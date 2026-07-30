Pavel Durov nel mirino di Mosca: mandato di cattura per terrorismo

🌐 La Russia ha emesso un mandato di cattura internazionale contro Pavel Durov, fondatore e amministratore delegato di Telegram, accusandolo di “complicità nel terrorismo” per il mancato blocco di canali e bot ritenuti utilizzati da gruppi estremisti e servizi ucraini.

La tensione tra Mosca e il fondatore di Telegram torna ad aumentare. I servizi di sicurezza russi, l’Fsb, hanno annunciato l’emissione di un mandato di cattura internazionale per Pavel Durov, accusandolo di aver favorito attività terroristiche attraverso la piattaforma di messaggistica da lui fondata.

Secondo quanto comunicato dalle autorità russe, Durov sarebbe accusato di “facilitazione di attività terroristiche” per non aver eliminato alcuni canali e bot presenti su Telegram che, secondo l’intelligence di Mosca, sarebbero stati utilizzati da strutture legate ai servizi speciali ucraini e da organizzazioni considerate terroristiche o estremiste.

La notizia apre un nuovo capitolo nello scontro tra il Cremlino e uno degli imprenditori tecnologici più conosciuti al mondo, da anni al centro del dibattito internazionale sul rapporto tra libertà digitale, sicurezza nazionale e controllo delle piattaforme online.

Chi è Pavel Durov, il fondatore di Telegram finito nel mirino russo

Pavel Durov è una delle figure più note nel panorama tecnologico globale. Nato in Russia, ha fondato Telegram nel 2013 insieme al fratello Nikolai, creando una piattaforma diventata negli anni uno degli strumenti di comunicazione più diffusi al mondo.

Prima di Telegram, Durov aveva raggiunto la notorietà con la creazione di VK, il principale social network russo, spesso paragonato a Facebook per popolarità e caratteristiche.

Il rapporto con le autorità russe si è progressivamente deteriorato proprio intorno alla questione del controllo dei contenuti e della gestione dei dati degli utenti. Durov ha più volte difeso un modello basato sulla maggiore tutela della privacy e sulla resistenza alle richieste di accesso alle informazioni personali.

Oggi possiede cittadinanza francese ed emiratina e, secondo quanto riferito dai servizi russi, si troverebbe attualmente in Francia.

L’accusa dell’Fsb: Telegram avrebbe ospitato strumenti per attività terroristiche

Secondo la ricostruzione fornita dall’intelligence interna russa, Pavel Durov sarebbe responsabile di non aver impedito l’utilizzo della piattaforma per attività considerate illegali.

Nel comunicato diffuso dall’Fsb si parla di canali e bot utilizzati per preparare e coordinare presunti atti di sabotaggio e terrorismo sul territorio russo.

Le autorità di Mosca sostengono inoltre che alcuni strumenti presenti su Telegram sarebbero stati sfruttati da soggetti collegati ai servizi ucraini per individuare e reclutare giovani cittadini russi.

Tra gli elementi citati dagli investigatori russi compare anche il servizio di incontri online Leonardo Dayvinchik, indicato dalle autorità come uno dei canali attraverso cui agenti ucraini avrebbero contattato giovani fingendosi donne per poi spingerli verso azioni di sabotaggio.

La Russia parla di una rete di reclutamento attraverso Telegram

Nel comunicato dell’Fsb viene indicato che, nell’ambito delle indagini avviate dal luglio dello scorso anno, sarebbero state arrestate 46 persone in 16 regioni russe, con età compresa tra i 12 e i 22 anni.

Secondo le autorità russe, queste persone sarebbero state coinvolte in attività preparate attraverso strumenti digitali riconducibili alla piattaforma.

La vicenda evidenzia uno dei temi più controversi legati alle grandi piattaforme di comunicazione: fino a che punto i gestori di un servizio devono intervenire sui contenuti pubblicati dagli utenti?

Telegram ha costruito parte della propria identità proprio sulla protezione della privacy e sulla difficoltà, per governi e istituzioni, di esercitare un controllo diretto sulle conversazioni private.

Il precedente francese e le accuse contro Durov

Il nome di Pavel Durov era già finito al centro dell’attenzione internazionale in seguito alle vicende giudiziarie in Francia legate alla gestione della piattaforma.

Le autorità francesi avevano contestato alla società una presunta insufficiente collaborazione nel contrasto ad attività criminali svolte attraverso Telegram, aprendo un dibattito globale sul ruolo dei responsabili delle piattaforme digitali.

La posizione di Durov ha sempre ruotato intorno a un principio: garantire agli utenti un elevato livello di riservatezza senza trasformare la piattaforma in uno strumento privo di responsabilità.

Il nuovo mandato annunciato da Mosca aggiunge ora una dimensione geopolitica alla disputa.

Telegram tra libertà digitale e sicurezza nazionale

La vicenda Durov si inserisce in una discussione più ampia che riguarda il ruolo delle piattaforme tecnologiche nel mondo contemporaneo.

Applicazioni come Telegram vengono utilizzate ogni giorno da milioni di persone per comunicare, informarsi e organizzare attività pubbliche e private. Allo stesso tempo, proprio la loro struttura decentralizzata può renderle strumenti sfruttati anche da gruppi criminali o organizzazioni estremiste.

I governi di molti Paesi chiedono maggiore collaborazione alle aziende tecnologiche, mentre le società digitali sostengono che un controllo eccessivo possa mettere a rischio la privacy degli utenti e la libertà di espressione.

Il caso Telegram rappresenta quindi uno dei principali esempi del conflitto tra due esigenze contrapposte: sicurezza e tutela dei diritti individuali.

Lo scontro tra Mosca e Durov entra in una nuova fase

L’emissione del mandato internazionale rappresenta un nuovo livello di pressione nei confronti del fondatore di Telegram.

Durov, che negli ultimi anni ha mantenuto una posizione indipendente rispetto ai governi, si trova ora al centro di una disputa che coinvolge Russia, Francia, Ucraina e il più ampio equilibrio internazionale sulla regolamentazione delle piattaforme digitali.

Per Mosca, l’accusa riguarda la sicurezza nazionale e il contrasto al terrorismo. Per i sostenitori di Telegram, invece, il caso solleva interrogativi sul rischio che le accuse contro i gestori delle piattaforme possano diventare uno strumento di pressione politica.

Il futuro di Durov e Telegram resta sotto osservazione

Al momento il mandato annunciato dall’Fsb apre una fase di incertezza. Resta da capire quali saranno le conseguenze pratiche sul piano internazionale e come reagiranno le autorità dei Paesi coinvolti.

Telegram continua a essere una delle applicazioni di messaggistica più influenti al mondo, mentre il suo fondatore resta una figura centrale nel dibattito sulla tecnologia e sulla libertà digitale.

La battaglia legale e politica intorno a Pavel Durov potrebbe quindi diventare uno dei casi più rilevanti degli ultimi anni nel rapporto tra governi, sicurezza e grandi piattaforme online.