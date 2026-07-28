I popcorn salvano i cinema: il business dei secchielli da collezione

Per decenni sono stati considerati semplicemente lo snack simbolo della serata al cinema. Oggi, invece, i popcorn rappresentano uno dei pilastri economici dell’intero settore cinematografico, tanto da incidere in maniera decisiva sulla sopravvivenza delle sale. Se fino a qualche anno fa il guadagno derivava soprattutto dalla vendita dello snack, adesso il vero affare passa anche dai contenitori da collezione, diventati oggetti di culto capaci di generare milioni di euro di fatturato.

L’ultimo esempio arriva dall’uscita di “The Odyssey”, il nuovo film diretto da Christopher Nolan. Negli Stati Uniti due esclusivi secchielli per popcorn hanno attirato l’attenzione ancora prima della distribuzione della pellicola: uno riproduce il celebre Cavallo di Troia, mentre l’altro replica la videocamera IMAX utilizzata durante le riprese del film. Il modello ispirato al cavallo, venduto a 70 dollari, è andato rapidamente esaurito, confermando una tendenza ormai consolidata.

Dietro quello che può sembrare un semplice gadget si nasconde però una strategia commerciale estremamente redditizia, destinata a modificare profondamente il modello economico delle sale cinematografiche.

Perché i popcorn sono così importanti per i cinema

Molti spettatori pensano che il principale guadagno di una sala derivi dal prezzo del biglietto. In realtà accade spesso il contrario.

Una quota significativa dell’incasso dei ticket viene infatti destinata ai distributori cinematografici e alle case di produzione. Questo significa che il margine economico effettivo per gli esercenti è molto più ridotto rispetto a quanto si possa immaginare.

Diversa è la situazione del bar interno.

La vendita di popcorn, bibite, caramelle e snack permette ai cinema di trattenere quasi integralmente i ricavi, trasformando il punto ristoro nella voce più redditizia dell’attività.

I motivi sono evidenti:

il mais costa pochissimo ;

; la conservazione è semplice e lunga ;

; la preparazione richiede pochi minuti ;

; i costi di produzione sono molto contenuti ;

; i margini di guadagno sono estremamente elevati.

Per molte strutture questo comparto rappresenta ormai la vera differenza tra utile e perdita.

Il merchandising cambia il modello di business

Negli ultimi anni il settore ha compiuto un ulteriore salto di qualità.

I tradizionali secchielli di cartone hanno lasciato spazio a contenitori tridimensionali, curati nei minimi dettagli e progettati per diventare veri oggetti da collezione.

Non vengono acquistati soltanto per mangiare i popcorn.

Molti appassionati li comprano per esporli nelle proprie case, inserirli nelle collezioni dedicate ai film preferiti oppure conservarli come ricordo dell’uscita cinematografica.

In questo modo il semplice snack diventa un prodotto di merchandising ad alto valore aggiunto.

È un’evoluzione che ha permesso alle principali catene americane di incrementare sensibilmente gli incassi derivanti dalla ristorazione.

Il fenomeno esplode negli Stati Uniti

Gli Stati Uniti rappresentano il laboratorio più avanzato di questa trasformazione.

Le grandi catene cinematografiche hanno iniziato a investire con decisione nella produzione di secchielli esclusivi, spesso disponibili in quantità limitate e destinati a esaurirsi nel giro di poche ore.

AMC Entertainment, il principale circuito cinematografico americano, ha indicato che una parte sempre più consistente dei ricavi arriva dalla vendita di cibo e bevande, con percentuali che possono incidere in maniera determinante sulla redditività complessiva delle sale.

Secondo le stime dell’azienda, i soli secchielli da collezione potrebbero generare circa 100 milioni di dollari di fatturato nel 2026, un dato che testimonia la crescita di un segmento ormai centrale nelle strategie commerciali.

Anche altre grandi catene hanno registrato incrementi importanti nelle vendite di merchandising, confermando come il pubblico sia disposto a spendere cifre elevate per portarsi a casa un ricordo esclusivo del film.

Da semplice contenitore a oggetto di culto

La vera forza di questi prodotti è la loro capacità di andare oltre la funzione originaria.

Molti secchielli sono progettati come vere e proprie sculture in miniatura.

Riproducono:

personaggi iconici ;

; veicoli e astronavi ;

; ambientazioni cinematografiche ;

; armi o oggetti simbolo dei film ;

; creature fantastiche.

In alcuni casi vengono realizzati con luci LED, parti mobili o effetti sonori che aumentano ulteriormente il valore percepito.

Il risultato è che moltissimi acquirenti non li utilizzano nemmeno per mangiare i popcorn, preferendo conservarli perfettamente integri.

Da Star Wars a Dune: i casi che hanno fatto scuola

L’idea dei secchielli da collezione non nasce oggi.

Un momento decisivo arrivò nel 2019 con il lancio del contenitore dedicato a R2-D2 per l’uscita di Star Wars: L’ascesa di Skywalker.

Il successo fu tale da convincere gli operatori del settore che esistesse un enorme mercato ancora inesplorato.

Negli anni successivi sono arrivati modelli ispirati ai principali blockbuster.

Tra quelli che hanno ottenuto maggiore successo figura il secchiello di Dune – Parte 2, progettato per riprodurre la gigantesca bocca del celebre verme delle sabbie.

Ogni nuova uscita cinematografica importante viene ormai accompagnata dalla presentazione di uno o più contenitori esclusivi, trasformando il merchandising in una componente essenziale della campagna promozionale.

Gli studios investono sempre di più

La produzione dei secchielli non è lasciata al caso.

Dietro ogni progetto lavorano aziende specializzate che collaborano direttamente con gli studios cinematografici.

Le case di produzione concedono le licenze ufficiali, supervisionano il design e partecipano spesso alla progettazione dei dettagli.

L’obiettivo è creare un oggetto capace di rappresentare perfettamente il film e, allo stesso tempo, diventare desiderabile per i collezionisti.

In alcuni casi anche registi e direttori creativi contribuiscono allo sviluppo delle idee, dimostrando quanto questo settore sia ormai considerato parte integrante della strategia di lancio di un blockbuster.

Il valore della scarsità

Uno degli elementi che rende questi prodotti così ricercati è la disponibilità limitata.

Molti secchielli vengono realizzati in tirature ridotte.

Quando terminano, difficilmente vengono ristampati.

Questo meccanismo alimenta il desiderio di acquisto e crea un vero mercato parallelo fatto di rivendite online, aste e collezionismo.

Capita così che un contenitore acquistato al cinema venga rivenduto pochi giorni dopo a cifre molto superiori rispetto al prezzo originale.

Il fenomeno ricorda da vicino quanto accade nel mondo delle sneaker in edizione limitata o delle action figure da collezione.

Anche in Italia qualcosa sta cambiando

Il fenomeno è meno sviluppato rispetto agli Stati Uniti, ma anche il mercato italiano sta mostrando segnali di crescita.

Le principali catene di multisala propongono sempre più spesso contenitori personalizzati dedicati ai film di maggiore richiamo.

Pur mantenendo uno stile generalmente più sobrio rispetto alle produzioni americane, queste iniziative stanno attirando un interesse crescente tra gli spettatori.

Alcuni cinema hanno iniziato a investire direttamente nel merchandising, creando spazi dedicati alla vendita di prodotti ispirati alle pellicole più popolari.

L’obiettivo è replicare, almeno in parte, un modello che negli Stati Uniti ha già dimostrato la propria efficacia economica.

Una tradizione che affonda le radici nel secolo scorso

L’abitudine di associare i popcorn al cinema non è sempre esistita.

Alla fine dell’Ottocento e nei primi decenni del Novecento il mais scoppiato era già uno snack molto diffuso negli Stati Uniti, venduto soprattutto per strada grazie alle prime macchine mobili.

Le sale cinematografiche, però, cercavano di imitare l’eleganza dei teatri e vietavano generalmente il consumo di cibo.

Il cambiamento arrivò con la diffusione del cinema sonoro e con l’allargamento del pubblico.

Gli esercenti compresero rapidamente che vendere popcorn direttamente all’interno delle sale garantiva margini elevatissimi.

Da quel momento il profumo del mais appena scoppiato divenne parte integrante dell’esperienza cinematografica.

Quella scelta commerciale, apparentemente semplice, avrebbe influenzato per sempre il modello economico del settore.

L’esperienza conta quanto il film

Oggi il cinema non vende più soltanto una proiezione.

Propone un’esperienza completa, fatta di atmosfera, tecnologia, comfort e prodotti esclusivi.

Il secchiello da collezione incarna perfettamente questa trasformazione: non è più soltanto il contenitore di uno snack, ma un ricordo tangibile della serata, un oggetto da esporre e un elemento di appartenenza a una community di appassionati.

In un’epoca in cui le piattaforme di streaming consentono di vedere quasi tutto da casa, le sale cercano infatti di offrire qualcosa che il divano non può garantire: un evento.

Ed è proprio in questa strategia che i popcorn, simbolo intramontabile del cinema, hanno trovato una nuova vita. Da semplice snack sono diventati un fenomeno culturale, un prodotto di merchandising e, soprattutto, uno degli strumenti più efficaci per sostenere economicamente un’industria chiamata ogni giorno a reinventarsi per riportare il pubblico davanti al grande schermo.