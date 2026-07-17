Vino e longevità: i cardiologi rilanciano il consumo moderato

🌐 Vino e longevità: il consumo moderato di vino, inserito nella Dieta Mediterranea e accompagnato da uno stile di vita sano, può rappresentare un alleato del benessere cardiovascolare secondo il confronto scientifico emerso al congresso Place 2026. Gli esperti invitano però a distinguere con chiarezza tra consumo consapevole ed eccesso, ricordando che la moderazione resta il principio fondamentale.

Per anni il dibattito sul vino si è sviluppato quasi esclusivamente attorno ai suoi possibili effetti negativi. Oggi, invece, una parte della comunità scientifica invita a recuperare una visione più ampia, capace di distinguere tra abuso e consumo moderato, soprattutto quando il vino è inserito nel contesto della Dieta Mediterranea, considerata uno dei modelli alimentari più salutari al mondo.

È questo il messaggio emerso durante Place 2026 (Platform of Laboratories for Advances in Cardiac Experience), tra i principali appuntamenti italiani dedicati alla cardiologia e alla medicina della longevità. Nel corso del congresso, svoltosi a Roma, il tema del vino ha trovato spazio all’interno di una riflessione più generale sul rapporto tra alimentazione, prevenzione cardiovascolare e qualità della vita.

Il concetto espresso dagli specialisti è chiaro: non esistono alimenti miracolosi, ma esistono abitudini corrette che, nel loro insieme, possono contribuire a vivere meglio e più a lungo. In questo quadro il vino, consumato con equilibrio, può rappresentare un elemento della tradizione alimentare mediterranea e non necessariamente un fattore da eliminare.

Il vino torna al centro del dibattito scientifico

Che un congresso di cardiologia dedichi un’intera sessione al vino rappresenta una scelta insolita, ma significativa.

Negli ultimi anni molte raccomandazioni sanitarie internazionali hanno adottato un approccio prudente verso il consumo di alcol, sottolineando come non esista una quantità completamente priva di rischi. Parallelamente, però, continua a svilupparsi un filone di ricerca che distingue il consumo moderato e contestualizzato dall’abuso cronico.

Secondo gli esperti intervenuti al congresso, il vino non può essere analizzato isolatamente, ma deve essere considerato all’interno di uno stile alimentare complessivo.

È infatti la Dieta Mediterranea, più che il singolo alimento, ad aver dimostrato nel tempo benefici documentati sulla salute cardiovascolare, sulla prevenzione metabolica e sulla longevità.

Dieta Mediterranea: il modello che continua a convincere la ricerca

La Dieta Mediterranea continua a essere uno dei modelli nutrizionali più studiati al mondo.

Il suo valore non deriva da un singolo ingrediente, ma dall’equilibrio tra:

verdura e frutta consumate quotidianamente;

legumi e cereali integrali;

olio extravergine d’oliva come principale fonte di grassi;

pesce consumato con regolarità;

consumo limitato di carne rossa;

attività fisica costante;

convivialità e corretti stili di vita.

All’interno di questo schema alimentare, il vino viene tradizionalmente consumato durante i pasti e in quantità contenute.

È proprio questo contesto che, secondo numerosi cardiologi, fa la differenza rispetto a un consumo occasionale ma eccessivo oppure scollegato dall’alimentazione.

Perché i cardiologi parlano di vino “nutraceutico”

Uno dei concetti più discussi riguarda la definizione del vino come alimento dal possibile valore nutraceutico.

Con questo termine si indicano alimenti che, oltre al loro valore nutrizionale, contengono sostanze biologicamente attive potenzialmente utili per il benessere dell’organismo.

Nel caso del vino rosso l’attenzione si concentra soprattutto sui polifenoli, composti antiossidanti naturalmente presenti nella buccia dell’uva.

Tra questi il più noto è il resveratrolo, studiato da anni per il suo possibile ruolo nella protezione cardiovascolare e nei processi legati all’invecchiamento cellulare.

Gli stessi ricercatori, tuttavia, ricordano come gli effetti osservati negli studi sperimentali non autorizzino a considerare il vino una terapia o uno strumento di prevenzione autonoma.

Il beneficio, qualora presente, dipende sempre dal contesto alimentare, dalla quantità assunta e dalle caratteristiche individuali.

Il principio fondamentale resta la moderazione

Il messaggio più forte emerso durante il congresso riguarda proprio il concetto di moderazione.

Secondo i cardiologi intervenuti nel dibattito, il problema non è rappresentato dal vino in sé, ma dall’eccesso.

Consumare quantità elevate di alcol aumenta infatti il rischio di numerose patologie, comprese:

malattie cardiovascolari;

ipertensione;

danni epatici;

alcune forme tumorali;

disturbi neurologici.

Per questo motivo il vino può essere preso in considerazione esclusivamente nell’ambito di un consumo responsabile, generalmente durante i pasti e mai come abitudine incontrollata.

L’indicazione discussa durante il congresso fa riferimento orientativamente a non oltre due bicchieri al giorno, sempre tenendo conto dell’età, dello stato di salute, delle eventuali terapie farmacologiche e delle indicazioni del proprio medico.

Il benessere non si misura soltanto in calorie

Uno dei temi affrontati durante i lavori riguarda un cambiamento culturale sempre più evidente.

Per molto tempo alimentazione sana ha significato semplicemente ridurre calorie, grassi o zuccheri.

Oggi la medicina preventiva guarda invece a un quadro molto più complesso, nel quale assumono importanza:

qualità degli alimenti;

equilibrio nutrizionale;

attività fisica;

gestione dello stress;

qualità del sonno;

relazioni sociali.

Secondo questa impostazione il vino, inserito in un contesto alimentare corretto e consumato responsabilmente, rappresenta soprattutto un elemento della convivialità mediterranea, fattore che contribuisce indirettamente anche al benessere psicologico e sociale.

Longevità: i falsi miti da superare

Uno degli obiettivi della sessione dedicata alla longevità è stato quello di contrastare alcune semplificazioni molto diffuse.

Negli ultimi anni il dibattito nutrizionale si è spesso trasformato in una continua alternanza di alimenti promossi e demonizzati.

Prima i grassi, poi i carboidrati, successivamente il vino, il caffè, le uova.

La ricerca scientifica più recente suggerisce invece un approccio differente.

Nessun alimento, preso singolarmente, determina salute o malattia.

Ciò che realmente incide è il modello alimentare complessivo mantenuto nel tempo.

Anche il vino rientra in questa logica: non rappresenta un elisir di lunga vita, ma nemmeno necessariamente un alimento da escludere in ogni circostanza.

Cultura, territorio e convivialità: il valore che va oltre il bicchiere

Durante il confronto scientifico è stato evidenziato anche il valore culturale del vino.

Nella tradizione italiana e mediterranea il vino accompagna da secoli i pasti familiari, le ricorrenze e i momenti di socialità.

Questa dimensione culturale viene spesso trascurata quando il dibattito si concentra esclusivamente sugli aspetti sanitari.

Secondo gli esperti intervenuti, bere responsabilmente significa anche recuperare un rapporto equilibrato con il cibo e con la tavola, lontano sia dagli eccessi sia dalle rinunce immotivate.

Il consumo lento, durante i pasti e all’interno di una dieta ricca di alimenti vegetali, rappresenta infatti un modello profondamente diverso rispetto al binge drinking o al consumo ricreativo di grandi quantità di alcol.

La longevità nasce dall’insieme delle buone abitudini

Nel corso dell’incontro dedicato alla longevità è emerso un principio condiviso dalla medicina moderna.

Vivere più a lungo e in buona salute non dipende da un singolo alimento ma dalla somma di tanti comportamenti quotidiani.

Tra quelli considerati più importanti figurano:

alimentazione equilibrata;

movimento quotidiano;

controllo del peso corporeo;

pressione arteriosa nella norma;

astensione dal fumo;

sonno regolare;

relazioni sociali positive;

gestione dello stress.

Il vino, se presente, rappresenta soltanto un piccolo tassello di questo mosaico.

Attenzione: il vino non è indicato per tutti

Gli stessi cardiologi ricordano che il consumo di vino non può essere raccomandato indistintamente.

Esistono categorie di persone per le quali l’alcol deve essere evitato o limitato in modo rigoroso.

Tra queste rientrano:

donne in gravidanza;

minori;

persone con malattie epatiche;

pazienti con dipendenza da alcol;

soggetti che assumono farmaci incompatibili con le bevande alcoliche;

chi presenta specifiche controindicazioni cliniche.

Per questo motivo nessuno dovrebbe iniziare a bere vino con l’obiettivo di migliorare la propria salute cardiovascolare.

Un messaggio di equilibrio contro gli estremismi alimentari

Il dibattito emerso a Place 2026 propone una riflessione che va oltre il vino.

La nutrizione moderna sta progressivamente abbandonando la logica degli alimenti “buoni” e “cattivi” per concentrarsi sull’equilibrio complessivo dello stile di vita.

In questo contesto il vino viene interpretato come parte della cultura mediterranea e non come una medicina né come un vizio inevitabile.

La differenza, sottolineano gli esperti, continua a essere rappresentata dalla misura, dalla qualità della dieta e dalla capacità di adottare comportamenti salutari nel lungo periodo.

Per chi già consuma vino durante i pasti e non presenta controindicazioni mediche, il messaggio del congresso è quello di evitare gli eccessi e privilegiare sempre uno stile di vita completo, nel quale alimentazione, movimento, serenità e prevenzione lavorino insieme per favorire un invecchiamento sano e una migliore qualità della vita.