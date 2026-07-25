Microplastiche nel corpo: dove si accumulano e quali sono i rischi

🌐 Microplastiche nel corpo: ogni giorno respiriamo e ingeriamo minuscole particelle di plastica presenti nell’aria, nell’acqua e negli alimenti. La ricerca scientifica ha già dimostrato che queste particelle possono raggiungere sangue, polmoni, placenta e altri organi, mentre resta ancora aperto il dibattito sui loro effetti a lungo termine sulla salute. Tra dati consolidati e ipotesi ancora da verificare, cresce l’attenzione della comunità scientifica verso un fenomeno che riguarda milioni di persone in tutto il mondo.

Le microplastiche non sono più soltanto un problema ambientale

Per molti anni il termine microplastiche è stato associato quasi esclusivamente all’inquinamento degli oceani, alle spiagge ricoperte di rifiuti e ai danni provocati alla fauna marina. Oggi, però, il quadro è cambiato profondamente.

Le ricerche degli ultimi anni raccontano una realtà molto più vicina alla vita quotidiana. Le microplastiche non si trovano soltanto nell’ambiente che ci circonda, ma anche nell’aria che respiriamo, nell’acqua che beviamo e negli alimenti che consumiamo ogni giorno. Alcuni studi hanno inoltre individuato queste minuscole particelle all’interno dell’organismo umano, aprendo un nuovo capitolo nella ricerca medica e tossicologica.

Non significa che la plastica stia già causando con certezza specifiche malattie nell’uomo. Su questo punto la comunità scientifica invita alla prudenza. Tuttavia, il numero crescente di evidenze disponibili suggerisce che l’esposizione cronica rappresenti un fenomeno da osservare con estrema attenzione.

La domanda che oggi guida numerosi laboratori nel mondo è semplice quanto inquietante: che cosa accade quando il nostro organismo convive per anni con particelle di plastica invisibili?

Cosa sono realmente le microplastiche

Le microplastiche sono frammenti di materiale plastico con dimensioni inferiori ai 5 millimetri.

Esistono poi particelle ancora più piccole, chiamate nanoplastiche, misurabili in miliardesimi di metro.

La loro origine è estremamente varia.

Possono derivare:

dalla degradazione di bottiglie e contenitori;

dall’usura degli pneumatici;

dal lavaggio di tessuti sintetici;

dagli imballaggi alimentari;

da alcuni cosmetici;

da processi industriali.

Una volta disperse nell’ambiente diventano praticamente impossibili da eliminare.

Il sole, il vento e l’acqua frammentano continuamente gli oggetti di plastica senza distruggerli completamente, generando particelle sempre più piccole.

È proprio questa caratteristica a renderle così pervasive.

Come entrano nel nostro organismo

Le vie attraverso cui le microplastiche raggiungono il corpo umano sono numerose.

La principale è rappresentata dall’ingestione.

Ogni giorno assumiamo particelle attraverso:

acqua potabile;

acqua in bottiglia;

pesce e molluschi;

sale;

alimenti confezionati;

prodotti trasformati.

Un’altra via importante è l’inalazione.

Le microplastiche possono rimanere sospese nell’aria e venire respirate, soprattutto negli ambienti urbani o negli spazi chiusi dove sono presenti fibre tessili sintetiche.

Una terza modalità riguarda il possibile assorbimento cutaneo, anche se gli studi disponibili suggeriscono che questa rappresenti una via molto meno significativa rispetto alle prime due.

Dove finiscono le microplastiche una volta entrate nel corpo

Negli ultimi anni numerosi gruppi di ricerca hanno individuato microplastiche in diversi tessuti umani.

Tra quelli in cui sono state rilevate figurano:

sangue;

polmoni;

fegato;

placenta;

rene;

tessuti cardiovascolari.

La scoperta ha suscitato grande interesse perché dimostra che almeno una parte delle particelle riesce a superare le naturali barriere difensive dell’organismo.

Il percorso seguito dipende soprattutto dalle dimensioni.

Le particelle più grandi tendono a essere eliminate con maggiore facilità.

Le nanoplastiche, invece, potrebbero attraversare membrane biologiche molto più facilmente e distribuirsi nei tessuti profondi.

Il cervello è davvero coinvolto?

Uno dei temi che ha attirato maggiore attenzione riguarda la possibile presenza di microplastiche nel cervello.

Si tratta di una delle ipotesi più discusse dell’intera letteratura scientifica.

Alcuni studi hanno riportato il ritrovamento di particelle anche nel tessuto cerebrale umano.

Tuttavia, molti ricercatori invitano alla cautela.

Le difficoltà principali riguardano:

il rischio di contaminazione dei campioni durante le analisi;

l’assenza di protocolli condivisi;

la complessità delle tecniche di laboratorio.

Per questo motivo la presenza di microplastiche nel cervello viene considerata una possibilità supportata da alcune evidenze, ma ancora bisognosa di conferme indipendenti.

Ciò che appare invece plausibile è che le nanoplastiche, grazie alle dimensioni estremamente ridotte, possano attraversare alcune barriere biologiche normalmente molto selettive.

Le sostanze chimiche trasportate dalla plastica

Il problema non riguarda soltanto la plastica in sé.

Molte microplastiche possono infatti trasportare sostanze chimiche già note alla medicina.

Tra queste figurano:

bisfenolo A (BPA);

ftalati;

additivi industriali;

contaminanti ambientali.

Diversi di questi composti sono classificati come interferenti endocrini, cioè sostanze capaci di alterare il normale funzionamento del sistema ormonale.

Quando le particelle entrano nell’organismo, potrebbero quindi rappresentare anche un veicolo attraverso il quale queste molecole raggiungono cellule e tessuti.

Cosa hanno osservato gli studi di laboratorio

Molte delle conoscenze disponibili derivano da esperimenti condotti su colture cellulari oppure su modelli animali.

In queste ricerche sono stati osservati diversi fenomeni.

Tra i principali:

stress ossidativo;

infiammazione cellulare;

alterazioni del metabolismo;

possibili danni al DNA;

modificazioni della risposta immunitaria.

È importante sottolineare che questi risultati non possono essere trasferiti automaticamente all’essere umano.

Le concentrazioni utilizzate nei laboratori sono spesso superiori rispetto a quelle alle quali una persona viene normalmente esposta nella vita quotidiana.

Per questo motivo gli studiosi continuano a distinguere chiaramente tra effetti osservati in laboratorio ed effetti clinici realmente dimostrati nell’uomo.

Il possibile legame con le malattie cardiovascolari

Tra gli studi più interessanti pubblicati recentemente figurano quelli che hanno individuato microplastiche all’interno delle placche aterosclerotiche.

Alcune ricerche hanno osservato un’associazione tra la presenza di queste particelle e un rischio maggiore di eventi cardiovascolari nei pazienti analizzati.

Si tratta però di una correlazione.

Non significa automaticamente che siano state le microplastiche a provocare infarto o ictus.

Saranno necessari studi prospettici molto più ampi per comprendere se esista un vero rapporto causa-effetto.

Infiammazione cronica: il punto su cui gli scienziati concordano maggiormente

Uno degli aspetti più condivisi riguarda il possibile ruolo delle microplastiche nei processi infiammatori.

Quando un organismo riconosce una particella estranea, tende infatti ad attivare il sistema immunitario.

Se questa esposizione diventa continua e prolungata nel tempo, alcuni ricercatori ipotizzano che possa instaurarsi uno stato di infiammazione cronica di basso grado.

Questo meccanismo viene studiato perché molte malattie croniche condividono proprio una componente infiammatoria persistente.

Al momento, tuttavia, non è ancora possibile stabilire quale sia il reale contributo delle microplastiche rispetto agli altri numerosi fattori di rischio.

Perché la scienza invita alla prudenza

Il dibattito scientifico rimane molto aperto.

Le ragioni sono diverse.

In primo luogo non esistono ancora metodi standardizzati validi per tutti i laboratori.

Ogni gruppo di ricerca utilizza tecniche differenti, rendendo più difficile confrontare i risultati.

Inoltre:

alcune analisi potrebbero essere influenzate da contaminazioni accidentali;

mancano studi epidemiologici di lunga durata;

non è ancora nota la quantità realmente assorbita dall’organismo;

non si conosce con precisione la velocità di eliminazione delle particelle.

Questa situazione non significa che il problema non esista.

Significa semplicemente che la ricerca sta ancora costruendo le basi necessarie per arrivare a conclusioni solide.

Come ridurre l’esposizione nella vita quotidiana

Pur in assenza di certezze definitive sugli effetti sanitari, molti esperti suggeriscono di adottare alcune precauzioni semplici.

Tra le principali:

preferire contenitori in vetro o acciaio per alimenti e bevande;

evitare di riscaldare il cibo in recipienti di plastica, soprattutto nel microonde;

scegliere alimenti freschi quando possibile;

limitare l’uso di bottiglie monouso;

ridurre gli imballaggi plastici;

utilizzare sistemi di filtrazione dell’acqua quando appropriato;

aerare frequentemente gli ambienti domestici per ridurre l’accumulo di fibre sospese.

Si tratta di comportamenti che, oltre a diminuire l’esposizione individuale, contribuiscono anche a ridurre la dispersione della plastica nell’ambiente.

Un problema globale che coinvolge ambiente e salute

Le microplastiche rappresentano uno dei fenomeni emergenti più complessi del nostro tempo perché collegano direttamente inquinamento ambientale e salute umana. La loro diffusione capillare dimostra quanto la plastica sia ormai entrata in ogni ecosistema del pianeta e quanto sia difficile impedirne la frammentazione in particelle sempre più piccole.

Allo stesso tempo, la ricerca invita a evitare conclusioni affrettate. È ormai consolidato che micro- e nanoplastiche possano entrare nell’organismo e raggiungere diversi tessuti, ma non è ancora stato dimostrato in modo definitivo che siano responsabili di specifiche malattie nell’uomo. Gli studi più recenti indicano possibili meccanismi biologici – come infiammazione, stress ossidativo e alterazioni cellulari – che meritano ulteriori approfondimenti attraverso ricerche di lungo periodo.

Nel frattempo, ridurre l’esposizione quotidiana rappresenta una scelta prudente e sostenibile. Limitare l’uso della plastica monouso, preferire materiali alternativi e adottare abitudini di consumo più consapevoli non significa soltanto proteggere l’ambiente, ma anche contribuire a diminuire il contatto con particelle che la scienza sta ancora imparando a conoscere. In un campo in continua evoluzione, il principio di precauzione resta oggi uno degli strumenti più utili, in attesa che la ricerca possa fornire risposte definitive su uno dei temi sanitari e ambientali più rilevanti del XXI secolo.