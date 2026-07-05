ONorevole COnsumatore AWARD 2026 alla Camera dei Deputati

Venerdì 10 luglio la Sala della Regina della Camera dei Deputati ospiterà la seconda edizione dell’ONorevole COnsumatore AWARD, l’iniziativa promossa da Consumerismo no profit che premia i Deputati e i Senatori che si sono distinti per il loro impegno nella tutela dei diritti dei cittadini-consumatori.

L’evento rappresenta un momento di confronto tra istituzioni, autorità indipendenti, imprese, associazioni e professionisti, con l’obiettivo di approfondire i temi della trasparenza, della fiducia e dell’evoluzione del rapporto tra cittadini e mercato. Al centro dell’edizione 2026 anche il settore dell’energia, tra regolazione, innovazione e tutela dei consumatori.

Ad aprire i lavori saranno l’On. Francesco Battistoni, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, e Luigi Gabriele, Presidente di Consumerismo.

Il programma proseguirà con il panel “I Legami”, dedicato al ruolo delle istituzioni e delle associazioni nella protezione dei consumatori. Interverranno Giovanni Calabrò, Vice Segretario Generale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Flavia Marzano, Delegata Consumerismo, e Antonio Affinita, Direttore Generale del MOIGE. A moderare sarà Lorenzo Lo Basso, giornalista del Tg2 Rai.

A seguire il panel “La Fiducia”, dedicato al mercato dell’energia e alla costruzione di un rapporto sempre più trasparente tra imprese e cittadini. Interverranno Maurizio Pescarini, CEO di Facile.it, Fortunato Costantino, Direttore HR, Legal & Corporate Affairs di Q8 Italia, e Giorgio Tomassetti, CEO di Octopus Energy Italia. Modererà Barbara Molinario, giornalista, direttrice di Consumerismo.it.

Nel corso della mattinata si svolgerà la cerimonia di consegna dell’ONorevole COnsumatore AWARD 2026, presentata da Barbara Puschiasis, Vicepresidente di Consumerismo, e dalla giornalista RAI Giuditta Di Chiara, durante la quale saranno premiati i parlamentari che si sono distinti per iniziative legislative e azioni concrete a favore dei consumatori.

La giornata si concluderà con la consegna dei diplomi del Master, affidata a Mariangela Calciano della European School of Economics e alla giornalista Francesca Pierri.

L’ONorevole COnsumatore AWARD 2026 è patrocinato da Roma Capitale, AEPI, Ente Pro Loco Italiane, SIMA – Società Italiana di Medicina Ambientale e ASSIUM.

Metro è media partner dell’iniziativa insieme a Consumerismo.it e Fashion News Magazine e seguirà l’evento raccontando gli interventi, il dibattito e la cerimonia di premiazione dedicata ai rappresentanti delle istituzioni che hanno contribuito a rafforzare la tutela dei consumatori in Italia.