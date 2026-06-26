Caso Yara Bossetti chiede nuove analisi sui reperti

🌐 Il caso Yara Gambirasio torna al centro dell’attenzione giudiziaria. La difesa di Massimo Bossetti ha chiesto nuovi accertamenti tecnico-scientifici sui reperti biologici conservati, riaprendo il confronto processuale su uno dei casi di cronaca più complessi degli ultimi decenni. La richiesta non modifica la condanna definitiva, ma potrebbe aprire una nuova fase di approfondimento tecnico davanti ai giudici.

Il nome di Yara Gambirasio continua a occupare un posto centrale nella memoria collettiva italiana. A distanza di anni dalla sentenza definitiva che ha condannato Massimo Bossetti all’ergastolo per l’omicidio della tredicenne di Brembate di Sopra, il procedimento torna al centro dell’attenzione per una nuova iniziativa della difesa, che punta a ottenere ulteriori analisi scientifiche sui reperti ancora custoditi dagli organi giudiziari.

La richiesta non rimette automaticamente in discussione il verdetto definitivo, ma apre un nuovo capitolo sul piano tecnico. L’obiettivo degli avvocati di Bossetti è verificare la possibilità di effettuare accertamenti utilizzando metodologie scientifiche oggi più evolute rispetto a quelle disponibili durante il processo.

La decisione finale spetterà ai giudici, chiamati a valutare se esistano i presupposti giuridici e tecnici per autorizzare nuovi esami sui campioni biologici e sugli altri reperti conservati.

Un caso che ha segnato la cronaca italiana

La vicenda di Yara Gambirasio rappresenta uno dei procedimenti giudiziari più seguiti nella storia recente del Paese.

La scomparsa della giovane, avvenuta nel novembre 2010, diede il via a un’indagine imponente, caratterizzata da migliaia di accertamenti, centinaia di testimonianze e da un lungo lavoro investigativo che coinvolse magistrati, Carabinieri, RIS e consulenti scientifici.

Il ritrovamento del corpo alcuni mesi dopo trasformò l’inchiesta in uno dei casi più complessi mai affrontati dalla magistratura italiana.

L’individuazione del profilo genetico denominato “Ignoto 1” rappresentò la svolta investigativa, dando origine a un’attività senza precedenti che portò all’analisi di migliaia di campioni di DNA fino all’identificazione di Massimo Bossetti.

Fu proprio la prova genetica a diventare uno degli elementi centrali del processo celebrato davanti alla Corte d’Assise di Bergamo.

Il peso delle prove scientifiche

Durante tutte le fasi processuali il dibattito si è concentrato in larga misura sugli accertamenti scientifici.

Le analisi genetiche, le consulenze tecniche e le ricostruzioni elaborate dagli esperti hanno rappresentato il fulcro del confronto tra accusa e difesa.

Secondo le sentenze emesse nei tre gradi di giudizio, il quadro probatorio è stato ritenuto coerente e sufficiente per affermare la responsabilità penale dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio.

La condanna all’ergastolo è diventata definitiva, chiudendo il percorso ordinario del processo.

Nonostante ciò, nel corso degli anni la difesa ha continuato a sostenere la necessità di ulteriori verifiche scientifiche, ritenendo che i progressi della genetica forense possano consentire approfondimenti prima non realizzabili.

La richiesta di nuovi accertamenti

L’iniziativa presentata dai legali di Bossetti si concentra sui reperti che risultano ancora conservati.

La richiesta riguarda la possibilità di procedere con nuove analisi tecnico-scientifiche utilizzando metodologie oggi disponibili nei laboratori specializzati.

Secondo la difesa, l’evoluzione delle tecniche di laboratorio potrebbe permettere di acquisire ulteriori elementi utili alla valutazione del materiale biologico raccolto durante le indagini.

Il punto centrale non riguarda la ricostruzione storica dei fatti, ma la possibilità di effettuare nuovi esami su campioni già acquisiti nel corso dell’inchiesta.

Spetterà ora ai giudici stabilire se tali verifiche siano ammissibili e se possano essere eseguite nel rispetto delle procedure previste dall’ordinamento.

Il ruolo della genetica forense

Negli ultimi quindici anni la genetica applicata alle indagini giudiziarie ha compiuto progressi significativi.

Le moderne tecnologie consentono analisi sempre più sofisticate, con strumenti capaci di lavorare anche su quantità estremamente ridotte di materiale biologico.

L’evoluzione scientifica ha cambiato profondamente il modo in cui vengono esaminati i reperti, aumentando precisione, sensibilità e capacità di interpretazione dei dati.

Proprio questo progresso costituisce il principale argomento alla base della nuova iniziativa difensiva.

Resta tuttavia il fatto che ogni eventuale nuovo accertamento dovrà essere valutato nel quadro di una sentenza passata in giudicato, circostanza che rende il procedimento particolarmente delicato anche sotto il profilo giuridico.