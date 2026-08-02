Bentornati al Sud: Bisio e Siani tornano al cinema

🌐 Bentornati al Sud è il nuovo film di Luca Miniero con Claudio Bisio e Alessandro Siani: terminate le riprese della commedia che riporta il pubblico a Castellabate e al cuore della saga cinematografica più amata del cinema italiano recente.

Dopo sette settimane di lavorazione tra Castellabate, Roma e Milano, si è conclusa la produzione di Bentornati al Sud, il nuovo atteso film diretto da Luca Miniero che segna il ritorno sul grande schermo di una delle coppie comiche più apprezzate dal pubblico italiano: Claudio Bisio e Alessandro Siani. Un progetto che punta a riportare nelle sale lo spirito, l’ironia e il calore umano che hanno reso indimenticabili i precedenti capitoli ambientati nel Mezzogiorno.

La nuova commedia nasce con l’obiettivo di riaccendere il legame tra personaggi, territori e spettatori, riproponendo quell’equilibrio tra risate e riflessione sociale che ha caratterizzato il successo della serie iniziata con Benvenuti al Sud. La pellicola arriverà nei cinema il 25 dicembre, distribuita da Medusa Film, in un periodo tradizionalmente strategico per le grandi commedie italiane e per i film capaci di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale.

Bentornati al Sud, il ritorno della coppia Bisio-Siani

Il cuore del nuovo film è rappresentato dal ritorno della coppia formata da Claudio Bisio e Alessandro Siani, due interpreti che hanno saputo creare una particolare sintonia artistica sul grande schermo. Il loro incontro cinematografico ha dato vita a una delle commedie italiane più riconoscibili degli ultimi anni, capace di raccontare differenze culturali, stereotipi e cambiamenti sociali attraverso una chiave leggera e popolare.

In Bentornati al Sud, il pubblico ritroverà quell’atmosfera fatta di situazioni paradossali, personaggi autentici e momenti di quotidianità trasformati in occasioni di comicità. Il nuovo capitolo non si limita però a riproporre formule già viste: il progetto punta a costruire una storia contemporanea, capace di dialogare con il presente e con un’Italia in continua evoluzione.

La sceneggiatura porta la firma dello stesso Alessandro Siani, che ha scritto il film insieme a Claudio Bisio e Luca Miniero. Una collaborazione che unisce esperienza, sensibilità comica e conoscenza dei meccanismi narrativi della commedia italiana.

Castellabate torna protagonista: il borgo cilentano ancora set del film

Uno degli elementi più attesi di Bentornati al Sud è il ritorno a Castellabate, il borgo del Cilento diventato famoso anche grazie al primo film della saga. Nel 2010 le sue strade, i suoi vicoli e le sue piazze avevano conquistato il pubblico trasformandosi in uno dei luoghi simbolo della commedia italiana contemporanea.

Anche questa volta il paese campano ha accolto cast e troupe trasformandosi in un vero e proprio set cinematografico a cielo aperto. Le immagini del borgo, con i suoi scorci caratteristici e la sua atmosfera mediterranea, saranno nuovamente parte integrante del racconto, contribuendo a costruire quel senso di appartenenza e familiarità che rappresenta uno dei punti di forza della saga.

La lavorazione a Castellabate ha coinvolto numerosi spazi del territorio, dalle vie del centro storico agli angoli più riconoscibili del paese. Un ritorno particolarmente significativo anche per la comunità locale, che aveva già vissuto il successo del primo film e che ora ha nuovamente partecipato alla realizzazione di una produzione cinematografica di grande visibilità.

Dopo la fase cilentana, le riprese sono proseguite tra Roma e Milano, completando un percorso produttivo che ha attraversato tre città simboliche per il cinema e la cultura italiana.

Un cast ricco di ritorni e volti amati dal pubblico

Accanto ai protagonisti Claudio Bisio e Alessandro Siani, il nuovo film riunisce diversi interpreti che hanno contribuito al successo dei precedenti capitoli. Tornano infatti Angela Finocchiaro, Nunzia Schiano, Nando Paone, Salvatore Misticone e Giacomo Rizzo, figure ormai familiari per gli spettatori che hanno seguito la storia cinematografica ambientata nel Sud Italia.

Nel cast è prevista anche la partecipazione straordinaria di Valentina Lodovini, attrice apprezzata per la capacità di unire ironia, intensità e naturalezza interpretativa.

La presenza di molti protagonisti storici rappresenta un elemento importante per il pubblico più affezionato, che potrà ritrovare volti e dinamiche già conosciute. Allo stesso tempo, il nuovo film punta a coinvolgere anche gli spettatori che si avvicineranno per la prima volta all’universo narrativo della saga.

La squadra creativa dietro la nuova commedia italiana

La realizzazione di Bentornati al Sud coinvolge una squadra tecnica composta da professionisti del cinema italiano. Accanto al regista Luca Miniero, il progetto vede il lavoro del direttore della fotografia Francesco Di Pierro, della scenografa Giada Esposito e della costumista Eleonora Rella.

Il montaggio sarà curato da Ian Degrassi, mentre le musiche saranno firmate dal compositore Umberto Scipione, autore di numerose colonne sonore capaci di accompagnare e valorizzare il tono emotivo delle immagini.

Ogni elemento della produzione contribuisce a definire l’identità del film: dalla fotografia, chiamata a raccontare la luce e i colori dei luoghi protagonisti, fino alla scenografia e ai costumi, fondamentali per costruire un universo narrativo credibile e riconoscibile.

Una produzione italiana tra cinema, territorio e grandi aspettative

Bentornati al Sud è prodotto da Bartlebyfilm, Italian International Film (società del gruppo Lucisano Media Group) e Medusa Film. La produzione è affidata a Massimo Di Rocco e Luigi Napoleone per Bartlebyfilm e a Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film, con il sostegno della Film Commission Regione Campania.

Il progetto conferma il ruolo centrale del cinema italiano nel raccontare territori e comunità attraverso storie capaci di raggiungere un pubblico nazionale. La scelta di tornare a Castellabate non è soltanto un omaggio al passato, ma anche una dichiarazione d’intenti: il luogo continua a essere parte fondamentale dell’identità narrativa della saga.

Il successo dei film precedenti ha creato negli anni un forte rapporto tra spettatori e ambientazioni, trasformando il territorio in un protagonista vero e proprio. La nuova pellicola punta quindi a recuperare quella connessione emotiva, proponendo una storia in grado di unire nostalgia e novità.

L’attesa per l’uscita nelle sale a Natale

La data scelta per l’arrivo al cinema, 25 dicembre, colloca Bentornati al Sud nel cuore della stagione cinematografica natalizia, uno dei momenti più importanti per la commedia italiana. Le festività rappresentano da sempre un’occasione privilegiata per i film capaci di riunire famiglie, gruppi di amici e spettatori di diverse generazioni.

Le aspettative sono alte: il ritorno di Bisio e Siani, la regia di Luca Miniero, il legame con Castellabate e la presenza di numerosi interpreti storici rendono il film uno dei titoli più attesi della prossima stagione.

Dopo la fine delle riprese, inizia ora la fase che porterà il pubblico verso il debutto sul grande schermo. Bentornati al Sud si prepara così a raccogliere l’eredità di una storia cinematografica che ha saputo raccontare il Paese attraverso il sorriso, le differenze e quei piccoli grandi incontri che trasformano una semplice commedia in un racconto collettivo.