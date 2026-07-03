Ecco le Syusy & Patrizio News di venerdì 3 luglio

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Ecco le Syusy & Patrizio News di oggi:

🟣Alla sua 46ª edizione, torna in Maremma – tra le province di Grosseto, Livorno e Pisa – il Grey Cat Jazz Festival. Dal 28 luglio al 19 agosto, tra teatri, chiostri, rocche, cantine e luoghi che fanno parte dell’anima del festival, dalla Rocca Pisana di Scarlino alle Miniere di Ravi Marchi, dalla Rocca degli Alberti di Monterotondo fino al Castello di Montemassi, si suona e si ascolta il jazz! Ci saranno i grandi nomi del jazz italiano e internazionale, insieme a giovani talenti e progetti originali. Un’occasione da non perdere, che conferma ancora una volta che la Toscana è un eterno palcoscenico. L’organizzazione è di Associazione Music Pool, Regione Toscana, Ministero della Cultura, Fondazione CR Firenze e naturalmente dei vari Comuni coinvolti.

🟣Ci spostiamo in Puglia, dove da oggi al 12 luglio la salentina Nardò ospita la 12ª edizione di Circonauta, il festival internazionale del circo contemporaneo. Le piazze e i vicoli della città barocca si trasformano in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove assistere a spettacoli di clownerie, acrobatica, musica e performance internazionali. E in aggiunta, poiché il tema di quest’anno è La Terra, inteso soprattutto come legame con la terra, la terra salentina, sono previste mostre, incontri, concerti, artigianato locale e percorsi dedicati all’enogastronomia salentina. Più info su: https://www.circonauta.it/it/

🟣Ancora Toscana, ancora palcoscenici naturali! Nel cuore del Parco delle Colline Metallifere, a Gavorrano, dal 4 al 20 agosto torna l’estate del Teatro delle Rocce. Si tratta di uno dei luoghi più scenografici della Toscana, perché il teatro è ricavato all’interno della ex cava di San Rocco. Il cartellone, curato da LEG Live Emotion Group, propone tra gli altri The Kolors (4 agosto), Metempsicosi (5 agosto), Francesca Michielin (8 agosto), un tributo a Tina Turner (17 agosto) ed Enrico Nigiotti (20 agosto). Un mix di generi diversi per pubblici diversi.

🟣Unexpected Italy (Italia inaspettata) è la startup, e la app, che stavamo aspettando. Una app che si presenta come un antidoto all’overtourism e che suggerisce luoghi scomodi e difficilmente raggiungibili, luoghi in cui togliere invece che aggiungere. Niente Wifi, niente auto o comfort superflui. In cambio, silenzio, tempo e connessione autentica con il territorio. Perché l’app non ti suggerisce solo dove andare, ma ti racconta anche perché quel luogo conta. Come spiega la fondatrice Elisabetta Faggiana, “Il vero lusso oggi è avere il coraggio di eliminare il superfluo e riscoprire la presenza”. Qualche esempio? In Piemonte il Parco del Grep, con case sugli alberi senza Wifi, con pasti serviti in cestini da picnic gourmet. In Liguria La Sosta di Ottone III, un hotel sopra Levanto raggiungibile solo a piedi. In Veneto una ex-scuola Guesthouse sull’Altopiano di Asiago.

🟣E a proposito di luoghi autentici, e di Altopiano di Asiago, guardate questo estratto da Slow Tour Padano… dove si capisce che questo tipo di autenticità non è casuale, ma va coltivata. Il filmato intero lo trovate su Per Caso TV, ormai lo sapete!

🟣A Ferrara, Palazzo dei Diamanti, ancora fino al 19 luglio potete vedere la mostra Andy Warhol. Ladies and Gentlemen, dedicata ai ritratti alle drag queen afro e latinoamericane della New York degli anni Settanta. Oltre 150 opere, tra dipinti, serigrafie, disegni e Polaroid, molte delle quali mai esposte prima in Italia, che dimostrano come Andy Warhol abbia reinventato il ritratto, fondendo arte, cultura pop e comunicazione di massa, e anticipando molte delle riflessioni contemporanee sull’immagine e sull’identità.

🟣Adriatica è in viaggio verso Sant’Elena con a bordo l’artista Luca Vitone, il cui progetto, Pro Tempore, è risultato vincitore della 14ª edizione di Italian Council. A partire da questo viaggio, che è l’occasione per una riflessione sul potere a partire dalla figura di Napoleone, Vitone realizzerà una nuova serie di opere, tra cui un film digitale d’artista e una pubblicazione.

🟣Concludiamo ricordandovi le convenzioni sui siti italiaslowtour.it e turistipercaso.it Per esempio, uno sconto del 10% sull’assicurazione di viaggio multi-service con Columbus!

Alla prossima settimana

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Una produzione Per Caso SRL a cura della testata giornalistica on line italiaslowtour.it (reg. Tribunale di Bologna n. 85443 del 17/9/2020)

Regia e Montaggio: Anapì Stori

Redazione: Federica Monterisi, Francesca Piconi

Grafica: Roberto Baldassari

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