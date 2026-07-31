Un coleottero salva i pini: a Napoli parte una sperimentazione mondiale

Un coleottero contro la cocciniglia dei pini: a Napoli la prima sperimentazione al mondo

La battaglia contro uno dei parassiti più distruttivi degli ultimi anni potrebbe aver trovato un alleato tanto piccolo quanto prezioso. A Napoli è stata avviata la prima sperimentazione al mondo che utilizza il coleottero Thalassa montezumae come arma naturale per contrastare la cocciniglia tartaruga del pino, insetto invasivo responsabile del progressivo deperimento e della morte di migliaia di alberi in Campania, in numerose regioni italiane e in diverse aree del bacino del Mediterraneo.

L’iniziativa rappresenta un passo importante verso una gestione più sostenibile delle emergenze fitosanitarie. Al posto dei tradizionali trattamenti chimici, gli esperti stanno puntando sulla lotta biologica, sfruttando il naturale rapporto tra predatore e preda per ristabilire l’equilibrio dell’ecosistema.

Il progetto, che sarà seguito nei prossimi mesi con un accurato monitoraggio scientifico, potrebbe trasformare il modo in cui vengono protette le pinete urbane e i boschi italiani.

Perché la cocciniglia dei pini è diventata un’emergenza

Negli ultimi anni la cocciniglia tartaruga del pino è diventata una delle principali minacce per il patrimonio arboreo italiano.

Questo piccolo insetto si insedia sui rami e sugli aghi dei pini, nutrendosi della linfa della pianta. Con il tempo provoca un progressivo indebolimento dell’albero, che perde vigore, riduce la capacità di crescita e può arrivare alla morte.

Oltre al danno diretto, il parassita produce una sostanza zuccherina chiamata melata, che favorisce lo sviluppo della fumaggine, un fungo nero capace di ricoprire aghi e rami, limitando ulteriormente la fotosintesi.

Il risultato è un rapido deterioramento della salute delle piante, con effetti visibili soprattutto nelle pinete urbane e costiere.

Un insetto invasivo che minaccia il Mediterraneo

La diffusione della cocciniglia non riguarda soltanto la Campania.

Negli ultimi anni il parassita ha interessato numerose aree italiane e diversi Paesi affacciati sul Mediterraneo, creando serie preoccupazioni tra forestali, agronomi e amministrazioni pubbliche.

Le pinete rappresentano infatti un patrimonio ambientale, paesaggistico e storico di enorme valore.

Molti alberi colpiti hanno decine, se non centinaia, di anni e svolgono un ruolo fondamentale nella regolazione del microclima urbano, nell’assorbimento dell’anidride carbonica e nella tutela della biodiversità.

Difenderli significa preservare non soltanto il paesaggio, ma anche servizi ecosistemici essenziali per la qualità della vita.

Il protagonista è il Thalassa montezumae

Il cuore della sperimentazione è rappresentato dal coleottero Thalassa montezumae, un insetto predatore che si nutre naturalmente della cocciniglia.

Gli studiosi hanno individuato questa specie come possibile alleata nella lotta biologica grazie alla sua capacità di individuare e consumare le colonie del parassita.

L’obiettivo non è eliminare completamente la cocciniglia, ma riportarne la popolazione entro livelli compatibili con la sopravvivenza degli alberi.

Si tratta dello stesso principio utilizzato da anni in numerosi programmi di controllo biologico in agricoltura, dove insetti utili vengono introdotti per limitare la diffusione di specie dannose senza compromettere l’equilibrio ambientale.

Come si svolge l’esperimento a Napoli

La sperimentazione è stata avviata all’interno della Mostra d’Oltremare di Napoli, scelta come area pilota per valutare l’efficacia del metodo.

Gli esperti hanno rilasciato circa 100 esemplari di Thalassa montezumae su:

15 pini già interessati dalla presenza della cocciniglia;

15 alberi ornamentali presenti nella stessa area sperimentale.

Nei mesi successivi verranno effettuati controlli periodici per verificare diversi aspetti fondamentali:

la sopravvivenza del coleottero;

la sua capacità di adattarsi all’ambiente;

la riproduzione della specie;

la riduzione delle popolazioni di cocciniglia;

gli effetti complessivi sulla salute degli alberi.

Il primo monitoraggio sul campo è previsto all’inizio di settembre, ma l’osservazione continuerà anche nei mesi successivi per raccogliere dati sufficienti a valutare la possibilità di estendere il progetto.

Una strategia che punta a ridurre i pesticidi

Fino a oggi il contrasto alla cocciniglia si è basato prevalentemente sull’utilizzo di prodotti fitosanitari.

Questa strategia presenta tuttavia alcuni limiti.

I trattamenti chimici richiedono interventi ripetuti, comportano costi elevati e possono avere un impatto sull’ambiente, soprattutto nelle aree urbane frequentate quotidianamente dai cittadini.

L’introduzione di un predatore naturale potrebbe rappresentare una soluzione molto più sostenibile.

Se il coleottero riuscirà a contenere stabilmente la popolazione della cocciniglia, sarà possibile ridurre in modo significativo il ricorso ai pesticidi, con benefici sia economici sia ambientali.

Perché la lotta biologica è sempre più importante

Negli ultimi decenni la gestione delle specie invasive si è orientata sempre più verso metodi che rispettino gli equilibri naturali.

La lotta biologica consiste proprio nell’utilizzare organismi viventi per controllare altri organismi considerati dannosi.

Questa strategia offre numerosi vantaggi:

riduce l’impiego di sostanze chimiche;

limita i rischi per altre specie animali e vegetali;

favorisce un controllo più stabile nel tempo;

diminuisce l’impatto ambientale degli interventi.

Naturalmente ogni introduzione deve essere preceduta da rigorose valutazioni scientifiche per evitare effetti indesiderati sugli ecosistemi.

Per questo motivo la sperimentazione napoletana sarà seguita con particolare attenzione.

Un progetto che coinvolge istituzioni e ricerca

L’iniziativa nasce nell’ambito di un progetto promosso dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con il coordinamento del Servizio Fitosanitario della Regione Campania.

Il lavoro scientifico vede inoltre il coinvolgimento dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, attraverso il Dipartimento di Agraria e la Sezione di Entomologia, insieme al CREA Difesa e Certificazione.

La collaborazione tra enti pubblici, università e centri di ricerca rappresenta uno degli elementi più significativi del progetto, perché consente di unire competenze scientifiche, monitoraggio sul territorio e applicazione pratica delle tecniche di controllo biologico.

Cosa potrebbe cambiare se l’esperimento avrà successo

I risultati della sperimentazione potrebbero avere conseguenze molto importanti.

Se il Thalassa montezumae dimostrerà di adattarsi efficacemente all’ambiente e di contenere la diffusione della cocciniglia, il metodo potrebbe essere esteso ad altre aree italiane colpite dall’infestazione.

Le amministrazioni locali avrebbero a disposizione uno strumento innovativo per proteggere:

le pinete costiere;

i parchi urbani;

le alberature storiche;

le aree verdi pubbliche.

Anche altri Paesi del Mediterraneo potrebbero guardare con interesse ai risultati ottenuti a Napoli, considerando che la cocciniglia rappresenta ormai una minaccia condivisa su scala internazionale.

Un piccolo insetto per salvare un grande patrimonio

La sperimentazione avviata alla Mostra d’Oltremare dimostra come la ricerca scientifica possa offrire risposte innovative a problemi ambientali sempre più complessi.

Un coleottero lungo pochi millimetri potrebbe contribuire a salvare migliaia di pini, riducendo l’impatto dei trattamenti chimici e favorendo una gestione più sostenibile del verde urbano.

Serviranno mesi di osservazioni per capire se il Thalassa montezumae sarà davvero in grado di diventare un alleato stabile contro la cocciniglia tartaruga del pino. Ma il progetto rappresenta già oggi un importante laboratorio di innovazione ambientale, con il potenziale di cambiare il futuro della difesa biologica delle foreste e delle alberature cittadine.