12:59 pm, 17 Luglio 26 calendario

Le Syusy & Patrizio News di venerdì 17 luglio

Di: sp

Nuovo venerdì, nuovo #TgDelTurismo! Tutti i venerdì alle 20.20 su @CanaleItalia, tutti i giorni sulla ‪@PerCasoTV, e online sui siti e sui social di @turistipercaso, @TravelnostopNews e Metro Today.it

Ecco le Syusy & Patrizio News di oggi:

🟣Cosa va in scena in Toscana, l’eterno palcoscenico? Dal 7 agosto al 10 ottobre a Cinigiano, nella Maremma grossetana, “Musica che muove l’anima”, i concerti di musica classica di livello mondiale organizzati da Amiata Music. Presso il Forum Fondazione Bertarelli, nel cuore del paesaggio prezioso della campagna toscana, i concerti eseguiti dal vivo diventano un’occasione di incontro tra pubblico, musicisti e comunità locale. Ci saranno, tra gli altri, Joyce DiDonato e Alice Sara Ott. Se siete musicisti a vostra volta, musicofili o anche solo amanti della Maremma… segnatevi l’appuntamento! Più info su: https://www.amiata.music/it

🟣 Una notizia viene dall’Abbazia di Santa Maria di Pomposa a Codigoro (Ferrara), sito UNESCO. La notizia, in realtà, è duplice: il 18 giugno è stato presentato il restauro – concluso – degli affreschi della Chiesa, che è adesso nuovamente visitabile. Ma il restauro è avvenuto – ecco il secondo aspetto d’interesse – rispettando un programma di manutenzione pluriennale. Qui, insomma, non si è aspettato di “inseguire” il danno o il pericolo, ma si è scelto un modo diverso di operare. Prevenire, come dice Patrizio, è meglio che curare… Info su: https://www.abbaziadipomposa.it/ e https://musei.emiliaromagna.benicultu…

🟣Qualche settimana fa, per il centenario della nascita e i dieci anni dalla morte di Fidel Castro, è stata inaugurata a Jesi (Ancona) la mostra: Fidel, storia di un leader. La mostra, a cura di Mauro Tarantino e René González Barrios, si terrà fino al 22 novembre a Palazzo Bisaccioni, ricca di fotografie, documenti, oggetti personali e testimonianze audiovisive. Gli organizzatori avvertono che il visitatore non troverà risposte definitive o giudizi morali, solo strumenti che si vogliono mettere a disposizione del pubblico per comprendere la complessità di una figura che ha sfidato il XX secolo.

Ma oggi è anche, diciamo noi, un’occasione per fare mente locale su Cuba, assediata e affamata dagli Stati Uniti, vittima di una arroganza aggressiva politica e militare senza precedenti.

Info su: https://www.fondazionecrj.it/fidel-st…

🟣In questo speciale potete vedere un estratto da un video che Syusy ha fatto a Cuba, l’ultima volta che ci è stata, qualche anno fa. Un tratto di strada, in camper, verso Varadero… E il filmato intero potete recuperarlo, insieme a tanto altro, su Per Caso TV!

🟣Avete mai sentito parlare di Nocturism? Il turismo di notte! L’idea è stata della Turchia, che ha lanciato il progetto Night Museums, aprendo venti, tra musei e siti archeologici, alla visita notturna. Adesso ci stanno pensando anche Milano, Roma, Lisbona, Siviglia, Madrid, Praga, Málaga, Tallinn, Parigi e Genova…

Info su: https://www.turchia.it/

🟣Concludiamo ricordandovi le molte convenzioni che trovate sul sito italiaslowtour.it! e con cui potete risparmiare qualcosa adesso che forse vi preparate a partire!

C’è uno sconto del 10% per le prenotazioni negli alberghi Best Western; con Sicily By Car, un sconto del 15% sul noleggio di auto elettriche, del 10% su quelle non elettriche.

Poi… uno sconto del 5% sul noleggio di barche con Globe Sailor. Del 10% sul noleggio di Vespe e Lambrette con Vintage Tour. E infine, sconto del 10% sulle assicurazioni di viaggio con Columbus Assicurazioni, anche sul sito di Turisti per Caso! E in questo momento storico assicurarsi è diventato fondamentale.

Alla prossima settimana

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Una produzione Per Caso SRL a cura della testata giornalistica on line italiaslowtour.it (reg. Tribunale di Bologna n. 85443 del 17/9/2020)

Regia e Montaggio: Anapì Stori

Redazione: Federica Monterisi, Francesca Piconi

Grafica: Roberto Baldassari

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Link:

Guarda i video della Per Caso TV su:

🟠https://www.rakuten.tv/it/live_channe…

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È proibita la riproduzione, anche parziale, in ogni forma o mezzo, senza espresso permesso scritto dell’autore

17 Luglio 2026 ( modificato il 18 Luglio 2026 | 13:09 )
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