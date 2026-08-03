Nuovi dazi Usa, Trump aumenta le tariffe commerciali

🌐 Nuovi dazi Usa in vigore: l’amministrazione Trump alza le tariffe fino al 12,5% per 60 partner commerciali accusati di non contrastare il lavoro forzato nelle catene produttive.

La nuova fase della guerra commerciale tra Stati Uniti e partner internazionali è ufficialmente iniziata. Sono entrati in vigore i nuovi dazi voluti dall’amministrazione di Donald Trump, una misura che modifica il quadro delle importazioni americane e coinvolge circa 60 Paesi partner commerciali, compresi diversi Stati europei.

Le nuove tariffe sostituiscono i precedenti dazi temporanei e prevedono un aumento delle aliquote dal 10% fino al 12,5%, secondo quanto stabilito dal governo statunitense. La decisione arriva dopo la scadenza delle misure provvisorie introdotte nei mesi precedenti e conferma la linea protezionistica scelta dalla Casa Bianca nei rapporti economici internazionali.

Secondo Washington, il provvedimento nasce dalla necessità di contrastare pratiche considerate scorrette all’interno delle catene globali di approvvigionamento, in particolare il ricorso al lavoro forzato. L’amministrazione Trump sostiene che alcuni Paesi non abbiano adottato strumenti sufficienti per impedire che prodotti realizzati attraverso condizioni di sfruttamento possano arrivare sul mercato americano.

La scelta ha già provocato reazioni politiche, soprattutto in Europa, dove la Commissione Ue ha definito l’intesa raggiunta con gli Stati Uniti coerente con quanto stabilito nei precedenti accordi.

Dazi Usa, cosa cambia con le nuove tariffe

Il nuovo sistema tariffario introduce un incremento rispetto alla precedente aliquota generale del 10%. Le nuove imposte saranno applicate alle merci provenienti dai Paesi individuati dall’amministrazione americana, con percentuali che potranno arrivare al 12,5%.

La misura riguarda numerosi settori dell’economia globale, ma prevede alcune esclusioni. I prodotti che sono già sottoposti a dazi specifici per settore non saranno coinvolti dalle nuove tariffe aggiuntive.

Questo significa che alcune categorie merceologiche continueranno a seguire regole diverse, mentre per altri beni importati negli Stati Uniti scatteranno i nuovi livelli tariffari.

L’obiettivo dichiarato della Casa Bianca è quello di esercitare pressione sui governi stranieri affinché adottino politiche più severe contro il lavoro forzato e garantiscano maggiore trasparenza nelle filiere produttive.

Trump conferma la linea dura sul commercio internazionale

La decisione rappresenta una nuova conferma della strategia economica portata avanti da Donald Trump, che da tempo considera i dazi uno strumento per difendere l’industria americana e riequilibrare i rapporti commerciali con altri Paesi.

Secondo l’impostazione dell’amministrazione statunitense, le tariffe sulle importazioni possono incentivare la produzione interna e spingere i partner commerciali ad adeguarsi agli standard richiesti dagli Stati Uniti.

I critici della politica dei dazi, invece, evidenziano il rischio che queste misure possano aumentare i costi per imprese e consumatori americani, oltre a generare nuove tensioni nei mercati internazionali.

La questione del lavoro forzato si inserisce quindi in un quadro più ampio, nel quale temi economici, industriali e geopolitici si intrecciano sempre di più.

L’origine della nuova stretta commerciale americana

I nuovi dazi arrivano dopo una fase di incertezza legata alle precedenti misure tariffarie. Le tariffe temporanee del 10% erano state introdotte da Trump dopo l’annullamento dei precedenti provvedimenti da parte della Corte Suprema all’inizio di febbraio.

La scadenza di quel regime transitorio ha aperto la strada alla nuova impostazione, con un aggiornamento delle aliquote e una conferma della volontà americana di mantenere alta la pressione sui partner commerciali.

La Casa Bianca ha collegato le nuove misure alla necessità di intervenire sulle pratiche produttive ritenute incompatibili con gli standard richiesti dagli Stati Uniti.

Il messaggio politico è chiaro: l’accesso al mercato americano dovrà essere accompagnato da maggiori garanzie sulle condizioni di produzione e sulla tracciabilità delle merci.

Europa e Stati Uniti, il nodo dell’accordo di Turnberry

Tra i partner coinvolti nella nuova fase commerciale ci sono anche diversi Paesi europei. Bruxelles ha dichiarato che l’entrata in vigore dei nuovi dazi è in linea con l’accordo raggiunto a Turnberry, il quadro negoziale che aveva contribuito a definire i rapporti commerciali tra Unione Europea e Stati Uniti.

La posizione europea punta a mantenere un equilibrio tra tutela degli interessi delle aziende del continente e necessità di preservare il rapporto strategico con Washington.

Per molte imprese europee che esportano negli Stati Uniti, il tema dei dazi resta particolarmente delicato. Un aumento delle tariffe può incidere sui prezzi finali dei prodotti, sulla competitività e sulle decisioni di investimento.

Il commercio transatlantico rappresenta infatti uno dei principali assi dell’economia globale, con milioni di posti di lavoro collegati direttamente o indirettamente agli scambi tra Europa e Stati Uniti.

Quali potrebbero essere gli effetti sui mercati

L’introduzione dei nuovi dazi potrebbe avere conseguenze su diversi livelli.

Per le aziende esportatrici, il primo effetto riguarda l’aumento dei costi legati all’ingresso nel mercato americano. Le imprese potrebbero scegliere di assorbire parte del costo aggiuntivo, riducendo i margini, oppure trasferirlo sui prezzi finali.

Per i consumatori statunitensi, invece, il rischio è rappresentato da un possibile aumento dei prezzi di alcuni prodotti importati.

Gli economisti sottolineano inoltre che le guerre commerciali possono generare reazioni a catena. Quando un Paese introduce nuove barriere tariffarie, gli altri governi possono rispondere con misure analoghe, creando un clima di maggiore incertezza per il commercio globale.

Il lavoro forzato al centro dello scontro economico

Uno degli elementi distintivi della nuova politica tariffaria americana è il riferimento alle condizioni di lavoro nelle catene produttive internazionali.

Washington sostiene che alcuni governi non abbiano fatto abbastanza per impedire fenomeni di sfruttamento e lavoro forzato nelle filiere che alimentano gli scambi con gli Stati Uniti.

Il tema è diventato negli ultimi anni sempre più centrale nelle politiche commerciali occidentali. Le aziende sono sottoposte a una crescente pressione affinché garantiscano maggiore controllo sui fornitori e sulla provenienza delle materie prime.

La nuova misura americana utilizza quindi lo strumento economico dei dazi per perseguire anche un obiettivo politico e sociale.

Una nuova fase nei rapporti economici globali

L’entrata in vigore dei nuovi dazi segna un ulteriore passaggio nella trasformazione del commercio internazionale. Dopo decenni caratterizzati da una forte globalizzazione delle produzioni, molti governi stanno adottando politiche più attente alla sicurezza delle filiere, alla protezione industriale e alla competizione strategica.

La decisione di Trump conferma una tendenza già emersa negli ultimi anni: il commercio non è più soltanto una questione economica, ma anche uno strumento di pressione diplomatica.

Per Stati Uniti, Unione Europea e partner internazionali la sfida sarà trovare un equilibrio tra tutela degli interessi nazionali e mantenimento di un sistema commerciale aperto.

I nuovi dazi rappresentano quindi non solo una modifica delle tariffe sulle importazioni, ma un nuovo capitolo della lunga partita tra Washington e il resto del mondo sul futuro delle regole economiche globali.