1:16 pm, 4 Luglio 26 calendario

Elisa Claps, nuove indagini dopo 33 anni: si cercano i complici

Di: Redazione Metrotoday

🌐 Elisa Claps torna al centro delle indagini giudiziarie a oltre trent’anni dal delitto. Gli investigatori hanno avviato nuovi accertamenti nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza, con l’obiettivo di individuare eventuali tracce che possano chiarire se qualcuno abbia favorito l’occultamento del corpo o aiutato l’assassino, già condannato in via definitiva. La famiglia della vittima chiede ora che venga fatta piena luce su ogni responsabilità ancora irrisolta.

 

4 Luglio 2026 ( modificato il 3 Luglio 2026 | 13:31 )
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