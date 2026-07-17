Banche, Patuelli: “Geopolitica frena investimenti e prestiti”

🌐 Le tensioni geopolitiche e l’incertezza economica stanno rallentando gli investimenti delle imprese e la richiesta di finanziamenti. All’Assemblea ABI, il presidente Antonio Patuelli lancia un appello per una nuova stagione di investimenti europei, meno vincoli decisionali e maggior sostegno a famiglie, imprese, innovazione e risparmio, mentre il Governo ribadisce la volontà di mantenere aperto il dialogo con il settore bancario.

L’economia europea si trova davanti a una nuova fase di profonda trasformazione. Dopo gli anni segnati dalla pandemia, dall’inflazione e dalla crisi energetica, il sistema produttivo deve ora confrontarsi con un contesto internazionale sempre più instabile, caratterizzato da tensioni geopolitiche, conflitti, incertezza commerciale e mercati finanziari più prudenti.

In questo scenario il settore bancario osserva un cambiamento evidente nei comportamenti di famiglie e imprese. La propensione a investire rallenta, mentre anche la domanda di nuovi prestiti mostra segnali di prudenza. Non si tratta soltanto di una conseguenza dei tassi d’interesse o delle politiche monetarie, ma di un clima generale che porta molte aziende a rinviare decisioni importanti in attesa di maggiore stabilità.

È il messaggio emerso nel corso dell’Assemblea annuale dell’Associazione Bancaria Italiana, durante la quale il presidente Antonio Patuelli, confermato alla guida dell’organizzazione, ha delineato le principali sfide che attendono il sistema economico italiano ed europeo nei prossimi anni.

Geopolitica e mercati: perché cresce l’incertezza

Negli ultimi anni le imprese hanno dovuto affrontare una successione quasi continua di eventi straordinari.

Prima la pandemia.

Successivamente la crisi energetica.

Poi il ritorno dell’inflazione.

Infine le tensioni geopolitiche internazionali che continuano a influenzare commercio, produzione e investimenti.

Quando il quadro economico diventa imprevedibile, le aziende tendono naturalmente a rinviare i progetti più impegnativi.

Investire significa infatti assumersi un rischio che, in periodi di forte instabilità, molte imprese preferiscono limitare.

Meno investimenti significa meno richiesta di credito

Il rapporto tra investimenti e finanziamenti è diretto.

Quando un’impresa decide di:

costruire un nuovo stabilimento;

acquistare macchinari;

assumere personale;

espandersi sui mercati esteri;

sviluppare innovazione;

ha spesso bisogno di ricorrere al credito bancario.

Se questi progetti vengono rinviati, diminuisce automaticamente anche la richiesta di prestiti.

È questo uno degli elementi che il settore bancario osserva con particolare attenzione.

Le imprese diventano più prudenti

La prudenza non rappresenta necessariamente un segnale negativo.

In molti casi costituisce una normale reazione a uno scenario economico poco prevedibile.

Le aziende valutano con maggiore attenzione:

andamento dei mercati;

costo dell’energia;

domanda dei consumatori;

evoluzione dei tassi;

rischi geopolitici.

Solo dopo aver acquisito maggiore visibilità sul futuro vengono prese decisioni di investimento.

L’eredità della pandemia

Secondo il mondo bancario, l’economia europea aveva iniziato a superare gli effetti più pesanti della crisi sanitaria.

Gli strumenti messi in campo negli anni successivi hanno contribuito a sostenere imprese e occupazione.

Tra questi hanno avuto particolare importanza gli investimenti europei destinati alla ripresa economica.

Tuttavia la normalizzazione è stata interrotta dall’arrivo di nuove criticità internazionali.

La crisi energetica cambia gli equilibri

L’aumento dei costi dell’energia ha inciso profondamente soprattutto sulle economie europee.

Paesi fortemente importatori, come l’Italia, hanno visto crescere i costi di produzione per numerosi comparti industriali.

Questo fenomeno ha prodotto effetti su:

competitività;

margini aziendali;

investimenti;

inflazione.

Molte imprese hanno destinato maggiori risorse alla gestione delle spese correnti, riducendo la capacità di programmare nuovi progetti.

L’Europa davanti a nuove sfide

Secondo il settore bancario, la fase attuale richiede una risposta comune a livello europeo.

L’obiettivo non è soltanto affrontare le emergenze, ma costruire una strategia di sviluppo capace di sostenere la crescita nel medio e lungo periodo.

In questo contesto vengono indicati come prioritari:

investimenti infrastrutturali;

innovazione;

ricerca;

transizione digitale;

competitività industriale.

Investire nel capitale umano

Tra gli aspetti considerati fondamentali emerge anche il tema del capitale umano.

Lo sviluppo economico passa infatti attraverso:

formazione;

istruzione;

competenze digitali;

occupazione giovanile;

valorizzazione del lavoro femminile.

L’obiettivo è aumentare la produttività complessiva del sistema economico.

Innovazione come motore della crescita

La competitività europea dipenderà sempre più dalla capacità di innovare.

Le imprese devono affrontare investimenti significativi in:

intelligenza artificiale;

digitalizzazione;

cybersecurity;

automazione;

sostenibilità ambientale.

Si tratta di trasformazioni che richiedono risorse finanziarie importanti e un contesto economico stabile.

Il ruolo del risparmio italiano

L’Italia continua a distinguersi per un elevato livello di risparmio privato.

Secondo il sistema bancario questo patrimonio potrebbe rappresentare una leva fondamentale per sostenere gli investimenti produttivi.

L’idea è favorire una maggiore canalizzazione del risparmio verso:

imprese;

infrastrutture;

innovazione;

mercati finanziari di lungo periodo.

Naturalmente sempre nel rispetto della libertà di scelta dei risparmiatori.

Incentivi fiscali per investimenti di lungo periodo

Tra le proposte emerse vi è anche quella di rafforzare gli incentivi fiscali destinati agli investimenti mantenuti per periodi più lunghi.

Una minore pressione fiscale potrebbe infatti incoraggiare forme di risparmio orientate allo sviluppo dell’economia reale.

L’obiettivo consiste nel creare un circolo virtuoso tra risparmio, investimenti e crescita economica.

Le decisioni europee e il nodo della rapidità

Uno dei temi affrontati riguarda anche il funzionamento delle istituzioni europee.

In una fase caratterizzata da cambiamenti molto rapidi, il sistema economico richiede decisioni tempestive.

Procedure particolarmente lunghe possono infatti rallentare:

investimenti;

riforme;

programmi industriali;

interventi economici.

Da qui la richiesta di strumenti capaci di accelerare l’attuazione delle politiche comuni.

Il credito resta centrale per lo sviluppo

Nonostante il rallentamento della domanda, il credito continua a rappresentare uno degli strumenti fondamentali per la crescita economica.

Le banche svolgono infatti un ruolo essenziale nel finanziare:

piccole e medie imprese;

famiglie;

investimenti immobiliari;

innovazione tecnologica;

transizione ecologica.

La disponibilità di finanziamenti rimane quindi uno degli elementi decisivi per sostenere la competitività del sistema produttivo.

Il dialogo tra Governo e settore bancario

Nel corso dell’assemblea è stato ribadito anche il valore del confronto tra istituzioni e sistema bancario.

In una fase economica complessa, il dialogo tra Governo, imprese e banche viene considerato uno strumento indispensabile per individuare soluzioni condivise.

Anche in presenza di posizioni differenti, il confronto può contribuire a migliorare l’efficacia delle politiche economiche.

Le famiglie osservano con attenzione il credito

Non sono soltanto le imprese a modificare i propri comportamenti.

Anche le famiglie mostrano maggiore prudenza quando devono assumere nuovi impegni finanziari.

Mutui, prestiti personali e finanziamenti per acquisti importanti vengono valutati con particolare attenzione.

L’incertezza sul futuro spinge infatti molti nuclei familiari a privilegiare il risparmio rispetto all’indebitamento.

Le banche tra trasformazione digitale e nuove sfide

Parallelamente alle dinamiche macroeconomiche, il settore bancario sta affrontando una profonda evoluzione.

L’innovazione tecnologica modifica continuamente il rapporto con i clienti attraverso:

servizi digitali;

pagamenti elettronici;

intelligenza artificiale;

consulenza personalizzata;

sicurezza informatica.

Le banche sono quindi chiamate a investire contemporaneamente nella trasformazione tecnologica e nel sostegno all’economia reale.

Il futuro dipenderà dalla fiducia

L’elemento che accomuna tutti gli aspetti emersi è uno solo: la fiducia.

Quando imprese, famiglie e investitori percepiscono un contesto stabile, aumentano naturalmente:

gli investimenti;

i consumi;

la domanda di credito;

l’occupazione.

Al contrario, ogni elemento di incertezza tende a rallentare le decisioni economiche.

Per questo motivo le prospettive di crescita dipenderanno non soltanto dalle politiche monetarie o fiscali, ma anche dalla capacità delle istituzioni europee e nazionali di offrire stabilità, prevedibilità e strumenti adeguati per sostenere lo sviluppo.

In un contesto globale sempre più competitivo, banche, imprese e istituzioni condividono la stessa sfida: trasformare il grande patrimonio di risparmio, competenze e innovazione disponibile in Europa in investimenti capaci di generare crescita duratura, occupazione qualificata e maggiore competitività internazionale. Solo rafforzando questo equilibrio sarà possibile superare la fase di prudenza che oggi caratterizza famiglie e aziende e rilanciare con decisione il motore dell’economia.