tossicodipendenti e degli emarginati, fondando la Comunità Exodus e diventando un punto di riferimento del volontariato italiano.

Addio a don Antonio Mazzi, il sacerdote che ha dedicato la vita agli ultimi

L’Italia saluta don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore, giornalista e protagonista della televisione italiana, morto all’età di 96 anni dopo una vita interamente spesa al servizio delle persone più fragili. Con la sua scomparsa si chiude una delle pagine più significative del volontariato e dell’impegno sociale nel nostro Paese.

Per decenni il suo nome è stato sinonimo di accoglienza, recupero e speranza. Attraverso la Comunità Exodus ha aiutato migliaia di giovani a uscire dalla dipendenza dalla droga, offrendo non soltanto un percorso terapeutico, ma soprattutto una possibilità concreta di ricostruire la propria esistenza.

La sua figura ha saputo andare oltre i confini ecclesiastici, diventando un riferimento civile e culturale capace di parlare a credenti e non credenti, sempre con un linguaggio diretto, spesso provocatorio, ma profondamente umano.

Una vocazione trasformata in impegno sociale

Nato nel 1929, don Antonio Mazzi scelse il sacerdozio vivendo fin dall’inizio il ministero come una missione rivolta alle periferie sociali.

Negli anni maturò la convinzione che l’emarginazione, la tossicodipendenza e la povertà non potessero essere affrontate soltanto con strumenti assistenziali. Servivano ascolto, responsabilità, educazione e una comunità capace di restituire dignità alle persone.

Questa visione lo accompagnò lungo tutto il suo percorso, trasformandolo in uno dei sacerdoti italiani più conosciuti e autorevoli nel campo del recupero delle dipendenze.

La nascita di Exodus: una rivoluzione nell’accoglienza

Il momento che ha segnato definitivamente la sua vita è stato la fondazione della Comunità Exodus, nata con l’obiettivo di offrire un’alternativa concreta ai giovani travolti dalla droga e da situazioni di grave disagio.

L’intuizione di don Mazzi fu innovativa per l’epoca: non limitarsi a combattere la dipendenza, ma ricostruire la persona, valorizzandone capacità, responsabilità e relazioni.

Nel corso degli anni Exodus è diventata una delle realtà sociali più importanti d’Italia, sviluppando comunità educative, centri di accoglienza e progetti rivolti a minori, famiglie, detenuti e persone in condizioni di marginalità.

Migliaia di ragazzi hanno trovato nella comunità una seconda occasione, costruendo nuovi percorsi di vita grazie a un metodo educativo fondato sulla condivisione, sul lavoro e sulla fiducia reciproca.

Una voce autorevole anche in televisione

Accanto all’attività pastorale e sociale, don Antonio Mazzi è stato per molti anni un volto noto della televisione italiana.

Partecipò a numerosi programmi di approfondimento e rubriche dedicate ai temi dell’educazione, della famiglia e del disagio giovanile, conquistando il pubblico con uno stile comunicativo immediato e privo di formalismi.

Non evitava mai gli argomenti più difficili. Parlava apertamente di droga, violenza, carcere, disagio adolescenziale e crisi educativa, cercando sempre di riportare il dibattito sulle responsabilità collettive della società.

Le sue apparizioni televisive contribuirono a far conoscere il lavoro di Exodus e a sensibilizzare milioni di italiani sulle problematiche delle dipendenze.

Il rapporto con i giovani

Il centro della sua missione è sempre rimasto il mondo giovanile.

Per don Mazzi i ragazzi non erano mai “casi disperati”, ma persone da ascoltare e accompagnare. Anche di fronte alle situazioni più difficili rifiutava ogni forma di giudizio definitivo.

Era convinto che dietro ogni dipendenza si nascondessero fragilità profonde, spesso legate alla solitudine, alla mancanza di punti di riferimento o a contesti familiari complessi.

Per questo il suo metodo educativo metteva al primo posto la relazione umana, la responsabilizzazione personale e il recupero della fiducia.

Un sacerdote fuori dagli schemi

Nel corso della sua lunga attività non sono mancati momenti di confronto acceso con il mondo politico, istituzionale e talvolta anche ecclesiale.

Don Mazzi non rinunciava mai a esprimere le proprie opinioni, spesso con toni schietti e provocatori. Criticava ciò che riteneva distante dai bisogni reali delle persone e chiedeva maggiore attenzione verso chi viveva situazioni di esclusione sociale.

Pur suscitando talvolta polemiche, mantenne sempre una forte credibilità costruita sul lavoro quotidiano accanto agli ultimi.

L’eredità della Comunità Exodus

Il lascito più importante di don Antonio Mazzi è rappresentato dalla rete costruita in oltre quarant’anni di attività.

La Comunità Exodus continua oggi a operare in numerose regioni italiane attraverso centri educativi, comunità terapeutiche, progetti scolastici e iniziative dedicate alla prevenzione delle dipendenze.

L’organizzazione ha ampliato progressivamente il proprio raggio d’azione, occupandosi non solo di tossicodipendenza, ma anche di disagio minorile, dispersione scolastica, dipendenze comportamentali, inclusione sociale e sostegno alle famiglie.

L’opera del sacerdote continuerà quindi attraverso centinaia di operatori, educatori e volontari che ne hanno condiviso il metodo e la visione.

Il cordoglio del mondo istituzionale e del volontariato

La notizia della morte di don Antonio Mazzi ha suscitato profonda commozione nel mondo politico, ecclesiale e del terzo settore.

Numerosi messaggi di cordoglio ricordano il suo straordinario contributo alla crescita del volontariato italiano e il suo impegno costante nella difesa della dignità delle persone più vulnerabili.

Anche tanti ex ospiti di Exodus hanno affidato ai social il proprio ricordo, raccontando come l’incontro con don Mazzi abbia rappresentato una svolta decisiva nelle loro vite.

Un esempio destinato a restare

La morte di don Antonio Mazzi segna la fine di una lunga stagione di impegno sociale vissuta sempre in prima linea. La sua opera ha attraversato oltre mezzo secolo di storia italiana, affrontando emergenze diverse ma mantenendo immutato un principio fondamentale: nessuno deve essere considerato irrecuperabile.

Il sacerdote veronese ha trasformato questa convinzione in un modello educativo capace di cambiare il destino di migliaia di persone. Oltre alle strutture, ai progetti e alle comunità che continueranno il suo lavoro, lascia un patrimonio di idee e di testimonianze che hanno contribuito a modificare il modo in cui l’Italia guarda alle dipendenze, all’emarginazione e al reinserimento sociale.

La sua eredità non si misura soltanto nelle opere realizzate, ma nelle vite ricostruite grazie a un approccio fondato sull’ascolto, sulla responsabilità e sulla fiducia. È questo il segno più profondo lasciato da un sacerdote che ha scelto di vivere il Vangelo tra gli ultimi, facendo dell’accoglienza la missione di un’intera esistenza.