Lavorare meglio per vivere meglio: il benessere parte dall’organizzazione

C’è una forma di stress lavorativo di cui si parla poco, nascosta dietro le giornate frenetiche di chi lavora in azienda: quella che nasce non dal troppo lavoro, ma dal lavoro male organizzato. Cercare un documento che non si trova, reinserire dati già presenti altrove, aspettare informazioni che dovrebbero essere immediatamente disponibili. Un attrito quotidiano, invisibile, che nel tempo pesa quanto qualsiasi carico di lavoro straordinario.

La ricerca sul benessere lavorativo ha iniziato a misurarlo. Secondo uno studio del McKinsey Global Institute, i lavoratori trascorrono in media 1,8 ore al giorno a cercare informazioni. Non a lavorare: a cercare. Sono quasi nove ore a settimana di frustrazione silenziosa, che nessun piano welfare aziendale riesce a compensare se la causa strutturale non viene rimossa.

C’è una ragione per cui questo tipo di inefficienza resta invisibile così a lungo: non produce mai un errore clamoroso. Produce piccole perdite continue: cinque minuti qui, un’ora là, una decisione presa su informazioni incomplete. Nessuno le segnala, nessuno le contabilizza. Eppure, sommate nel tempo, definiscono il ritmo reale con cui un’azienda riesce a lavorare. E spesso, anche l’umore con cui le persone tornano a casa la sera.

Di chi è la colpa?

La tentazione è attribuire il disordine al carattere: c’è chi è organizzato e chi no. Ma nelle aziende, il disordine è quasi sempre sistemico: nasce da strumenti che non comunicano tra loro, da informazioni distribuite su software diversi, da procedure informali che dipendono dalla memoria di poche persone. Non è colpa di nessuno. È la conseguenza naturale di un’organizzazione cresciuta senza che gli strumenti crescessero con lei.

Rimuovere questo attrito non migliora solo l’efficienza dell’azienda, ma anche la qualità del lavoro quotidiano di chi ci si dedica a queste attività. Meno tempo perso a cercare, meno errori da correggere, meno riunioni per allinearsi su informazioni che dovrebbero già essere condivise.

Quando gli strumenti fanno la differenza

Sempre più PMI italiane scelgono di centralizzare i propri processi in sistemi gestionali integrati. Il gestionale Arca Evolution (al link la scheda prodotto di Insoft Osra, rivenditore autorizzato e Premium Partner Wolters Kluwer) è uno degli strumenti più adottati dalle PMI per colmare un gap e permettere a contabilità, magazzino, produzione e vendite di comunicare in un unico ambiente. Un buon gestionale può ridurre l’attrito quotidiano che trasforma una giornata lavorativa in un inseguimento continuo di informazioni.

Lavorare in modo più fluido non è solo una questione di produttività, ma anche di qualità della vita. Compresa quella professionale.