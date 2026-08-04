Diritto alla riparazione, cosa cambia con le nuove regole Ue

L’Unione Europea compie un nuovo passo verso un modello di consumo più sostenibile e favorevole ai cittadini. Entro il 31 luglio, tutti gli Stati membri sono chiamati a recepire la direttiva 2024/1799, conosciuta come la normativa sul diritto alla riparazione, destinata a cambiare il rapporto tra consumatori, produttori e assistenza tecnica.