Balenciaga, manager licenziato per molestie: conferma del Tribunale

🌐 Balenciaga molestie sul lavoro: il Tribunale di Firenze ha confermato il licenziamento per giusta causa di un top manager della maison dopo le denunce presentate da sette dipendenti. Secondo i giudici, le frasi sessiste, gli episodi ritenuti offensivi e i comportamenti contestati avrebbero contribuito a creare un ambiente di lavoro degradante, umiliante e privo di rispetto nei confronti delle lavoratrici.

Balenciaga, confermato il licenziamento del top manager: il Tribunale riconosce un clima di lavoro degradante

Le aziende sono chiamate ogni giorno a garantire un ambiente di lavoro fondato sul rispetto reciproco, sulla dignità delle persone e sulla tutela dei dipendenti. Quando questi principi vengono meno, le conseguenze possono essere rilevanti non solo sul piano organizzativo, ma anche sotto il profilo giuridico.

È quanto emerge dalla vicenda che ha coinvolto uno stabilimento italiano di Balenciaga, con sede a Scandicci, alle porte di Firenze, dove il Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro ha confermato il licenziamento per giusta causa di un top manager accusato di aver mantenuto nei confronti di alcune lavoratrici comportamenti ritenuti offensivi, umilianti e incompatibili con il ruolo ricoperto.

Il procedimento è nato dalle segnalazioni di sette dipendenti, che hanno descritto un contesto lavorativo caratterizzato, secondo quanto ricostruito nel corso della vicenda giudiziaria, da frasi sessiste, battute denigratorie, episodi di contatto fisico non gradito e comportamenti giudicati lesivi della dignità personale.

La decisione dell’azienda di interrompere immediatamente il rapporto di lavoro è stata successivamente contestata dal dirigente davanti al giudice del lavoro, ma il ricorso è stato respinto, consolidando così la validità del provvedimento disciplinare.

La vicenda nasce dalle denunce di sette lavoratrici

L’intero caso prende forma attraverso le testimonianze raccolte da sette dipendenti, che hanno riferito una serie di episodi verificatisi nel luogo di lavoro e protrattisi nel tempo.

Secondo quanto emerso nel procedimento, non si sarebbe trattato di un singolo episodio isolato, bensì di una pluralità di comportamenti che avrebbero progressivamente inciso sul clima aziendale.

Le lavoratrici hanno descritto situazioni caratterizzate da battute offensive, riferimenti all’aspetto fisico, commenti sull’origine etnica, frasi a sfondo sessista e atteggiamenti ritenuti inappropriati per un dirigente chiamato a coordinare personale.

Proprio la ripetitività delle condotte contestate avrebbe rappresentato uno degli elementi centrali nella valutazione compiuta dal Tribunale.

Le frasi contestate al manager

Tra gli episodi richiamati nella ricostruzione giudiziaria figurano diverse espressioni che, secondo i giudici, avrebbero contribuito ad alimentare un contesto lavorativo offensivo.

Fra le frasi riportate compaiono affermazioni rivolte alle dipendenti come:

“Ragazze, è l’ora del sesso” ;

; “Spostati, quella è la fila di chi ha le poppe e tu non le hai” ;

; “Sei ingrassata” ;

; “Tu mangi in continuazione” ;

; “Perché sei così scura? Sei marocchina?”.

Si tratta di espressioni che il Tribunale ha valutato nel loro complesso, considerando non soltanto il contenuto delle singole parole, ma soprattutto il contesto nel quale sarebbero state pronunciate e il rapporto gerarchico esistente tra il dirigente e le lavoratrici.

Secondo la sentenza, tali comportamenti avrebbero superato il limite della semplice battuta, incidendo sulla serenità dell’ambiente professionale.

I comportamenti ritenuti incompatibili con il ruolo

Oltre alle frasi, nel procedimento sono stati esaminati anche altri episodi che avrebbero contribuito a delineare un quadro giudicato particolarmente grave.

Tra questi figurano contatti fisici indesiderati, comprese alcune sculacciate, e la presenza in ufficio di oggetti a sfondo sessuale, elementi che sarebbero stati percepiti dalle lavoratrici come offensivi e inappropriati.

Secondo la ricostruzione accolta dal giudice, il manager avrebbe inoltre assunto atteggiamenti teatrali o provocatori nei confronti del personale femminile, come simulare il suono di una campanella per richiamarne l’attenzione.

Ogni episodio è stato valutato non isolatamente, ma come parte di un comportamento complessivo che, secondo il Tribunale, avrebbe alterato il normale equilibrio dell’ambiente lavorativo.

La decisione di Balenciaga: licenziamento immediato

Ricevute le segnalazioni interne, Balenciaga ha avviato gli accertamenti previsti dalle procedure aziendali.

Al termine delle verifiche, la maison ha deciso di procedere con il licenziamento in tronco del dirigente, ritenendo che i fatti contestati avessero compromesso in modo irreparabile il rapporto fiduciario.

Nel diritto del lavoro italiano, infatti, il licenziamento per giusta causa trova applicazione quando il comportamento del dipendente è considerato talmente grave da non consentire nemmeno la prosecuzione temporanea del rapporto di lavoro.

Proprio su questo punto si è concentrato il successivo contenzioso davanti alla magistratura.

Il ricorso respinto dal Tribunale di Firenze

Dopo il licenziamento, il manager ha impugnato il provvedimento davanti alla Sezione Lavoro del Tribunale di Firenze, chiedendone l’annullamento.

Il giudice, tuttavia, ha respinto il ricorso, ritenendo fondate le valutazioni operate dall’azienda.

Nelle motivazioni viene evidenziato come il comportamento contestato abbia contribuito a creare “un ambiente di lavoro caratterizzato da mancanza di rispetto, degradante e umiliante per le lavoratrici”.

Si tratta di una valutazione che attribuisce particolare rilievo non soltanto ai singoli episodi, ma anche agli effetti prodotti sull’intero contesto professionale.

Il peso del ruolo ricoperto dal dirigente

Uno degli aspetti più significativi della vicenda riguarda il livello di responsabilità dell’imputato sul piano organizzativo.

Chi ricopre incarichi dirigenziali esercita infatti un’autorità nei confronti dei collaboratori e rappresenta, agli occhi dei dipendenti, un punto di riferimento per il rispetto delle regole aziendali.

Per questo motivo, eventuali comportamenti offensivi provenienti da una figura apicale possono avere un impatto ancora maggiore rispetto a quelli posti in essere tra colleghi dello stesso livello.

Il Tribunale ha quindi valutato anche la posizione di responsabilità del manager, ritenendo che essa imponesse un comportamento particolarmente corretto e rispettoso.

Molestie sul lavoro: cosa prevede la normativa italiana

L’ordinamento italiano tutela la dignità della persona anche nei luoghi di lavoro.

Le imprese hanno il dovere di adottare tutte le misure necessarie affinché l’attività lavorativa possa svolgersi in un ambiente rispettoso, sicuro e libero da discriminazioni o molestie.

Le molestie possono assumere forme differenti.

Non riguardano esclusivamente il contatto fisico, ma comprendono anche:

Commenti offensivi

Osservazioni ripetute sull’aspetto fisico, sul genere o sull’origine della persona possono costituire comportamenti lesivi della dignità individuale.

Battute sessiste

Espressioni apparentemente ironiche possono assumere un significato diverso quando risultano reiterate, indesiderate o pronunciate da chi esercita un potere gerarchico.

Comportamenti umilianti

Qualsiasi atteggiamento che mortifichi pubblicamente un lavoratore o una lavoratrice può incidere negativamente sul benessere organizzativo.

La giurisprudenza tende infatti a valutare l’effetto complessivo delle condotte, piuttosto che il singolo episodio preso isolatamente.

Perché il clima aziendale è diventato centrale nelle sentenze

Negli ultimi anni i tribunali del lavoro hanno progressivamente attribuito crescente importanza al concetto di ambiente lavorativo.

L’obiettivo non è soltanto verificare se sia stato commesso uno specifico comportamento illecito, ma comprendere se il contesto complessivo favorisca o meno il rispetto della dignità dei lavoratori.

Nel caso esaminato dal Tribunale di Firenze, la decisione si fonda proprio sulla convinzione che gli episodi contestati abbiano contribuito a creare un clima professionale incompatibile con i principi di correttezza e rispetto.

È questo uno dei passaggi più rilevanti della pronuncia, perché sottolinea come il benessere organizzativo rappresenti oggi un elemento essenziale nella valutazione delle responsabilità disciplinari.

L’importanza delle segnalazioni interne

La vicenda evidenzia anche il ruolo assunto dai sistemi di segnalazione presenti nelle grandi aziende.

Le denunce delle dipendenti hanno infatti consentito l’apertura degli accertamenti interni e la successiva valutazione disciplinare.

Sempre più imprese, soprattutto nei grandi gruppi internazionali, hanno adottato procedure dedicate alla raccolta delle segnalazioni relative a comportamenti potenzialmente lesivi della dignità delle persone.

Questi strumenti consentono di affrontare situazioni critiche prima che possano compromettere il clima aziendale o sfociare in contenziosi ancora più complessi.

Un caso destinato a richiamare l’attenzione sul rispetto nei luoghi di lavoro

La conferma del licenziamento da parte del Tribunale di Firenze rappresenta una decisione destinata ad avere un forte impatto anche sul piano culturale, oltre che giuridico.

La sentenza ribadisce come il rispetto della persona costituisca un principio imprescindibile in qualsiasi organizzazione, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Le valutazioni espresse dai giudici sottolineano che frasi offensive, atteggiamenti sessisti e comportamenti umilianti, soprattutto se reiterati, possono compromettere irreversibilmente il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e dirigente.

Il procedimento rafforza inoltre un orientamento sempre più consolidato nella giurisprudenza italiana: la tutela della dignità nei luoghi di lavoro non riguarda soltanto la repressione dei singoli episodi, ma anche la salvaguardia di un ambiente professionale fondato sul rispetto reciproco, nel quale ogni lavoratore possa svolgere la propria attività senza timore di discriminazioni, umiliazioni o comportamenti lesivi della propria persona.