Khalil al-Hayya nuovo leader di Hamas dopo Yahya Sinwar

🌐 Khalil al-Hayya è il nuovo leader di Hamas: il movimento islamista palestinese ha scelto l’esponente storico della Striscia di Gaza come successore di Yahya Sinwar, ucciso dall’esercito israeliano nell’ottobre 2024.

Considerato vicino all’Iran e già protagonista dei negoziati per diverse tregue con Israele, al-Hayya assume la guida del gruppo in una fase cruciale della guerra a Gaza, con implicazioni che potrebbero incidere sugli equilibri del Medio Oriente e sui futuri tentativi di cessate il fuoco.

La nomina di Khalil al-Hayya a nuovo leader di Hamas segna uno dei passaggi politici più importanti nel panorama mediorientale degli ultimi anni. La decisione arriva dopo la morte di Yahya Sinwar, figura centrale del movimento islamista palestinese, e apre una nuova fase per l’organizzazione in un momento in cui la guerra nella Striscia di Gaza continua a ridefinire gli equilibri regionali.

La scelta non rappresenta soltanto un cambio di leadership. Indica anche quale direzione Hamas intenda seguire dopo mesi di conflitto, pressioni militari e negoziati internazionali. Al-Hayya non è un volto nuovo: appartiene alla generazione dei fondatori del movimento e negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più rilevante sia sul piano politico sia su quello diplomatico.

Chi è Khalil al-Hayya

Nato nella Striscia di Gaza nel 1960, Khalil al-Hayya è uno dei dirigenti storici di Hamas. Fa parte del movimento sin dalla sua fondazione nel 1987 e ha attraversato tutte le principali fasi della sua evoluzione: dalla nascita come organizzazione islamista palestinese alla trasformazione in uno degli attori politici e militari più influenti della regione.

Nel corso di quasi quarant’anni di attività politica, al-Hayya ha ricoperto diversi incarichi interni, consolidando una reputazione di dirigente pragmatico ma al tempo stesso fermo sulle posizioni strategiche del movimento. La sua lunga permanenza ai vertici gli ha consentito di costruire relazioni con le varie anime di Hamas, comprese quelle più vicine all’apparato militare.

La sua elezione viene letta da molti osservatori come la scelta di una figura capace di garantire continuità organizzativa dopo la perdita di numerosi leader storici.

La successione dopo la morte di Yahya Sinwar

La nomina di al-Hayya arriva a quasi due anni dalla morte di Yahya Sinwar, ucciso a Gaza nell’ottobre 2024 durante le operazioni militari israeliane. Sinwar era considerato il leader più influente di Hamas all’interno della Striscia e la sua scomparsa aveva aperto una fase di forte incertezza sulla futura catena di comando del movimento.

Negli ultimi mesi Hamas aveva dovuto fare i conti anche con la perdita di altre figure di primo piano, tra cui Ismail Haniyeh e il comandante militare Mohammed Deif. Questo susseguirsi di colpi ai vertici dell’organizzazione ha reso necessaria una rapida ridefinizione della leadership.

Al-Hayya era già emerso come uno dei dirigenti più attivi dopo queste perdite, assumendo progressivamente un ruolo di coordinamento politico e di rappresentanza nei contatti internazionali.

Un dirigente sopravvissuto a diversi attentati

Uno degli elementi che più contribuiscono al suo profilo politico è il fatto di essere sopravvissuto a diversi attentati attribuiti a Israele. Questo aspetto ha rafforzato la sua immagine all’interno del movimento come dirigente capace di resistere alla pressione militare e di mantenere la continuità dell’organizzazione anche nei momenti più difficili.

Nel contesto di Hamas, la sopravvivenza a operazioni mirate non è soltanto un dato biografico: assume spesso un valore simbolico e politico. Per una parte della base del movimento, al-Hayya rappresenta la continuità della leadership storica di Gaza.

Questa dimensione contribuisce a spiegare perché la sua candidatura abbia acquisito peso nel processo di successione.

Il rapporto con l’Iran

Al-Hayya viene considerato vicino all’Iran, uno dei principali sostenitori regionali di Hamas. Il rapporto tra il movimento palestinese e Teheran ha attraversato fasi alterne nel corso degli anni, ma resta uno dei pilastri degli equilibri mediorientali.

La percezione di una particolare vicinanza all’Iran potrebbe avere conseguenze importanti su diversi fronti:

sul livello di coordinamento politico regionale;

sui rapporti con altri gruppi dell’area;

sulla disponibilità di sostegno economico e logistico;

sull’atteggiamento nei confronti dei negoziati con Israele.

Per Israele e per molti governi occidentali, questo elemento viene osservato con particolare attenzione, perché potrebbe influenzare le future dinamiche del conflitto.

Il ruolo nei negoziati per le tregue

Nonostante l’immagine di dirigente vicino alle posizioni più dure del movimento, al-Hayya ha avuto anche un ruolo significativo sul piano diplomatico. È stato coinvolto in diversi negoziati per il cessate il fuoco tra Hamas e Israele.

Tra gli episodi più rilevanti figurano:

i tentativi diplomatici che portarono alla fine del conflitto del 2014;

le trattative indirette condotte attraverso mediatori regionali;

gli sforzi più recenti per raggiungere una tregua nella guerra in corso nella Striscia di Gaza.

Questa esperienza negoziale rappresenta uno degli aspetti più interessanti del suo profilo. Al-Hayya conosce infatti sia le dinamiche interne del movimento sia i meccanismi della diplomazia regionale che coinvolgono Qatar, Egitto e altri attori internazionali.

Perché Hamas ha scelto proprio lui

La domanda che molti analisti si pongono è perché Hamas abbia puntato su al-Hayya invece che su altre figure emergenti. La risposta sembra risiedere nella combinazione di tre caratteristiche chiave:

Anzianità politica: appartiene alla generazione dei fondatori e gode di una forte legittimità interna.

Esperienza negoziale: ha già gestito trattative complesse con mediatori internazionali.

Capacità di tenuta organizzativa: ha dimostrato di poter mantenere un ruolo centrale anche dopo la perdita di altri leader.

In una fase di forte pressione militare e politica, Hamas sembra aver privilegiato una figura percepita come affidabile e capace di garantire continuità.

Cosa cambia per la guerra a Gaza

L’elezione del nuovo leader potrebbe avere effetti diretti sull’evoluzione del conflitto nella Striscia di Gaza. Molto dipenderà da quale equilibrio al-Hayya riuscirà a costruire tra l’ala politica e quella militare del movimento.

Gli scenari possibili sono diversi:

prosecuzione della linea di forte resistenza militare;

maggiore apertura a tregue temporanee;

rafforzamento del coordinamento con gli alleati regionali;

tentativo di ricostruire una struttura politica più stabile dopo le perdite subite.

Al momento è prematuro stabilire quale direzione prevarrà, ma la scelta di al-Hayya suggerisce che Hamas non intenda rinunciare alla propria linea strategica pur mantenendo aperti i canali negoziali.

Gli equilibri interni di Hamas

Hamas non è un blocco monolitico. Al suo interno convivono diverse sensibilità politiche e operative, e la capacità del nuovo leader di tenere unite queste componenti sarà determinante.

Dopo la morte di Sinwar, il movimento ha dovuto affrontare non soltanto la pressione esterna, ma anche la necessità di ridefinire i rapporti tra:

la leadership politica;

l’apparato militare;

i dirigenti presenti all’estero;

la struttura radicata nella Striscia di Gaza.

Al-Hayya parte da una posizione relativamente forte proprio perché ha legami consolidati con più livelli dell’organizzazione.

La reazione di Israele

Dal punto di vista israeliano, la nomina viene interpretata soprattutto in chiave di sicurezza. Le autorità israeliane osservano con attenzione il profilo del nuovo leader, in particolare per il suo storico coinvolgimento nelle attività del movimento e per i suoi rapporti regionali.

L’attenzione si concentra su due aspetti:

il possibile impatto sulle trattative per un cessate il fuoco;

il livello di continuità con la strategia seguita sotto la leadership di Sinwar.

Per Israele, la questione centrale resta capire se il cambio ai vertici possa aprire spazi per una soluzione negoziale o se, al contrario, rafforzi la linea del confronto.

Il ruolo di Qatar ed Egitto

Qualunque evoluzione passerà inevitabilmente anche attraverso i principali mediatori regionali. Qatar ed Egitto hanno svolto un ruolo fondamentale nei contatti indiretti tra Hamas e Israele e continueranno con ogni probabilità a essere interlocutori centrali anche con la nuova leadership.

L’esperienza di al-Hayya nei negoziati potrebbe facilitare la prosecuzione di questi canali diplomatici, soprattutto in un momento in cui la comunità internazionale continua a spingere per un cessate il fuoco duraturo e per un miglioramento della situazione umanitaria a Gaza.

Le implicazioni per il Medio Oriente

La scelta del nuovo leader di Hamas non riguarda soltanto la politica palestinese. Ha implicazioni più ampie per l’intero Medio Oriente.

Il rapporto con l’Iran, le relazioni con gli altri attori dell’area e l’evoluzione della guerra a Gaza influenzeranno inevitabilmente anche:

i rapporti tra Israele e i Paesi arabi;

il ruolo delle potenze regionali;

le strategie degli Stati Uniti nella regione;

le prospettive di stabilizzazione del conflitto israelo-palestinese.

L’elezione di Khalil al-Hayya rappresenta quindi molto più di una semplice successione interna. Segna l’inizio di una nuova fase per Hamas e apre interrogativi cruciali sul futuro della guerra a Gaza, sui negoziati per il cessate il fuoco e sugli equilibri geopolitici del Medio Oriente. Le prossime settimane diranno se il nuovo leader utilizzerà il proprio peso politico soprattutto per consolidare la linea della resistenza o se proverà a trasformare la sua esperienza negoziale in uno strumento per riaprire un dialogo diplomatico in una delle crisi più complesse del panorama internazionale.