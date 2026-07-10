Le Syusy & Patrizio News di oggi: Brescia, Fariano, Pavia e Bologna

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Ecco le Syusy & Patrizio News di oggi:

🟣Torniamo a raccontarvi le gite in treno proposte da Trenord! Sono una bella occasione, perché con un unico biglietto vi assicurate il viaggio di andata e ritorno tra stazioni lombarde e le attrazioni della destinazione che avete scelto come meta della vostra gita. Per esempio, se decidete di visitare Brescia, il biglietto unico di 26 euro comprende anche l’ingresso al Castello e ai suoi musei – del Risorgimento e delle Armi –, quello alla Pinacoteca Tosio Martinengo e al Museo Santa Giulia. Dovete solo ricordarvi di acquistare il pacchetto gita almeno il giorno prima, online su www.trenord.it/giteintreno/ o in biglietteria. Sapete poi che esiste anche una gita che prevede l’arrivo in treno a Peschiera del Garda e l’ingresso a Gardaland? Comodissimo, tanto più che una navetta vi porterà dalla stazione all’ingresso del Parco divertimenti. Il biglietto costa 54 euro per gli adulti e 44 per i bambini. In questo caso dovrete prenotare due giorni prima!

🟣Il 14 luglio, all’interno del Parco del Frignano a Fanano (Modena) potete partecipare a “Respirare la Foresta”. Si tratta di una camminata in compagnia della dottoressa Sara Nardini, che è una psicoterapeuta ed esperta di aromaterapia. All’interno della splendida cornice del parco, vi proporrà esercizi di rilassamento, respirazione e meditazione, per amplificare i benefici dello Shinrin Yoku o Bagno di Foresta, un’antica pratica originaria del Giappone. Info su: https://www.parchiemiliacentrale.it/n…

🟣Un consiglio di viaggio interessantissimo ci viene da Visit Pavia. Pavia storicamente è il crocevia di una serie di cammini storico-paesaggistici, uno più bello dell’altro. C’è la Francigena innanzitutto, che attraversa il Parco del Ticino. La Via del sale lombarda, che nel Medioevo permetteva il commercio del sale tra Pavia e Genova. Il Cammino degli Abati, che collega Pavia a Pontremoli. Il Cammino di San Colombano, un itinerario sulle tracce di san Colombano, il santo irlandese fondatore dell’omonimo monastero di Bobbio. E poi la Via di San Martino di Tours, un percorso che congiunge addirittura Europa orientale e occidentale in 2500 chilometri, e il Cammino di Sant’Agostino, tra cinquanta santuari mariani in Lombardia. Ma non è finita, perché se volete camminare tra il verde e i parchi ci sono anche la Via verde della battaglia, lungo i luoghi della battaglia di Pavia del 1525; il naviglio pavese, che arriva fino a Milano. Ci sono il Parco del Ticino e Lomellina, VenTo, la ciclovia che unisce Torino a Venezia, e la Greenway Voghera-Varzi. E infine, se volete spingervi ancora più su, trovate la rete sentieristica dell’Oltrepò Pavese, fino ai 1700 m del Monte Lesima e del Monte Chiappo, lungo la dorsale che separa quattro regioni, Lombardia, Liguria, Piemonte ed Emilia Romagna. Info su www.visitpavia.com/

🟣E a proposito di Pavia… guardate questo speciale di Patrizio in Oltrepò pavese, sulle tracce del vino e non solo.

🟣Su Per Caso TV trovate poi le nuove puntate di Italia Slow Tour Ambassador, i nostri complici che raccontano i territori cedendo la parola a coloro che si occupano dell’accoglienza: albergatori, ristoratori, artigiani e agricoltori. Tra le novità, le puntate su Ferrara e Chioggia!

🟣Ancora per pochissimo, fino al 12 luglio a Bologna, al Museo del Patrimonio industriale, potete visitare la mostra dedicata alla Lambretta. La Lambretta ha reso possibili viaggi mitici, come quello di Cesare Battaglini, partito da Bologna per il giro del mondo, percorrendo 160.000 chilometri, e di Giancarlo Nanni che per tre volte raggiunse Capo Nord. Da non perdere. Info su: https://www.museibologna.it/patrimoni…

🟣Sui siti italiaslowtour.it e turistipercaso.it trovate alcune convenzioni vantaggiose, come uno sconto del 10% sull’assicurazione di viaggio multi-service con Columbus Assicurazioni! O uno sconto del 15% sul noleggio di auto elettriche con Sicily By Car.

Alla prossima settimana

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Una produzione Per Caso SRL a cura della testata giornalistica on line italiaslowtour.it (reg. Tribunale di Bologna n. 85443 del 17/9/2020)

Regia e Montaggio: Anapì Stori

Redazione: Federica Monterisi, Francesca Piconi

Grafica: Roberto Baldassari

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