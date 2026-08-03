Rottamazione-quinquies, prima rata in ritardo: quando si decade

🌐 Rottamazione-quinquies cartelle esattoriali: il pagamento della prima rata oltre il 31 luglio 2026 non beneficia dei cinque giorni di tolleranza, ma il ritardo non provoca automaticamente la perdita della sanatoria. Ecco regole, rischi e dubbi ancora aperti.

La prima rata della rottamazione-quinquies rappresenta un passaggio fondamentale per tutti i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle. La scadenza fissata al 31 luglio 2026 ha creato numerosi dubbi soprattutto per chi non è riuscito a rispettare il termine e ha effettuato il versamento nei giorni successivi.

La domanda principale riguarda proprio gli effetti del ritardo: un pagamento effettuato dopo il 31 luglio comporta automaticamente la perdita dei benefici della rottamazione?

La risposta è più articolata. Il semplice ritardo della prima rata, infatti, non determina automaticamente la decadenza dal beneficio, ma può avere conseguenze importanti sulla gestione delle rate successive.

Il punto centrale riguarda la disciplina prevista dalla normativa: la perdita degli effetti della definizione agevolata non scatta per una singola rata non pagata o pagata in ritardo, ma in presenza delle condizioni previste dalla legge.

Prima rata rottamazione-quinquies: perché il 31 luglio era una data decisiva

Il termine del 31 luglio 2026 era la prima scadenza del piano di pagamento della rottamazione-quinquies.

Per chi aveva scelto il pagamento rateale, quella data rappresentava l’avvio effettivo del percorso di regolarizzazione dei debiti inclusi nella definizione agevolata.

A differenza di altri versamenti fiscali, però, la prima rata non gode della cosiddetta tolleranza dei cinque giorni.

Questo significa che un pagamento effettuato nei giorni immediatamente successivi, ad esempio entro il 5 agosto 2026, non può essere considerato tecnicamente tempestivo.

La norma prevede infatti l’applicazione dei cinque giorni soltanto in determinati casi:

per il pagamento in unica soluzione;

per l’ultima rata del piano rateale.

Non è invece prevista la stessa possibilità per la prima rata.

Pagamento entro il 5 agosto: è valido oppure no?

Uno dei principali interrogativi riguarda i contribuenti che hanno versato la prima rata entro il 5 agosto, pensando di poter usufruire della breve finestra di tolleranza.

Dal punto di vista formale, il versamento è comunque tardivo perché il termine ordinario era fissato al 31 luglio.

Tuttavia, questo non significa che il contribuente perda immediatamente la rottamazione.

La normativa sulla definizione agevolata stabilisce infatti che la decadenza si verifica in caso di:

mancato pagamento;

insufficiente pagamento;

pagamento tardivo di due rate, anche non consecutive;

mancato rispetto dell’ultima rata prevista dal piano.

Di conseguenza, il ritardo della prima rata costituisce una irregolarità, ma non determina da solo la cancellazione dei benefici.

La prima rata pagata in ritardo cambia però il futuro del piano

Il problema principale per chi ha versato la prima rata oltre il termine riguarda le scadenze successive.

Chi ha effettuato il pagamento tardivo della prima rata si trova in una posizione più delicata: non potrà contare su ulteriori ritardi senza rischiare conseguenze.

In pratica, il contribuente deve rispettare con particolare attenzione tutte le scadenze successive, a partire dalla seconda rata prevista dal piano.

Un nuovo ritardo potrebbe infatti portare al raggiungimento della soglia prevista dalla legge e determinare la perdita della definizione agevolata.

Il pagamento effettuato dopo il 31 luglio viene quindi considerato una sorta di primo episodio di irregolarità che rende necessario un rispetto rigoroso dei versamenti successivi.

Cosa succede se la prima rata viene pagata dopo il 31 luglio

Chi non ha versato la prima rata entro la scadenza può comunque effettuare il pagamento successivamente.

Il versamento tardivo evita però soltanto il mancato pagamento della somma dovuta: non cancella il ritardo già maturato.

Questo significa che il contribuente non può considerare la situazione completamente regolarizzata dal punto di vista formale.

Il rischio nasce soprattutto se il ritardo viene seguito da un’ulteriore irregolarità.

Ad esempio, un contribuente che paga in ritardo la prima rata e successivamente non versa una seconda rata potrebbe trovarsi nella condizione prevista per la decadenza.

È possibile recuperare il ritardo pagando due rate insieme?

Una delle ipotesi valutate da alcuni contribuenti è quella di compensare il ritardo pagando contemporaneamente due rate.

L’idea sarebbe quella di riallineare il piano versando sia la rata scaduta sia quella successiva.

Tuttavia, questo meccanismo non sembra sufficiente a cancellare il ritardo già maturato.

La normativa, infatti, non considera soltanto il numero delle rate non pagate, ma anche il concetto di tardività del versamento.

Di conseguenza, il pagamento cumulativo di due rate potrebbe non eliminare l’irregolarità precedente.

Il ritardo della prima rata rimarrebbe quindi registrato e potrebbe avere effetti in caso di ulteriori problemi con i pagamenti.

Il rischio di decadenza dalla rottamazione-quinquies

La perdita dei benefici della rottamazione rappresenta la conseguenza più grave per il contribuente.

In caso di decadenza:

vengono meno gli effetti della definizione agevolata;

il debito torna a essere gestito secondo le regole ordinarie;

il contribuente perde i vantaggi collegati alla sanatoria.

La funzione della rottamazione è infatti quella di consentire il pagamento dei debiti con condizioni agevolate, ma in cambio richiede il rispetto delle scadenze previste.

Per questo motivo il controllo puntuale delle date diventa essenziale.

Il nodo ancora aperto: il pagamento tardivo delle rate intermedie

Un aspetto che resta al centro del dibattito riguarda il trattamento delle rate intermedie pagate in ritardo.

La normativa disciplina in modo esplicito la tolleranza per alcune situazioni, come l’ultima rata o il pagamento in unica soluzione.

Restano invece dubbi interpretativi sulle conseguenze del pagamento tardivo delle rate successive alla prima.

In particolare, bisognerà chiarire se un pagamento effettuato in ritardo su una rata intermedia possa essere considerato sanabile oppure se contribuisca direttamente alla maturazione della decadenza.

Un chiarimento ufficiale sarà quindi fondamentale per evitare interpretazioni diverse e garantire maggiore certezza ai contribuenti.

Cosa devono fare ora i contribuenti

Per chi ha aderito alla rottamazione-quinquies e ha pagato la prima rata oltre il 31 luglio, la strategia più prudente è rispettare rigorosamente tutte le prossime scadenze.

Il piano di pagamento deve essere seguito senza ulteriori ritardi, perché la presenza di una prima rata tardiva riduce il margine di sicurezza.

È inoltre importante conservare:

ricevute dei pagamenti effettuati;

comunicazioni ricevute dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione;

documentazione relativa al piano rateale.

La rottamazione-quinquies offre un’opportunità importante per regolarizzare i debiti fiscali, ma richiede attenzione assoluta nella gestione delle scadenze.

La prima rata oltre il termine non fa perdere automaticamente il beneficio, ma rappresenta un campanello d’allarme: da quel momento ogni ulteriore errore può diventare decisivo.