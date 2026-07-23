Svapo e giovani, la sigaretta elettronica riduce il fiato

🌐 Sigaretta elettronica e salute: uno studio sui giovani rivela che tre anni di svapo possono ridurre fino al 15% la resistenza fisica, con effetti su capacità aerobica, vasi sanguigni e respirazione simili a quelli del fumo tradizionale.

Per anni la sigaretta elettronica è stata raccontata come un’alternativa meno dannosa rispetto al tabacco tradizionale, soprattutto per chi cercava di abbandonare le sigarette convenzionali. Ma una nuova ricerca scientifica riapre il dibattito sui rischi dello svapo nei giovani, mostrando un quadro molto più complesso: anche senza fumare tabacco, l’uso prolungato delle e-cig potrebbe compromettere la capacità fisica e la salute cardiovascolare.

Secondo uno studio condotto dalla Manchester Metropolitan University, tre anni di utilizzo regolare della sigaretta elettronica sarebbero sufficienti per determinare una riduzione significativa della prestazione fisica. I giovani che svapano, infatti, mostrerebbero una capacità aerobica inferiore rispetto ai coetanei che non utilizzano né sigarette tradizionali né dispositivi elettronici.

Il dato più rilevante riguarda la riduzione fino al 15% della resistenza fisica, un valore paragonabile a quello osservato nei fumatori di sigarette convenzionali. Una scoperta che mette in discussione l’idea dello svapo come pratica priva di conseguenze, soprattutto tra adolescenti e giovani adulti che praticano sport o conducono una vita attiva.

Lo studio sui giovani: tre gruppi a confronto

La ricerca ha coinvolto 75 giovani adulti tra i 18 e i 30 anni, selezionati per avere caratteristiche simili dal punto di vista dello stile di vita e della salute respiratoria di base.

I partecipanti sono stati suddivisi in tre categorie:

non fumatori e non svapatori , utilizzati come gruppo di controllo;

, utilizzati come gruppo di controllo; fumatori abituali di sigarette tradizionali ;

; utilizzatori esclusivi di sigarette elettroniche, cioè persone che svapavano da circa tre anni senza una precedente storia significativa di consumo di tabacco.

Questa distinzione rappresenta uno degli aspetti più interessanti dello studio, perché permette di osservare gli effetti dello svapo senza la presenza del principale elemento confondente: il fumo tradizionale.

L’obiettivo degli scienziati era capire se l’esposizione prolungata agli aerosol prodotti dalle sigarette elettroniche potesse provocare alterazioni misurabili nella capacità del corpo di sostenere uno sforzo fisico intenso.

Il test da sforzo rivela una perdita di prestazioni

Per valutare la condizione fisica dei partecipanti, i ricercatori hanno utilizzato un test da sforzo progressivo su cicloergometro, aumentando gradualmente l’intensità dell’esercizio fino al raggiungimento del limite individuale.

Durante la prova sono stati monitorati diversi parametri fondamentali:

consumo massimo di ossigeno;

frequenza cardiaca;

risposta respiratoria;

produzione di acido lattico nei muscoli;

capacità di mantenere lo sforzo nel tempo.

I risultati hanno evidenziato una differenza significativa tra chi non utilizzava prodotti contenenti nicotina e chi invece svapava o fumava.

Sia gli utilizzatori di sigarette elettroniche sia i fumatori tradizionali hanno registrato una capacità aerobica inferiore di circa il 15% rispetto ai non consumatori.

In pratica, il corpo degli svapatori raggiungeva prima il limite durante l’attività fisica, con una maggiore difficoltà nel trasportare e utilizzare l’ossigeno necessario ai muscoli.

Più fatica, meno ossigeno e affaticamento precoce

Uno degli elementi più importanti emersi dallo studio riguarda il modo in cui il corpo reagisce allo sforzo.

Nei giovani che svapavano, così come nei fumatori, i ricercatori hanno osservato un accumulo più rapido di acido lattico nel sangue. Questo fenomeno indica che i muscoli iniziano a utilizzare maggiormente processi energetici meno efficienti, tipici delle situazioni in cui l’apporto di ossigeno non è sufficiente a sostenere la richiesta fisica.

Il risultato concreto è una maggiore sensazione di fatica:

gambe pesanti più rapidamente;

difficoltà a mantenere il ritmo;

maggiore percezione dello sforzo;

comparsa anticipata del fiato corto.

Per un giovane sportivo o per una persona abituata ad allenarsi regolarmente, queste modificazioni possono tradursi in un peggioramento delle prestazioni anche senza la presenza di sintomi evidenti nella vita quotidiana.

I danni non riguardano solo i polmoni

Uno degli aspetti più significativi della ricerca riguarda il coinvolgimento del sistema cardiovascolare.

Gli esami effettuati sui partecipanti hanno mostrato alterazioni della funzionalità dei vasi sanguigni e segnali compatibili con processi infiammatori.

La salute dei vasi è fondamentale per l’attività fisica perché arterie e capillari devono adattarsi rapidamente alle richieste del corpo durante lo sforzo. Quando la loro capacità di dilatarsi correttamente viene compromessa, il trasporto di ossigeno ai tessuti può diventare meno efficiente.

Questo significa che lo svapo potrebbe avere effetti che vanno oltre la semplice irritazione delle vie respiratorie.

La sigaretta elettronica, infatti, non produce la combustione del tabacco e non genera molte delle sostanze tossiche tipiche del fumo tradizionale, ma il suo aerosol contiene comunque nicotina, particelle ultrafini e sostanze chimiche capaci di interagire con l’organismo.

Perché il mito dello svapo “innocuo” è ancora diffuso

La diffusione delle sigarette elettroniche tra i giovani è stata favorita anche dalla percezione che si tratti di prodotti moderni e meno pericolosi.

A differenza delle sigarette classiche, le e-cigarette non producono fumo da combustione e spesso vengono associate a un’immagine tecnologica e più pulita. Tuttavia, secondo diversi ricercatori, questa rappresentazione rischia di creare una falsa sensazione di sicurezza.

Il problema principale riguarda soprattutto i consumatori più giovani, che possono iniziare a svapare senza considerare gli effetti a lungo termine.

Molti adolescenti e giovani adulti non associano la sigaretta elettronica ai rischi tipici del fumo perché manca il caratteristico odore del tabacco e perché il gesto viene percepito come socialmente meno negativo.

La nuova ricerca suggerisce invece che l’esposizione prolungata possa influire su funzioni fondamentali come resistenza, respirazione e salute vascolare.

Gli effetti sullo sport e sulla vita quotidiana

La riduzione della capacità aerobica potrebbe avere conseguenze particolarmente evidenti negli sportivi.

Un atleta, anche amatoriale, dipende dalla capacità del proprio organismo di:

assorbire ossigeno;

distribuirlo ai muscoli;

recuperare rapidamente dopo lo sforzo.

Una diminuzione del consumo massimo di ossigeno può rappresentare uno svantaggio concreto nelle attività di resistenza come corsa, ciclismo, nuoto o sport di squadra.

Ma il problema non riguarda soltanto chi pratica attività agonistica. Anche nella vita quotidiana una minore efficienza respiratoria può tradursi in maggiore affaticamento durante scale, camminate veloci o attività fisiche moderate.

Una nuova attenzione sui rischi delle sigarette elettroniche

Lo studio britannico non dimostra che gli effetti dello svapo siano identici in ogni persona o che tutti gli utilizzatori svilupperanno necessariamente problemi di salute. Tuttavia, aggiunge nuove informazioni al crescente numero di evidenze che invitano a non considerare le sigarette elettroniche prive di rischi.

Il dato più sorprendente è la somiglianza tra svapatori e fumatori tradizionali nei test sulla prestazione fisica. Un risultato che suggerisce come il corpo possa risentire anche di esposizioni diverse dalla combustione del tabacco.

La ricerca sul tema continuerà nei prossimi anni, soprattutto per comprendere gli effetti dell’uso prolungato iniziato durante l’adolescenza.

La sfida della prevenzione tra i più giovani

La crescente diffusione delle sigarette elettroniche tra le nuove generazioni rappresenta una delle principali sfide della salute pubblica.

Informare correttamente i giovani significa superare due messaggi estremi: da una parte l’idea che lo svapo sia completamente innocuo, dall’altra l’assenza di distinzione tra prodotti diversi e modalità di consumo differenti.

Le nuove evidenze scientifiche indicano una direzione chiara: la sigaretta elettronica non deve essere considerata un prodotto privo di conseguenze, soprattutto quando viene utilizzata regolarmente per anni da persone giovani e sane.

La perdita di fiato e di capacità fisica potrebbe essere uno dei primi segnali visibili di cambiamenti biologici più profondi. Una conseguenza che rende ancora più importante una maggiore consapevolezza sui rischi dello svapo e sulle scelte che riguardano la salute futura.