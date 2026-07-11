La prossima zoonosi può costare mille miliardi di dollari

🌐 Zoonosi e pandemie: la prossima malattia capace di passare dagli animali all’uomo potrebbe provocare danni economici enormi, fino a mille miliardi di dollari secondo le stime degli esperti. Dopo il Covid-19 cresce l’attenzione sul legame tra salute umana, animali ed ecosistemi: prevenire le nuove minacce significa intervenire prima dell’emergenza.

Zoonosi, il rischio invisibile che arriva dal mondo animale

La prossima grande emergenza sanitaria potrebbe nascere lontano dagli ospedali, magari in un ambiente naturale, in un allevamento o in un punto di contatto sempre più frequente tra uomo e animali.

È questa la sfida rappresentata dalle zoonosi, ovvero le malattie infettive che possono compiere il salto dagli animali agli esseri umani.

La pandemia di Covid-19 ha reso evidente quanto un agente patogeno emergente possa modificare rapidamente la vita quotidiana di miliardi di persone. In pochi mesi un virus sconosciuto è riuscito a mettere sotto pressione sistemi sanitari, interrompere attività economiche, modificare abitudini sociali e generare una crisi globale senza precedenti nella storia recente.

Ma il problema non è terminato con la fine dell’emergenza pandemica.

Secondo gli esperti, il rischio di nuove zoonosi rimane elevato perché il rapporto tra esseri umani, animali e ambiente è diventato sempre più complesso. La crescita della popolazione mondiale, l’espansione urbana, la perdita di habitat naturali e l’aumento degli scambi internazionali hanno creato nuove occasioni di incontro tra specie diverse.

Ed è proprio in questi punti di contatto che possono emergere nuove minacce.

Perché la prossima pandemia potrebbe avere origine dagli animali

Le zoonosi non sono un fenomeno raro.

Una grande parte delle malattie infettive conosciute dall’uomo ha infatti un’origine animale. Virus, batteri e altri microrganismi possono circolare tra specie diverse e, in determinate condizioni, acquisire la capacità di infettare anche gli esseri umani.

Tra gli esempi più noti della storia recente ci sono diverse epidemie che hanno avuto origine o sono state associate al mondo animale: dall’influenza aviaria alla febbre Ebola, fino ad alcune forme di coronavirus.

Il passaggio di un patogeno da una specie all’altra non è automatico. Richiede una combinazione di fattori biologici e ambientali.

Un virus deve riuscire ad adattarsi al nuovo ospite, superare le barriere tra specie e trovare condizioni favorevoli per diffondersi.

Quando questi elementi si combinano, una situazione locale può trasformarsi in una crisi internazionale.

Il costo economico di una nuova pandemia: fino a mille miliardi di dollari

La questione non riguarda soltanto la salute pubblica.

Le grandi epidemie hanno conseguenze economiche profonde e possono generare perdite enormi per governi, imprese e cittadini.

Il Covid-19 ha mostrato quanto rapidamente una crisi sanitaria possa trasformarsi in una crisi economica globale: rallentamento della produzione, interruzioni nelle catene di approvvigionamento, pressione sui bilanci pubblici e cambiamenti nei consumi.

Secondo diverse analisi internazionali, una futura pandemia provocata da una zoonosi potrebbe avere un impatto economico nell’ordine delle centinaia di miliardi fino a circa mille miliardi di dollari.

Una cifra che comprende non soltanto le spese sanitarie dirette, ma anche gli effetti indiretti:

perdita di produttività;

blocchi delle attività economiche;

riduzione dei commerci;

costi per la ricerca e lo sviluppo di vaccini;

conseguenze sociali a lungo termine.

Prevenire una nuova emergenza, quindi, non rappresenta soltanto una scelta sanitaria, ma anche un investimento economico.

La lezione del Covid: intervenire prima dell’emergenza

Uno degli insegnamenti più importanti lasciati dalla pandemia è che reagire dopo la comparsa dei primi casi può essere troppo tardi.

Quando un nuovo agente patogeno raggiunge la popolazione umana e inizia a diffondersi, il margine di intervento si riduce rapidamente.

Per questo gli esperti insistono sul concetto di prevenzione anticipata.

Monitorare gli animali, controllare le malattie nelle popolazioni selvatiche e negli allevamenti, rafforzare i sistemi di sorveglianza epidemiologica e proteggere gli ecosistemi sono strumenti fondamentali per individuare i rischi prima che diventino emergenze.

La strategia moderna non punta soltanto a curare le persone malate, ma a impedire che una nuova minaccia raggiunga la dimensione globale.

La filosofia One Health: la salute è un sistema unico

Alla base delle nuove strategie internazionali c’è il modello chiamato One Health, cioè “una sola salute”.

Il principio è semplice: la salute umana non può essere separata dalla salute degli animali e dall’equilibrio degli ecosistemi.

Per decenni medicina umana, veterinaria e tutela ambientale sono state considerate discipline separate. Oggi gli scienziati hanno compreso che molti problemi richiedono un approccio integrato.

Un virus che circola in una popolazione animale può diventare una questione sanitaria mondiale.

Una foresta distrutta può aumentare il contatto tra fauna selvatica e comunità umane.

Un allevamento intensivo senza adeguati controlli può rappresentare un ambiente favorevole alla diffusione di agenti patogeni.

La prevenzione delle zoonosi passa quindi attraverso una collaborazione tra diversi settori.

Deforestazione e cambiamenti climatici aumentano i rischi

Uno degli elementi più osservati dagli scienziati riguarda il rapporto tra ambiente e diffusione delle malattie.

La distruzione degli habitat naturali porta molte specie selvatiche a entrare in contatto più frequente con gli esseri umani.

Quando ecosistemi prima isolati vengono trasformati da attività agricole, infrastrutture o urbanizzazione, aumentano le possibilità di incontro tra animali, persone e microrganismi.

Anche i cambiamenti climatici possono influenzare la diffusione di alcune malattie.

L’aumento delle temperature e la modifica degli equilibri ambientali possono favorire l’espansione geografica di insetti vettori e alterare la distribuzione di alcune specie animali.

Il rischio non dipende da un singolo fattore, ma dall’interazione di molti cambiamenti globali.

Allevamenti, commercio internazionale e nuove frontiere del controllo sanitario

Un altro punto centrale riguarda il rapporto tra produzione alimentare e sicurezza sanitaria.

Gli allevamenti rappresentano una risorsa fondamentale per milioni di persone, ma richiedono sistemi di controllo efficienti.

La concentrazione di grandi quantità di animali in spazi limitati può creare condizioni favorevoli alla circolazione di alcuni agenti patogeni.

Per questo motivo sono diventati sempre più importanti:

controlli veterinari continui;

sistemi di tracciabilità;

monitoraggio delle infezioni animali;

risposta rapida ai focolai.

Anche il commercio internazionale gioca un ruolo importante.

Oggi merci, animali e persone si spostano rapidamente tra continenti diversi. Questa interconnessione porta grandi vantaggi economici, ma può accelerare anche la diffusione di nuove minacce.

La Giornata mondiale delle zoonosi e il messaggio della prevenzione

Il World Zoonoses Day, celebrato il 6 luglio, richiama ogni anno l’attenzione sull’importanza della prevenzione.

La data ricorda la prima vaccinazione antirabbica realizzata da Louis Pasteur nel 1885, un momento storico che segnò una svolta nella lotta contro una delle zoonosi più conosciute.

Il significato della giornata va però oltre il passato.

Il messaggio centrale è che la salute del futuro dipenderà dalla capacità di riconoscere i rischi prima che diventino emergenze.

La prevenzione richiede investimenti, ricerca scientifica e collaborazione internazionale.

La responsabilità non è solo degli scienziati

Quando si parla di zoonosi, il rischio può sembrare un problema esclusivo di laboratori, governi o organizzazioni sanitarie.

In realtà riguarda l’intera società.

Le scelte quotidiane hanno un impatto sul rapporto tra uomo e ambiente: dal consumo di risorse alla gestione degli ecosistemi, fino al modo in cui vengono prodotti e distribuiti gli alimenti.

La protezione della biodiversità non è soltanto una questione ambientale, ma anche sanitaria.

Preservare gli equilibri naturali significa ridurre le possibilità che nuovi agenti patogeni trovino condizioni favorevoli per arrivare all’uomo.

La prossima pandemia si combatte prima che inizi

La storia delle grandi epidemie dimostra che l’imprevedibile può diventare realtà in tempi molto rapidi.

Tuttavia, il rischio non significa inevitabilità.

Gli strumenti per ridurre la probabilità di una nuova crisi esistono già: ricerca scientifica, sorveglianza epidemiologica, tutela ambientale e collaborazione tra discipline diverse.

La vera sfida consiste nel passare da un modello basato sull’emergenza a uno fondato sulla prevenzione.

La prossima zoonosi potrebbe costare al mondo mille miliardi di dollari, ma il suo prezzo potrebbe essere molto più alto se arrivasse senza preparazione.

Per questo gli esperti lanciano un messaggio chiaro: proteggere gli animali, gli ecosistemi e la salute umana significa difendere lo stesso futuro.