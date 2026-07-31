5:44 am, 31 Luglio 26 calendario

Un coleottero salva i pini: a Napoli parte una sperimentazione mondiale

Di: Francesca Puzzo
🌐 Un piccolo coleottero potrebbe diventare l’arma più efficace contro la cocciniglia tartaruga del pino. A Napoli è partita la prima sperimentazione al mondo con il rilascio del Thalassa montezumae, predatore naturale del parassita che negli ultimi anni ha devastato migliaia di pini in Italia e nel Mediterraneo. Se i risultati saranno positivi, la lotta biologica potrebbe ridurre drasticamente l’uso di pesticidi e aprire una nuova fase nella tutela del patrimonio arboreo.

 

31 Luglio 2026 ( modificato il 30 Luglio 2026 | 20:50 )
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Articoli correlati
Roby Facchinetti, il mistero di “afrobergamasca” durante Pierre
Indice dei contenuti Toggle Un errore dopo cinquant’anni di concertiIl post social che conquista i fanChe cosa ...
Frigo umano dal Giappone: la cabina contro il caldo estremo
Indice dei contenuti Toggle Il Giappone inventa il “frigo per esseri umani” contro le temperature recordIl “caldo cru...
Telethon, il fundraising che crea relazioni
Indice dei contenuti Toggle Quando i numeri diventano storie: la sfida del fundraising su larga scalaLa relazione con...
Leonardo Del Vecchio, il tribunale decide sull’affido della figlia
Indice dei contenuti Toggle La decisione del tribunale sull’affidamento della bambinaLe controversie familiari e il p...
Slopaganda, cos’è e come l’IA sta cambiando la propaganda politica
Indice dei contenuti Toggle Cos’è la slopaganda e perché se ne parla sempre di piùL’origine del termine s...
I più letti
Delitto di Garlasco, il nodo dei 700mila euro da restituire a Stasi Di: Redazione Metrotoday
Ponte sullo Stretto: saggio del 1926 e unione Calabria Sicilia Di: Redazione Metrotoday
Intelligenza artificiale generativa e privacy Di: Michele Savaiano
Roby Facchinetti, il mistero di “afrobergamasca” durante Pierre
Di: Alessia Sterling
Frigo umano dal Giappone: la cabina contro il caldo estremo
Di: Maria Vittoria Puzzo
Telethon, il fundraising che crea relazioni
Di: Salvatore Puzzo
iscrizione a newsletter
forzaseo banner