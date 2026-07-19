Mondiali, i politici italiani scelgono tra Argentina e Spagna

La finale mondiale accende il tifo italiano senza gli Azzurri

La grande notte del calcio mondiale si avvicina e, ancora una volta, l’Italia si prepara a vivere una finale da spettatrice. Gli Azzurri non sono protagonisti sul campo, ma la passione per il Mondiale resta intatta e divide tifosi, appassionati e anche il mondo della politica.

La sfida tra Spagna e Argentina, in programma al MetLife Stadium di New York, non rappresenta soltanto l’ultimo atto della competizione più importante del calcio internazionale. È anche un appuntamento capace di coinvolgere milioni di persone che, in assenza della propria nazionale, scelgono una squadra da sostenere.

Succede nei bar, nelle famiglie, nelle chat degli amici e sui social network. Il fenomeno del “tifo adottivo” torna puntuale ogni quattro anni e porta gli italiani a individuare motivazioni diverse per scegliere una parte: il legame storico, la presenza di giocatori amati nei club di Serie A, le origini familiari oppure semplicemente la simpatia per un campione.

Anche la politica italiana non sfugge alla tradizione. Tra dichiarazioni pubbliche e preferenze personali, diversi esponenti istituzionali hanno raccontato quale sarà la loro squadra per la finale mondiale.

La Russa sceglie l’Argentina: “La squadra più italiana che c’è”

Tra i tifosi più dichiarati della Selección argentina c’è il presidente del Senato Ignazio La Russa, che non ha nascosto la propria simpatia per la squadra sudamericana.

La scelta, secondo La Russa, nasce soprattutto dal forte legame storico tra Argentina e Italia. Nel corso delle sue dichiarazioni, il presidente del Senato ha ricordato come una parte significativa della popolazione argentina abbia origini italiane, creando un rapporto culturale che va oltre il semplice calcio.

“Una squadra molto italiana” è stata la definizione utilizzata per descrivere la nazionale argentina, un riferimento alla grande presenza di discendenti di italiani nel Paese sudamericano e al filo diretto che da sempre unisce le due realtà.

A rafforzare il suo interesse per l’Argentina c’è anche il legame con Lautaro Martínez, attaccante dell’Inter e uno dei protagonisti della Selección. La Russa, noto tifoso nerazzurro, segue con particolare attenzione le prestazioni del centravanti argentino e questo elemento ha contribuito alla sua scelta.

Il presidente del Senato aveva inoltre raccontato di aver effettuato una scommessa simbolica sulla Norvegia, altra sorpresa del torneo, poi eliminata nel percorso verso le fasi finali. Un dettaglio che conferma il suo interesse per il calcio internazionale anche al di là delle squadre più blasonate.

Lorenzo Fontana resta neutrale e celebra Messi

Diversa la posizione del presidente della Camera Lorenzo Fontana, che ha scelto una linea più equilibrata alla vigilia della finale.

Fontana ha spiegato di avere simpatia per entrambe le nazionali e di non voler prendere una posizione netta a favore di una delle due contendenti. Una scelta dettata probabilmente dall’apprezzamento per il valore tecnico delle squadre arrivate fino all’ultimo appuntamento del torneo.

Il presidente della Camera ha però espresso una particolare ammirazione per Lionel Messi, uno dei calciatori più importanti della storia del calcio mondiale.

Il campione argentino rappresenta infatti un elemento capace di unire tifosi anche al di fuori dei confini nazionali. Dopo una carriera ricca di successi nei club e con la nazionale, Messi continua a essere un simbolo globale del calcio e uno dei principali motivi di interesse per la finale.

La presenza del fuoriclasse argentino aggiunge ulteriore fascino alla sfida contro la Spagna, una nazionale che invece punta sulla forza del collettivo e su una nuova generazione di talenti.

Il calcio diventa anche una questione di identità e memoria

Il tifo per una nazionale straniera durante un Mondiale senza l’Italia racconta un aspetto particolare della cultura sportiva del Paese. Gli italiani hanno storicamente un rapporto molto forte con il calcio internazionale e spesso trovano motivazioni personali per seguire una squadra diversa dagli Azzurri.

Nel caso dell’Argentina, il richiamo alle origini italiane è uno degli elementi più frequenti. La presenza di milioni di persone con antenati emigrati dall’Italia ha creato nel tempo un rapporto emotivo profondo.

Non è un caso che molti italiani abbiano seguito con particolare partecipazione le imprese della Selección negli ultimi anni. La presenza di giocatori conosciuti nel campionato italiano, da Lautaro Martínez ad altri protagonisti passati dalla Serie A, ha contribuito ad aumentare il consenso verso la squadra sudamericana.

La Spagna, invece, raccoglie spesso il sostegno degli appassionati che ammirano il suo stile di gioco, la tradizione tecnica e il percorso di crescita costruito negli ultimi anni. Il calcio spagnolo è stato per molto tempo un punto di riferimento internazionale grazie a una filosofia basata sul possesso palla, sulla tecnica e sulla valorizzazione dei giovani.

Una finale che divide anche il pubblico italiano

La sfida tra Argentina e Spagna promette quindi di creare una nuova divisione simbolica tra gli appassionati italiani. Non una rivalità storica come quelle che coinvolgono club o nazionali vicine, ma una scelta dettata da passioni personali e suggestioni.

Da una parte c’è chi guarda all’Argentina e al fascino della Selección, alla storia di Messi e al legame culturale con l’Italia. Dall’altra chi preferisce la Spagna, attratto dalla qualità tecnica, dai nuovi talenti e da un modello calcistico considerato tra i più influenti degli ultimi decenni.

Il risultato della finale determinerà il nuovo campione del mondo, ma nel frattempo la partita ha già conquistato spazio nel dibattito pubblico italiano.

Anche i politici, come milioni di cittadini, partecipano al rituale del pronostico e del tifo. Il calcio riesce ancora una volta a superare ruoli istituzionali e differenze politiche, creando un terreno comune fatto di emozioni e appartenenza.

Dai palazzi della politica agli spalti virtuali: il Mondiale coinvolge tutti

La finale mondiale rappresenta uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo e il suo impatto supera spesso i confini del campo. Per questo anche le dichiarazioni dei rappresentanti istituzionali attirano attenzione: raccontano il modo in cui il calcio entra nella vita quotidiana e diventa parte della conversazione nazionale.

La scelta di La Russa per l’Argentina e la posizione più neutrale di Fontana mostrano due approcci differenti allo stesso evento. Da una parte il coinvolgimento emotivo legato alle origini e ai giocatori preferiti, dall’altra il riconoscimento del valore sportivo di entrambe le finaliste.

In un Mondiale senza Italia, gli italiani hanno trovato comunque un modo per sentirsi partecipi. Il calcio, del resto, vive anche di storie personali, ricordi e legami invisibili che vanno oltre una semplice maglia.

La finale tra Argentina e Spagna sarà dunque una partita per assegnare il titolo mondiale, ma anche un appuntamento capace di raccontare passioni, identità e il modo unico con cui gli italiani vivono il calcio.