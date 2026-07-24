Ecco le Syusy & Patrizio News di venerdì 23 luglio

Nuovo venerdì, nuovo #TgDelTurismo! Tutti i venerdì alle 20.20 su @CanaleItalia, tutti i giorni sulla ‪@PerCasoTV, e online sui siti e sui social di @turistipercaso, @TravelnostopNews e Metro Today.it

Ecco le Syusy & Patrizio News di oggi:

🟣 Partiamo da Bologna, dove fino al 10 settembre tutti i giovedì alle 20.30, nella Corte d’Onore di Palazzo d’Accursio, potete vedere… i burattini! Il 25 giugno infatti è partita la decima edizione di “Burattini a Bologna”, che quest’anno si chiama “Cuccoliana” in omaggio al maestro Filippo Cuccoli, padre di tutti i burattinai bolognesi, nel 220° anniversario dalla sua nascita. È un viaggio alla scoperta della storia, dei personaggi, dei testi di questa antica arte popolare preziosissima. Quest’anno poi sarà ricordato con affetto Romano Danielli, recentemente scomparso, che è stato il protagonista di tante serate delle passate edizioni. Oltre ai giovedì, ci saranno anche appuntamenti domenicali, i BuratTday: il primo si è tenuto settimana scorsa ed è stato un racconto-ricordo della strage di Via d’Amelio (“Dialogo tra un pupo siciliano e un burattino bolognese”). Per dire che… i burattini non sono solo una tradizione storica, ma raccontano il presente. Info su: http://www.burattiniabologna.it

🟣 È arrivato a Sant’Elena l’artista Luca Vitone, navigando a bordo di Adriatica! Il suo progetto artistico, Pro Tempore, è risultato vincitore della 14ª edizione di Italian Council – un programma di sostegno e promozione dell’arte contemporanea italiana all’estero della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. A partire da questo viaggio, che è stato l’occasione per una riflessione sul ruolo del potere che si identifica nel mare, Vitone realizzerà una nuova serie di opere, tra cui un film digitale d’artista e una pubblicazione.

🟣 Pensando a Luca Vitone su Adriatica in mezzo all’Atlantico, a Patrizio è tornato in mente un episodio accaduto durante il Giro del Mondo… guardate un po’! Tutte le puntate di Velisti per Caso le trovate su Per Caso TV, sul canale YouTube “Per Caso TV” e su Amazon Prime Video!

🟣 Pensionati per caso, una notizia per voi. Un rivoluzionario studio dell’University College London, pubblicato sulla rivista “Innovation in Aging”, ha rivelato che… viaggiare o visitare mostre e musei fa bene alla salute! I ricercatori hanno analizzato i dati biologici di oltre 3.500 adulti, scoprendo che viaggiare o partecipare ad attività artistiche e culturali rallenta il ritmo dell’invecchiamento biologico anche del 4%. Una scoperta che dà una spinta straordinaria al turismo culturale: pianificare un weekend nelle città d’arte o inserire la visita a un museo nel proprio itinerario non è più solo un piacere ma anche un mezzo per mantenersi giovani.

🟣 Concludiamo anche questa settimana ricordandovi le molte convenzioni presenti sul nostro sito: fate un salto nella sezione “Solo per te” di italiaslowtour.it! Per esempio, trovate uno sconto del 10% sull’assicurazione di viaggio multi-service di Columbus Assicurazioni. È interessante, perché partire assicurati in questo periodo è una necessità!

Alla prossima settimana

——————————————————————–

Una produzione Per Caso SRL a cura della testata giornalistica on line italiaslowtour.it (reg. Tribunale di Bologna n. 85443 del 17/9/2020)

Regia e Montaggio: Anapì Stori

Redazione: Federica Monterisi, Francesca Piconi

Grafica: Roberto Baldassari

—————————————————————–

Link:

Guarda i video della Per Caso TV su:

🟠https://www.rakuten.tv/it/live_channe...

——————————————————————-

Copyright © 2026 Tutti i diritti riservati.

È proibita la riproduzione, anche parziale, in ogni forma o mezzo, senza espresso permesso scritto dell’autore