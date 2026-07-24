Masticare 30 volte: il gesto semplice che aiuta la salute

Mangiare è un gesto quotidiano talmente automatico che spesso non ci facciamo più caso. Portiamo il cibo alla bocca, mastichiamo velocemente, deglutiamo e passiamo subito al boccone successivo. Tutto avviene in pochi minuti, spesso mentre controlliamo il telefono, lavoriamo davanti al computer o siamo distratti da mille pensieri.

Eppure proprio nella prima fase della digestione si nasconde una delle abitudini più importanti per il nostro benessere: la masticazione.

Il consiglio di masticare ogni boccone circa 30 volte non è soltanto una regola tramandata dalla medicina ayurvedica o dalle pratiche di alimentazione consapevole. È un modo semplice per rallentare il ritmo dei pasti, permettere al corpo di riconoscere meglio gli alimenti introdotti e favorire una relazione più equilibrata con il cibo.

Non significa contare ossessivamente ogni movimento della mandibola, ma imparare a dedicare attenzione a un gesto che spesso viene trascurato.

Perché masticare lentamente cambia il modo in cui mangiamo

La digestione non inizia nello stomaco, ma nella bocca.

Quando mastichiamo, i denti riducono il cibo in particelle più piccole, aumentando la superficie disponibile per gli enzimi digestivi. Allo stesso tempo la saliva inizia un primo processo di trasformazione degli alimenti, grazie alla presenza di enzimi che contribuiscono alla scomposizione di alcuni nutrienti.

Mangiare rapidamente, invece, significa spesso mandare nello stomaco bocconi troppo grandi e poco lavorati.

Il risultato può essere una digestione più lenta, una maggiore sensazione di pesantezza e una minore percezione dei segnali che il corpo invia durante il pasto.

La masticazione prolungata permette inoltre di dare tempo al cervello di elaborare le informazioni legate alla fame e alla sazietà.

Il nostro organismo, infatti, non comunica immediatamente di essere pieno: il segnale di sazietà richiede alcuni minuti per attivarsi.

Quando mangiamo troppo velocemente, possiamo introdurre più cibo del necessario prima che il corpo riesca a comunicarci di aver raggiunto il livello giusto.

Il legame tra masticazione e senso di sazietà

Uno degli aspetti più interessanti della masticazione lenta riguarda proprio il controllo della fame.

Diversi studi sull’alimentazione consapevole hanno evidenziato che rallentare il ritmo dei pasti può aiutare a percepire meglio la sazietà.

Il motivo è legato a diversi fattori:

il pasto dura più a lungo;

il cervello riceve più informazioni sensoriali;

aumenta l’attenzione verso sapori, consistenze e quantità;

diminuisce la tendenza a mangiare in modo automatico.

Quando mastichiamo con calma, il cibo diventa un’esperienza più completa.

Il sapore si percepisce meglio, gli aromi emergono gradualmente e il pasto può risultare più appagante anche con quantità inferiori.

Non è quindi soltanto una questione di quantità, ma di qualità dell’esperienza alimentare.

Da dove nasce il consiglio delle 30 masticazioni

L’idea di masticare molto ogni boccone è spesso associata alla tradizione ayurvedica e ad alcune filosofie orientali dell’alimentazione.

Anche il medico austriaco Franz Xaver Mayr, alla base del metodo alimentare noto come cura Mayr, attribuiva grande importanza alla masticazione lenta e accurata.

Secondo questa impostazione, il cibo dovrebbe essere trasformato in bocca quasi completamente prima di essere ingerito, così da alleggerire il lavoro dell’apparato digerente.

La regola delle 30 masticazioni non deve però essere interpretata come un numero rigido valido per ogni alimento.

Una verdura croccante, un pezzo di carne o un alimento morbido richiedono tempi diversi.

Il vero principio è imparare a non inghiottire il cibo frettolosamente.

Mangiare davanti agli schermi: il nemico della consapevolezza

Uno degli ostacoli principali alla corretta masticazione è rappresentato dalla distrazione.

Sempre più spesso i pasti vengono consumati davanti a uno schermo: smartphone, tablet, computer o televisione.

Questa abitudine può ridurre l’attenzione verso ciò che mangiamo.

Quando siamo concentrati su altro, tendiamo a perdere la percezione delle quantità, dei sapori e del ritmo del pasto.

Il cibo diventa quasi un’attività secondaria.

Al contrario, un approccio più consapevole invita a creare una piccola pausa nella giornata: sedersi, osservare il piatto, assaporare gli alimenti e dedicare qualche minuto esclusivamente al momento del pasto.

Questa pratica, definita spesso mindful eating, non riguarda soltanto la nutrizione, ma anche il rapporto psicologico con il cibo.

Masticare bene può aiutare anche chi soffre di gonfiore

Molte persone lamentano gonfiore addominale, digestione lenta o senso di pesantezza dopo i pasti.

Le cause possono essere numerose e non sempre dipendono dalla velocità con cui si mangia, ma una masticazione più accurata può rappresentare un aiuto concreto.

Ridurre meglio gli alimenti prima della deglutizione significa facilitare il lavoro dello stomaco e dell’intestino.

Inoltre, mangiare più lentamente può ridurre l’ingestione involontaria di aria, un fenomeno frequente quando si mangia rapidamente o si parla continuamente durante il pasto.

Una corretta digestione nasce quindi anche da piccoli comportamenti quotidiani.

La regola dei 30 morsi applicata nella vita reale

Mettere in pratica questa abitudine non significa trasformare ogni pranzo in un esercizio complicato.

Bastano alcuni accorgimenti:

Prendersi tempo per il primo boccone. Iniziare il pasto senza fretta aiuta a impostare un ritmo più lento.

Appoggiare le posate tra un boccone e l’altro. Questo semplice gesto impedisce di preparare automaticamente il boccone successivo mentre si sta ancora mangiando.

Sentire la consistenza del cibo. Un alimento non è soltanto qualcosa da ingerire, ma anche un insieme di profumi, consistenze e sapori.

Evitare di mangiare in piedi o di corsa. Il contesto influenza molto il comportamento alimentare.

Ridurre le distrazioni digitali. Anche pochi minuti senza smartphone possono cambiare il modo in cui viviamo il pasto.

Non tutti gli alimenti richiedono lo stesso numero di masticazioni

Il numero 30 è diventato simbolico, ma non deve essere applicato in modo meccanico.

Alcuni alimenti naturalmente morbidi richiedono meno lavoro della mandibola, mentre altri, come verdure crude, frutta secca o cibi fibrosi, necessitano di una maggiore triturazione.

L’obiettivo non è raggiungere una cifra precisa, ma arrivare a una consistenza che renda il boccone facilmente deglutibile.

Un buon indicatore è proprio la sensazione in bocca: quando il cibo è ben lavorato, la deglutizione avviene spontaneamente e senza fretta.

Una piccola rivoluzione contro la velocità della vita moderna

Viviamo in una società dove la velocità è diventata una costante.

Corriamo per lavorare, per spostarci, per rispondere ai messaggi e spesso anche per mangiare.

Eppure il momento del pasto rappresenta uno degli spazi più importanti per recuperare equilibrio.

Masticare lentamente è un gesto semplice, economico e accessibile a tutti.

Non richiede strumenti, integratori o programmi complessi. Richiede soltanto attenzione.

In un’epoca in cui si cercano spesso soluzioni rapide per migliorare salute e forma fisica, riscoprire un gesto naturale come la masticazione può rappresentare un ritorno alla semplicità.

Mangiare più lentamente significa ascoltare il proprio corpo, riconoscere meglio i suoi segnali e trasformare un’abitudine automatica in un momento di benessere.

La prossima volta che ci sediamo a tavola, quindi, potrebbe bastare una domanda: sto davvero assaporando quello che sto mangiando?

A volte la differenza per stare meglio può iniziare proprio da un boccone preso con più calma.