Monopattini elettrici e assicurazione Rc: cosa cambia

🌐 Monopattini elettrici assicurazione obbligatoria: dal 17 luglio scatta l’Rc auto per tutti i mezzi in sharing e privati, mentre restano irrisolti i nodi su casco, targhe e controlli nelle città italiane, tra nuove regole e difficoltà di applicazione

Dal 17 luglio cambia radicalmente il quadro normativo per la mobilità urbana leggera in Italia. Entra infatti in vigore l’obbligo di assicurazione Rc auto per tutti i monopattini elettrici, sia in sharing sia di proprietà privata. Una misura attesa da tempo, ma che riapre immediatamente il dibattito su controlli, sicurezza stradale e applicazione concreta delle regole nelle città.

La novità normativa arriva dopo un rinvio concordato tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le compagnie assicurative, ma lascia ancora irrisolti diversi nodi operativi che rendono la riforma solo parzialmente efficace.

L’Rc obbligatoria per i monopattini: cosa prevede la norma

La nuova normativa introduce l’obbligo di responsabilità civile (Rc) per tutti i monopattini elettrici circolanti su strada pubblica. L’obiettivo è quello di garantire una copertura assicurativa in caso di incidenti che coinvolgano persone o cose, colmando un vuoto normativo che negli ultimi anni aveva creato criticità nella gestione della micromobilità urbana.

Il provvedimento riguarda sia i mezzi in sharing, gestiti da operatori privati, sia quelli di proprietà individuale, che rappresentano una quota significativa del mercato, stimata in circa un milione di unità in Italia.

Le società di sharing si dichiarano già conformi alla nuova disciplina, avendo aggiornato i propri sistemi assicurativi in anticipo rispetto all’entrata in vigore della norma.

Il nodo dei monopattini privati e il problema dei controlli

Il vero punto critico della riforma riguarda però i monopattini privati, che secondo gli operatori del settore rappresentano la parte meno controllata del sistema.

Le società di sharing sottolineano come, mentre le flotte aziendali sono tracciabili e assicurate, il segmento privato rischia di restare una zona grigia difficile da monitorare. In assenza di controlli efficaci, il rischio è che una parte consistente dei conducenti possa circolare senza adeguata copertura o senza rispettare pienamente le regole.

La questione centrale non è solo normativa, ma anche operativa: senza un sistema di verifiche capillari, l’efficacia della riforma rischia di essere limitata.

Casco e targhe: le regole che restano sulla carta

Accanto all’obbligo assicurativo, restano in vigore altre due misure fondamentali: il casco obbligatorio e l’introduzione del cosiddetto “targhino” identificativo, pensato per rendere i monopattini riconoscibili e tracciabili.

Tuttavia, secondo diverse associazioni dei consumatori, l’applicazione di queste regole resta ancora parziale. Il presidente nazionale di Assoutenti, Gabriele Melluso, ha sottolineato come nelle principali città italiane sia ancora diffusa la violazione sistematica dell’obbligo del casco e del divieto di trasporto passeggeri.

In molti casi, secondo le segnalazioni, si osservano monopattini con due persone a bordo o circolazione senza dispositivi di protezione, nonostante le sanzioni previste.

La denuncia delle società di sharing: “Regole rispettate, ma pochi controlli”

Gli operatori del settore sharing rivendicano un livello di conformità elevato alla normativa. Le aziende sostengono di aver già integrato l’Rc nei propri servizi e di non registrare, negli ultimi anni, vittime a partire dal 2021 legate ai loro mezzi.

Secondo questa lettura, il problema principale non sarebbe il sistema regolato, ma quello non tracciato dei mezzi privati, che sfuggono ai controlli e alla gestione centralizzata.

La richiesta delle aziende è chiara: rafforzare i controlli e rendere effettiva l’applicazione delle norme già esistenti, piuttosto che introdurre nuove regole difficili da verificare.

Sicurezza urbana e mobilità leggera: un equilibrio complesso

L’introduzione dell’Rc obbligatoria si inserisce in un contesto più ampio di trasformazione della mobilità urbana. I monopattini elettrici sono diventati in pochi anni una componente stabile del trasporto cittadino, ma la loro diffusione ha sollevato interrogativi sulla convivenza con pedoni e veicoli tradizionali.

Il tema centrale resta quello della sicurezza stradale, soprattutto in assenza di infrastrutture adeguate e di un sistema di regole pienamente applicato.

L’equilibrio tra innovazione tecnologica e regolamentazione efficace appare quindi ancora in costruzione, con la necessità di interventi coordinati tra amministrazioni locali, governo e operatori del settore.

Il problema delle sanzioni e dell’effettività delle regole

Uno dei punti più critici evidenziati dagli esperti riguarda l’efficacia delle sanzioni. Secondo le associazioni dei consumatori, molte delle norme esistenti non vengono rispettate perché i controlli sono sporadici e le multe insufficienti a fungere da deterrente.

In questo contesto, anche l’introduzione dell’assicurazione obbligatoria rischia di avere un impatto limitato se non accompagnata da un sistema di verifiche sistematico e uniforme sul territorio nazionale.

La questione non è quindi solo normativa, ma anche di governance urbana e capacità di applicazione delle regole.

Una riforma a metà tra sicurezza e difficoltà operative

L’obbligo di Rc per i monopattini elettrici rappresenta senza dubbio un passo importante verso una maggiore tutela in caso di incidenti. Tuttavia, il quadro complessivo mostra ancora diverse criticità.

Tra mezzi privati difficili da controllare, regole già esistenti ma poco applicate e infrastrutture urbane non sempre adeguate, la riforma si inserisce in un sistema ancora incompleto.

La sfida per i prossimi mesi sarà trasformare l’impianto normativo in una realtà concreta, capace di garantire sicurezza senza frenare lo sviluppo della mobilità sostenibile nelle città italiane.