Il contatto visivo con i genitori aiuta il cervello dei neonati

🌐 Guardare negli occhi mamma e papà non è solo un gesto affettivo: uno studio internazionale dimostra che il contatto visivo sincronizza l’attività cerebrale tra adulto e neonato, migliorando l’attenzione e favorendo l’apprendimento del linguaggio.

Gli occhi dei genitori rappresentano per un neonato molto più di un semplice punto di riferimento. Sono un canale di comunicazione capace di influenzare il modo in cui il cervello organizza le informazioni e costruisce nuove conoscenze.

A rivelarlo è uno studio coordinato da ricercatori della University of Cambridge e della Nanyang Technological University di Singapore, pubblicato sulla rivista scientifica Nature Communications. La ricerca mostra che il contatto visivo tra adulto e bambino crea una particolare forma di sincronizzazione dell’attività cerebrale, aiutando il neonato a distinguere gli stimoli più importanti presenti nell’ambiente.

La scoperta aggiunge un nuovo tassello alla comprensione dello sviluppo cognitivo nei primi mesi di vita e conferma il ruolo fondamentale delle interazioni sociali nella crescita del cervello infantile.

Il neonato non assorbe tutto: sceglie cosa imparare

Per molto tempo si è pensato che i bambini piccoli fossero una sorta di “spugne” capaci di assorbire passivamente tutte le informazioni che arrivano dall’ambiente.

Lo studio suggerisce invece un quadro più complesso. I neonati non ricevono indistintamente ogni stimolo, ma utilizzano alcuni segnali sociali per stabilire dove concentrare la loro attenzione.

Tra questi segnali il contatto visivo sembra avere un ruolo particolarmente importante.

Quando un bambino può vedere chiaramente gli occhi della persona che parla, il suo cervello tende a coordinarsi maggiormente con quello dell’adulto. Questa connessione temporale tra le attività cerebrali crea una condizione favorevole per riconoscere schemi, suoni e informazioni rilevanti.

In altre parole, lo sguardo dell’adulto aiuta il bambino a capire: “questo è qualcosa a cui vale la pena prestare attenzione”.

L’esperimento condotto su 42 neonati

La ricerca ha coinvolto 42 bambini di età compresa tra gli otto e i dieci mesi, osservati in due contesti differenti: nel Regno Unito e a Singapore.

Ai piccoli sono stati fatti ascoltare tre diversi linguaggi artificiali, composti da sequenze ripetute di sillabe prive di significato. L’obiettivo era eliminare l’influenza della lingua conosciuta e analizzare esclusivamente il processo di apprendimento dei suoni.

Ogni linguaggio era associato alla stessa persona mostrata in un video.

La variabile fondamentale dell’esperimento riguardava soltanto il contatto visivo: in una situazione il volto dell’adulta era visibile con occhi completamente liberi, in un’altra gli occhi erano parzialmente coperti, mentre nella terza erano completamente oscurati, impedendo qualsiasi possibilità di scambio dello sguardo.

Durante l’ascolto, i ricercatori hanno registrato l’attività cerebrale dei neonati attraverso l’elettroencefalografia (EEG), confrontandola con quella dell’adulta che pronunciava le sequenze sonore.

Il cervello del bambino si sincronizza con quello dell’adulto

I risultati hanno mostrato una differenza significativa nelle condizioni in cui era possibile il contatto visivo.

Quando i neonati potevano vedere gli occhi della persona che parlava, le loro onde cerebrali mostravano una maggiore sincronizzazione con quelle dell’adulto.

Questo fenomeno indica che il cervello del bambino non sta semplicemente ascoltando dei suoni, ma sta creando una connessione dinamica con chi comunica.

La sincronizzazione cerebrale è considerata dagli scienziati un meccanismo importante nell’apprendimento sociale. Permette infatti di coordinare attenzione, previsione e interpretazione delle informazioni.

Nel caso dei neonati, questo processo sembra essere particolarmente utile per l’acquisizione del linguaggio.

Perché lo sguardo è così importante per imparare a parlare

Imparare una lingua nei primi mesi di vita è un processo estremamente complesso. Un bambino deve riconoscere suoni, distinguere sequenze, individuare schemi e collegare ciò che ascolta al contesto.

Il volto dell’adulto fornisce numerosi segnali utili: il movimento delle labbra, l’espressione emotiva, il ritmo della voce e soprattutto lo sguardo.

Il contatto visivo permette al bambino di comprendere che quella comunicazione è rivolta proprio a lui.

Questo meccanismo potrebbe spiegare perché le interazioni faccia a faccia tra genitori e figli siano così importanti nei primi anni di sviluppo.

Non conta soltanto parlare al bambino, ma anche stabilire una relazione attraverso lo sguardo e la risposta reciproca.

Una nuova conferma del ruolo delle relazioni nello sviluppo cerebrale

La ricerca si inserisce in un filone scientifico sempre più ampio che studia il rapporto tra cervello e interazioni sociali.

Nei primi anni di vita il cervello umano attraversa una fase di straordinaria crescita e plasticità. Le esperienze quotidiane contribuiscono a modellare le connessioni neuronali e a definire le capacità cognitive future.

Le relazioni con gli adulti di riferimento rappresentano quindi una componente fondamentale dello sviluppo.

Il linguaggio, la memoria, l’attenzione e la capacità di comprendere gli altri nascono anche attraverso scambi continui con l’ambiente sociale.

L’importanza del contatto visivo nella vita quotidiana

La scoperta offre anche un messaggio concreto per genitori e caregiver: i momenti quotidiani di comunicazione hanno un valore enorme.

Parlare a un neonato guardandolo negli occhi, rispondere ai suoi segnali e mantenere un’interazione diretta non sono semplici gesti affettivi, ma veri stimoli cognitivi.

Ogni sorriso, ogni scambio di sguardi e ogni risposta alla vocalizzazione del bambino contribuiscono a costruire un ambiente favorevole all’apprendimento.

La tecnologia può aiutare gli scienziati a comprendere questi processi, ma il meccanismo alla base resta profondamente umano: la comunicazione nasce dalla relazione.

Lo sguardo come primo strumento di comunicazione

Prima ancora delle parole, il bambino comunica attraverso gli occhi.

Il contatto visivo è uno dei primi strumenti con cui costruisce un rapporto con il mondo esterno. Attraverso lo sguardo impara a riconoscere le persone, a interpretare emozioni e a orientare la propria attenzione.

Lo studio coordinato da Cambridge e Singapore mostra ora che questo processo ha anche una base neurologica misurabile.

Il cervello del neonato e quello dell’adulto possono entrare in una sorta di dialogo invisibile, sincronizzandosi per rendere più efficace la trasmissione delle informazioni.

Una scoperta che cambia il modo di vedere i primi mesi di vita

La ricerca dimostra che i neonati sono partecipanti attivi nel processo di apprendimento, non semplici osservatori passivi.

Fin dai primi mesi, il cervello utilizza segnali sociali sofisticati per scegliere cosa imparare e da chi apprendere.

Il contatto visivo con i genitori diventa così una porta d’accesso alla conoscenza: un gesto semplice, naturale e quotidiano che contribuisce alla costruzione delle prime fondamenta cognitive del bambino.

Dietro uno sguardo tra adulto e neonato si nasconde quindi un complesso meccanismo neurologico che accompagna lo sviluppo del linguaggio e della capacità di comprendere il mondo.