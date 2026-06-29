Mps, Tesoro verso la vendita accelerata della quota residua

🌐 Mps, Tesoro pronto a valutare la cessione accelerata della quota residua del 4,863%: tra indiscrezioni, smentite ufficiali e conferme da fonti finanziarie, il mercato guarda alle prossime mosse del Ministero dell’Economia e agli effetti sul futuro di Monte dei Paschi di Siena.

Il mercato guarda al prossimo passo del Tesoro su Mps

Il futuro della partecipazione pubblica in Monte dei Paschi di Siena torna al centro dell’attenzione dei mercati finanziari. Nelle ultime ore si sono intensificate le indiscrezioni secondo cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) sarebbe pronto ad avviare un nuovo Accelerated Bookbuilding (ABB) per collocare sul mercato la quota residua del 4,863% detenuta nella banca senese.

Da un lato è arrivata una smentita ufficiale del Ministero, che ha negato l’esistenza di decisioni già assunte. Dall’altro, diverse fonti finanziarie continuano però a indicare come altamente probabile un’operazione in tempi brevi, alimentando le aspettative degli investitori e riportando sotto i riflettori il lungo percorso di uscita dello Stato dal capitale dell’istituto.

L’eventuale collocamento rappresenterebbe infatti l’ultimo tassello di un processo iniziato anni fa e destinato a modificare definitivamente gli equilibri azionari della banca.

Perché il Tesoro vuole completare la discesa nel capitale

La presenza dello Stato nel capitale di Mps è il risultato del salvataggio pubblico che ha consentito all’istituto di superare una delle fasi più difficili della propria storia.

Negli ultimi anni il Tesoro ha progressivamente ridotto la propria partecipazione attraverso diverse operazioni di mercato, tutte caratterizzate da una forte domanda da parte degli investitori istituzionali.

Con una quota residua inferiore al 5%, il completamento della dismissione rappresenterebbe una naturale conclusione del percorso di privatizzazione avviato dopo il risanamento della banca.

L’obiettivo rimane quello di favorire una piena autonomia dell’istituto e, allo stesso tempo, ridurre ulteriormente la presenza pubblica nel settore bancario italiano.

Cosa significa Accelerated Bookbuilding

L’ipotesi più accreditata riguarda il ricorso a un Accelerated Bookbuilding, uno strumento ormai ampiamente utilizzato nelle grandi operazioni di mercato.

Si tratta di una procedura che consente di collocare rapidamente consistenti pacchetti azionari presso investitori istituzionali.

L’operazione viene generalmente realizzata nell’arco di poche ore, spesso dopo la chiusura della Borsa, permettendo di limitare l’incertezza e ridurre l’impatto sulla volatilità del titolo.

Le banche incaricate raccolgono le manifestazioni d’interesse degli investitori e determinano il prezzo finale sulla base della domanda effettivamente registrata.

Questo sistema consente di completare rapidamente il collocamento, garantendo al venditore una maggiore efficienza rispetto a una vendita graduale sul mercato.

La smentita del Ministero e le indiscrezioni

A rendere particolarmente interessante la vicenda è il contrasto tra la comunicazione ufficiale e quanto emerge negli ambienti finanziari.

Il Ministero dell’Economia ha precisato di non aver assunto decisioni definitive sull’operazione.

Tuttavia, numerose fonti vicine al dossier continuano a sostenere che il collocamento sarebbe ormai allo studio e potrebbe essere avviato non appena le condizioni di mercato saranno considerate favorevoli.

Una dinamica di questo tipo non rappresenterebbe una novità nelle operazioni finanziarie di elevato profilo.

Le autorità tendono infatti a mantenere il massimo riserbo fino all’effettivo avvio del bookbuilding per evitare effetti speculativi sul prezzo delle azioni.

La reazione della Borsa

Le indiscrezioni hanno immediatamente attirato l’attenzione degli operatori.

Quando il mercato percepisce la possibilità di un’importante vendita azionaria da parte dell’azionista di riferimento, aumenta normalmente il livello di attenzione sul titolo.

Gli investitori valutano infatti diversi fattori:

il possibile prezzo del collocamento;

l’entità dello sconto applicato;

la domanda potenziale degli investitori istituzionali;

l’impatto sull’azionariato futuro;

gli effetti sulla liquidità del titolo.

Nel caso di Mps, le precedenti operazioni di collocamento hanno dimostrato una significativa capacità del mercato di assorbire quote rilevanti senza compromettere la stabilità del titolo nel medio periodo.

Un percorso iniziato diversi anni fa

La possibile vendita del 4,863% rappresenta soltanto l’ultimo capitolo di una lunga vicenda iniziata con il salvataggio pubblico della banca.

Negli anni successivi sono stati realizzati profondi interventi di ristrutturazione:

rafforzamento patrimoniale, riduzione dei crediti deteriorati, miglioramento della redditività e revisione della governance hanno consentito a Monte dei Paschi di presentarsi oggi con caratteristiche profondamente diverse rispetto al passato.

Anche il mercato ha progressivamente modificato la percezione della banca, premiando il percorso di rilancio attraverso una crescente attenzione degli investitori istituzionali.

Cosa cambia per gli azionisti

Per gli azionisti privati l’eventuale uscita quasi completa del Tesoro potrebbe avere diversi effetti.

Da un lato aumenterebbe il cosiddetto flottante, ovvero la quantità di azioni effettivamente negoziabili sul mercato.

Una maggiore diffusione del capitale tende generalmente a migliorare la liquidità del titolo e ad ampliare la platea degli investitori.

Inoltre, il completamento della privatizzazione potrebbe rafforzare la percezione di una banca pienamente orientata al mercato, elemento spesso considerato positivamente dagli investitori internazionali.

Naturalmente molto dipenderà dalle modalità del collocamento e dalle condizioni finanziarie applicate.

Le prospettive future di Mps

Negli ultimi mesi Monte dei Paschi ha mostrato risultati economici che hanno contribuito a rafforzare la fiducia degli operatori.

La banca continua a concentrarsi sul miglioramento della redditività, sulla crescita commerciale e sull’ottimizzazione dei costi, mantenendo un livello patrimoniale considerato solido dagli analisti.

Il completamento della discesa del Tesoro potrebbe quindi rappresentare un passaggio simbolico oltre che finanziario, segnando la conclusione di una fase straordinaria della storia dell’istituto.

Per il sistema bancario italiano significherebbe inoltre chiudere definitivamente uno dei dossier più complessi degli ultimi anni.

I prossimi giorni saranno decisivi

L’attenzione del mercato resta ora concentrata sulle prossime mosse del Ministero dell’Economia.

Qualora venisse effettivamente avviato un Accelerated Bookbuilding, l’operazione potrebbe concludersi in tempi estremamente rapidi, come già avvenuto in precedenti collocamenti.

Fino ad allora continueranno a convivere la prudenza della comunicazione ufficiale e le indiscrezioni provenienti dagli ambienti finanziari.

Per investitori e analisti, tuttavia, un elemento appare ormai evidente: il percorso di uscita dello Stato da Monte dei Paschi è entrato nella sua fase finale e ogni nuova mossa potrebbe rappresentare un passaggio decisivo per il futuro della banca e per gli equilibri del settore creditizio italiano.