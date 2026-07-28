Slopaganda, cos’è e come l’IA sta cambiando la propaganda politica

🌐 La slopaganda è una nuova forma di comunicazione politica che sfrutta l’intelligenza artificiale per creare immagini e video dal forte impatto emotivo, spesso provocatori, satirici o grotteschi. Utilizzata da leader politici come Donald Trump e, in Italia, da Roberto Vannacci, questa strategia punta a catturare l’attenzione del pubblico, alimentare la viralità sui social e influenzare il dibattito pubblico attraverso contenuti generati rapidamente e a costi ridotti. Più che sostituire le fake news, la slopaganda le affianca, trasformando slogan e narrazioni politiche in prodotti visivi capaci di amplificarne la diffusione.

Cos’è la slopaganda e perché se ne parla sempre di più

Negli ultimi anni l’intelligenza artificiale generativa ha rivoluzionato il modo in cui vengono creati contenuti digitali. Se inizialmente l’attenzione era concentrata soprattutto sulle potenzialità creative di questi strumenti, oggi il dibattito si è spostato sul loro utilizzo nella comunicazione pubblica e politica. In questo contesto si è affermato il termine slopaganda, una parola che descrive una strategia comunicativa sempre più diffusa e capace di influenzare il dibattito online.

Il fenomeno è balzato all’attenzione internazionale dopo la diffusione di immagini e video generati con l’IA utilizzati da figure politiche di primo piano, tra cui il presidente statunitense Donald Trump. In Italia, modalità comunicative simili sono state adottate anche dal generale ed europarlamentare Roberto Vannacci, che ha impiegato contenuti sintetici per rafforzare messaggi legati all’identità nazionale, ai simboli militari e ai richiami storici.

L’elemento distintivo della slopaganda non è soltanto la tecnologia impiegata, ma soprattutto la capacità di produrre rapidamente contenuti ad alto impatto emotivo, progettati per essere condivisi, commentati e rilanciati sui social network.

L’origine del termine slopaganda

La parola slopaganda nasce dall’unione di due termini inglesi.

Il primo è “slop”, espressione con cui vengono indicati i contenuti prodotti in grande quantità attraverso l’intelligenza artificiale, spesso caratterizzati da una qualità limitata o da uno stile volutamente eccessivo. Il secondo è naturalmente “propaganda”, cioè l’insieme delle tecniche utilizzate per diffondere un messaggio politico o ideologico.

L’unione di questi due concetti descrive quindi una comunicazione costruita mediante strumenti di IA che punta non tanto alla precisione o all’approfondimento, quanto alla massima diffusione virale.

Secondo numerosi osservatori del settore, la slopaganda rappresenta una naturale evoluzione della propaganda digitale già vista negli anni precedenti, resa però molto più potente dalla possibilità di creare immagini, animazioni e video realistici in pochi minuti.

Trump e l’uso dell’intelligenza artificiale nella comunicazione politica

Uno dei casi più discussi riguarda Donald Trump, che ha utilizzato immagini e video generati con l’intelligenza artificiale per rafforzare la propria presenza comunicativa.

Tra i contenuti che hanno avuto maggiore risonanza figurano rappresentazioni del presidente americano nei panni del Papa, di un medico intento a curare una presunta “sindrome da delirio anti-Trump” o in ambientazioni completamente immaginarie, come una Gaza trasformata in un lussuoso resort turistico.

Si tratta di prodotti comunicativi che non puntano necessariamente a essere interpretati come rappresentazioni della realtà. Il loro obiettivo principale è attirare l’attenzione, suscitare reazioni emotive e alimentare il dibattito pubblico.

In molti casi il confine tra satira, provocazione e propaganda diventa volutamente ambiguo, favorendo la circolazione del contenuto ben oltre il pubblico originario.

Il caso italiano: la comunicazione di Roberto Vannacci

Anche in Italia questa modalità comunicativa ha trovato spazio.

Nel caso di Roberto Vannacci, i contenuti generati con l’intelligenza artificiale sono stati utilizzati per rafforzare una narrazione fondata su simboli identitari, richiami all’antica Roma, riferimenti alla disciplina militare e immagini dal forte impatto simbolico.

Pur inserendosi in un contesto politico differente rispetto a quello statunitense, la logica comunicativa rimane simile: creare contenuti facilmente riconoscibili, capaci di distinguersi nel flusso continuo delle piattaforme social e di stimolare condivisioni e commenti.

Slopaganda e fake news: quali differenze

Uno degli aspetti più importanti riguarda la distinzione tra slopaganda e fake news.

I due fenomeni sono collegati, ma non coincidono.

Le fake news consistono nella diffusione di informazioni false presentate come autentiche, con l’obiettivo di ingannare o influenzare il pubblico.

La slopaganda, invece, riguarda soprattutto la produzione di contenuti visivi generati dall’intelligenza artificiale destinati a rafforzare un messaggio politico. Questi contenuti possono accompagnare una notizia falsa, una notizia vera oppure una semplice opinione.

In altre parole, la slopaganda non si definisce esclusivamente per il contenuto informativo, ma per la modalità con cui il messaggio viene confezionato e distribuito.

Perché questi contenuti diventano virali

Uno dei motivi del successo della slopaganda è la sua capacità di adattarsi perfettamente alle logiche delle piattaforme digitali.

Le immagini più sorprendenti e i video più insoliti tendono infatti a ottenere:

maggiore visibilità negli algoritmi dei social;

un numero elevato di condivisioni;

commenti favorevoli e contrari;

ampia circolazione anche attraverso articoli, trasmissioni televisive e discussioni pubbliche.

La provocazione rappresenta spesso un elemento centrale della strategia. Anche chi critica il contenuto contribuisce involontariamente ad aumentarne la diffusione, amplificando la portata del messaggio originario.

L’intelligenza artificiale cambia le regole della propaganda

La vera innovazione introdotta dall’intelligenza artificiale riguarda la velocità di produzione.

Fino a pochi anni fa realizzare un video complesso richiedeva il lavoro coordinato di grafici, illustratori, montatori video, tecnici audio e specialisti della comunicazione.

Oggi gran parte di questo processo può essere svolta da una singola persona attraverso software di IA generativa.

Questo comporta diversi cambiamenti:

riduzione significativa dei tempi di produzione;

costi molto inferiori rispetto alle tecniche tradizionali;

possibilità di creare numerose varianti dello stesso messaggio;

adattamento rapido dei contenuti ai temi del momento.

La facilità con cui è possibile sperimentare nuovi linguaggi visivi rende la comunicazione politica molto più dinamica rispetto al passato.

I rischi per il dibattito pubblico

L’aumento dei contenuti sintetici pone anche interrogativi importanti.

Quando immagini e video risultano estremamente realistici, diventa più difficile per una parte del pubblico distinguere ciò che rappresenta un fatto documentato da ciò che è stato creato artificialmente.

Anche quando il carattere artificiale è evidente, la ripetizione continua di determinati simboli e narrazioni può contribuire a consolidare messaggi politici, rafforzando convinzioni già esistenti o alimentando nuove polarizzazioni.

Per questo motivo studiosi, ricercatori e piattaforme digitali stanno discutendo sempre più spesso della necessità di rendere riconoscibili i contenuti generati dall’intelligenza artificiale, attraverso etichette, watermark o altri sistemi di trasparenza.

Una comunicazione destinata a evolversi

La slopaganda rappresenta una delle manifestazioni più recenti dell’incontro tra tecnologia e politica. La sua forza non risiede tanto nella capacità di sostituire le forme tradizionali della propaganda, quanto nell’integrare immagini spettacolari, video sintetici e messaggi emotivi all’interno di un ecosistema mediatico dominato dai social network.

Con il continuo miglioramento degli strumenti di intelligenza artificiale, è probabile che questi contenuti diventino ancora più sofisticati e difficili da distinguere da quelli reali. Allo stesso tempo, crescerà l’importanza dell’alfabetizzazione digitale e della verifica delle informazioni, elementi fondamentali per interpretare correttamente i messaggi che circolano online.

Più che una semplice moda comunicativa, la slopaganda appare oggi come uno dei fenomeni più significativi nella trasformazione del linguaggio politico contemporaneo, capace di ridefinire il modo in cui campagne elettorali, leader e movimenti cercano di conquistare attenzione e consenso nell’era dell’intelligenza artificiale.