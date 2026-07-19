Tunnel Sicilia-Tunisia, il progetto che può unire Europa e Africa

🌐 Tunnel Sicilia-Tunisia: un collegamento sottomarino di circa 140 chilometri potrebbe unire fisicamente Europa e Africa attraverso lo Stretto di Sicilia. Il progetto, promosso dal Centro di Ricerca Ciss della Luiss, punta a creare una nuova infrastruttura strategica per il trasporto di merci, persone, dati ed energia, ma la sua realizzazione dipenderà soprattutto da fattori geopolitici, economici e tecnologici.

Un’opera capace di cambiare la geografia economica del Mediterraneo, ridefinire gli equilibri logistici tra due continenti e trasformare l’Italia nel principale ponte infrastrutturale tra Europa e Africa. È questa l’ambizione del progetto che immagina la realizzazione di un tunnel sottomarino tra Sicilia e Tunisia, una struttura lunga circa 140 chilometri che attraverserebbe lo Stretto di Sicilia a una profondità di circa 300 metri.

L’idea, rilanciata dal Centro di Ricerca Ciss della Luiss, non rappresenta semplicemente un esercizio accademico o una suggestione ingegneristica. Al contrario, si inserisce in una riflessione più ampia sul ruolo che il Mediterraneo potrebbe assumere nei prossimi decenni, diventando un crocevia non soltanto per il commercio marittimo, ma anche per le reti energetiche, digitali e ferroviarie che collegheranno Europa, Africa e Medio Oriente.

Se realizzata, l’opera diventerebbe una delle più imponenti infrastrutture mai costruite nel continente europeo, superando per dimensioni molti dei grandi tunnel oggi esistenti o in fase di progettazione.

Un ponte stabile tra due continenti

Da sempre il Mediterraneo rappresenta uno dei principali punti di contatto tra Europa e Africa.

Le rotte commerciali, i flussi energetici e i collegamenti marittimi attraversano quotidianamente questo tratto di mare, rendendolo uno degli snodi strategici più importanti al mondo.

Il progetto del tunnel Sicilia-Tunisia punta proprio a trasformare questa centralità geografica in una connessione stabile e permanente.

L’infrastruttura consentirebbe il passaggio di:

merci;

persone;

collegamenti ferroviari;

reti per la trasmissione dei dati;

infrastrutture energetiche;

cavi e sistemi tecnologici.

Non si tratterebbe quindi esclusivamente di un tunnel ferroviario o automobilistico, ma di un vero corridoio multifunzionale destinato a concentrare diverse reti strategiche.

Le dimensioni del progetto impressionano

I numeri raccontano immediatamente la portata dell’iniziativa.

Secondo l’ipotesi allo studio, il collegamento dovrebbe svilupparsi per circa 140 chilometri, rendendolo uno dei tunnel sottomarini più lunghi mai concepiti.

Il tracciato attraverserebbe lo Stretto di Sicilia mantenendosi a circa 300 metri sotto il livello del mare, una profondità significativa ma ritenuta compatibile con le moderne tecnologie di ingegneria civile.

Il confronto con altri progetti internazionali evidenzia l’eccezionalità dell’opera.

Il collegamento studiato tra Spagna e Marocco, destinato anch’esso a unire Europa e Africa, avrebbe infatti una lunghezza stimata di poco superiore ai 30 chilometri, meno di un quarto rispetto all’ipotesi italiana.

Questo rende il progetto siculo-tunisino una sfida tecnologica senza precedenti nel panorama europeo.

Quanto costerebbe il tunnel

Uno degli aspetti inevitabilmente più delicati riguarda i costi.

Le prime valutazioni parlano di un investimento compreso tra 30 e 40 miliardi di euro, cifra destinata naturalmente a essere affinata qualora il progetto dovesse entrare in una fase di studio più avanzata.

Una somma importante che, tuttavia, viene paragonata ad altre grandi opere infrastrutturali internazionali.

L’investimento non riguarderebbe soltanto la costruzione del tunnel, ma anche:

nuove linee ferroviarie;

adeguamento dei porti;

reti energetiche;

sistemi digitali;

infrastrutture di sicurezza;

collegamenti logistici.

In altre parole, il tunnel rappresenterebbe soltanto il cuore di un sistema molto più ampio destinato a rafforzare il ruolo del Mediterraneo nelle catene globali del valore.

Perché il Mediterraneo è sempre più strategico

Negli ultimi anni il Mediterraneo è tornato al centro degli interessi geopolitici mondiali.

Attraverso questo mare transitano quotidianamente enormi quantità di merci dirette verso l’Europa.

A ciò si aggiungono:

gasdotti;

cavi sottomarini per Internet;

elettrodotti;

piattaforme energetiche;

terminal portuali;

rotte commerciali tra Asia, Africa ed Europa.

Lo Stretto di Sicilia occupa una posizione particolarmente favorevole perché rappresenta uno dei punti di passaggio obbligati tra il Canale di Suez e i principali porti europei.

Una connessione stabile potrebbe quindi rafforzare ulteriormente il ruolo dell’Italia quale piattaforma logistica continentale.

Non solo trasporti: il tunnel diventerebbe una dorsale energetica e digitale

Uno degli aspetti più innovativi del progetto riguarda la sua natura multifunzionale.

Le moderne infrastrutture non servono soltanto al trasporto di persone.

Un collegamento di questo tipo potrebbe infatti ospitare:

Reti energetiche

L’Europa sta investendo sempre di più nelle connessioni elettriche internazionali.

Il Nord Africa possiede enormi potenzialità nella produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare solare ed eolica.

Il tunnel potrebbe facilitare nuovi collegamenti elettrici destinati a rafforzare la sicurezza energetica europea.

Cavi per le telecomunicazioni

Gran parte del traffico Internet mondiale passa attraverso cavi sottomarini.

Una nuova infrastruttura consentirebbe di aumentare la capacità delle reti digitali tra i due continenti, migliorando velocità, ridondanza e sicurezza delle comunicazioni.

Logistica integrata

Ferrovie, trasporto merci e collegamenti intermodali potrebbero trasformare la Sicilia in uno dei principali hub logistici del Mediterraneo.

La vera sfida è politica prima ancora che tecnica

Secondo gli studiosi coinvolti nel progetto, le principali criticità non riguardano tanto la tecnologia.

Le competenze ingegneristiche necessarie per affrontare opere di questa complessità esistono già e continuano a evolversi rapidamente.

Le difficoltà maggiori riguardano invece altri aspetti.

Cooperazione internazionale

Un’infrastruttura di questa portata richiede accordi stabili tra Italia, Tunisia e Unione Europea.

Sarebbe necessario definire regole comuni su:

gestione;

sicurezza;

controlli;

finanziamenti;

utilizzo delle infrastrutture.

Sostenibilità economica

Qualunque grande opera deve dimostrare di essere sostenibile nel lungo periodo.

Occorre verificare se il volume previsto di traffico merci, passeggeri ed energia sia sufficiente a giustificare investimenti così elevati.

Equilibri geopolitici

Il Mediterraneo rappresenta una delle aree più sensibili dello scenario internazionale.

Le dinamiche politiche tra Europa, Nord Africa e Medio Oriente incidono inevitabilmente sulla fattibilità di qualsiasi grande progetto infrastrutturale.

Quali benefici potrebbe ottenere l’Italia

Qualora venisse realizzato, il tunnel potrebbe produrre importanti effetti economici.

La Sicilia assumerebbe un ruolo ancora più centrale nelle reti commerciali internazionali.

Tra i possibili vantaggi vengono indicati:

rafforzamento dei porti siciliani;

crescita della logistica;

nuovi investimenti industriali;

incremento dell’occupazione;

sviluppo delle infrastrutture ferroviarie;

maggiore attrattività internazionale del Mezzogiorno.

Anche le imprese italiane specializzate in grandi opere civili potrebbero beneficiare di un progetto destinato a impegnare migliaia di tecnici e lavoratori per molti anni.

Un’opera che guarda ai prossimi decenni

Le grandi infrastrutture non vengono progettate per rispondere alle esigenze immediate.

Il loro orizzonte temporale supera spesso i cinquant’anni.

Anche il tunnel tra Sicilia e Tunisia nasce con questa prospettiva.

Nei prossimi decenni la popolazione africana continuerà a crescere rapidamente, mentre aumenteranno gli scambi commerciali con l’Europa.

Parallelamente, la transizione energetica renderà sempre più importanti le reti capaci di trasportare elettricità prodotta da fonti rinnovabili tra continenti diversi.

Disporre di un’infrastruttura stabile potrebbe quindi rappresentare un vantaggio competitivo significativo.

Le sfide ambientali e ingegneristiche

Naturalmente un’opera di tali dimensioni dovrebbe affrontare rigorose valutazioni ambientali.

Lo Stretto di Sicilia ospita ecosistemi marini di grande valore naturalistico e rappresenta un’area particolarmente delicata dal punto di vista biologico.

Ogni fase progettuale dovrebbe quindi garantire:

tutela della biodiversità;

monitoraggio dei fondali;

riduzione dell’impatto ambientale;

sicurezza sismica;

protezione delle rotte marittime.

Anche sotto il profilo ingegneristico il progetto richiederebbe soluzioni innovative per la ventilazione, la sicurezza, la manutenzione e la gestione delle emergenze.

Un’idea destinata ad alimentare il dibattito

Per il momento il tunnel tra Sicilia e Tunisia resta una proposta di studio, lontana dall’avvio dei cantieri. Tuttavia, il solo fatto che un centro di ricerca autorevole abbia portato all’attenzione pubblica un progetto di questa portata dimostra quanto stia cambiando la visione strategica del Mediterraneo.

Non si parla più soltanto di rotte commerciali o di collegamenti marittimi, ma di una rete integrata di infrastrutture capace di mettere in connessione trasporti, energia, telecomunicazioni e sviluppo economico. In questo scenario, la Sicilia potrebbe trasformarsi da confine meridionale dell’Europa a porta d’accesso privilegiata tra due continenti.

La strada verso un’opera da 30-40 miliardi di euro resta lunga e complessa. Serviranno approfondimenti tecnici, valutazioni economiche, accordi internazionali e un forte sostegno politico. Ma il progetto ha già aperto una riflessione destinata a proseguire: quella su un Mediterraneo non più percepito come una barriera naturale, bensì come uno spazio di connessione, cooperazione e crescita condivisa tra Europa e Africa.