Alan Greenspan il banchiere che cambiò la finanza mondiale

🌐 Alan Greenspan, storico presidente della Federal Reserve, è morto a 100 anni lasciando un’eredità che continua a dividere economisti e investitori. Dalla gestione delle crisi finanziarie alla controversa stagione dei mutui subprime, fino ai rischi delle nuove bolle speculative che minacciano i mercati globali, la sua figura resta centrale per comprendere la finanza moderna e le sfide economiche del 2026.

La scomparsa di Alan Greenspan segna la fine di un’epoca della finanza internazionale. L’ex presidente della Federal Reserve statunitense, morto all’età di 100 anni, è stato uno dei protagonisti assoluti dell’economia globale tra la fine del Novecento e l’inizio del nuovo millennio. Per quasi vent’anni ha guidato la banca centrale americana, influenzando mercati, governi e investitori di tutto il mondo.

La sua figura rimane però legata non soltanto ai lunghi anni di crescita economica degli Stati Uniti, ma anche alla crisi finanziaria del 2008, considerata da molti analisti la più grave dalla Grande Depressione. Ancora oggi il dibattito sulla sua responsabilità nella nascita della bolla immobiliare americana continua ad animare economisti e osservatori finanziari.

Chi era Alan Greenspan

Nato a New York nel 1926, Greenspan divenne presidente della Federal Reserve nel 1987, nominato dall’amministrazione Reagan. Da quel momento avrebbe attraversato alcune delle fasi più delicate dell’economia mondiale, dalla crisi di Wall Street del 1987 allo scoppio della bolla internet, passando per gli effetti economici degli attentati dell’11 settembre.

Durante il suo mandato conquistò una notorietà senza precedenti per un banchiere centrale. I mercati finanziari seguivano ogni sua dichiarazione, spesso caratterizzata da uno stile volutamente ambiguo che gli valse soprannomi come “The Maestro” e “La Sfinge”. La sua capacità di guidare la politica monetaria americana contribuì a costruire un’immagine quasi leggendaria, alimentata da anni di crescita economica e bassa inflazione.

Per molti investitori rappresentò il simbolo della stabilità economica. Per altri fu invece il principale artefice di una stagione di deregulation che avrebbe favorito l’accumularsi di rischi sistemici destinati a esplodere pochi anni dopo la fine del suo mandato.

I tassi bassi e la nascita della bolla immobiliare

Dopo la recessione seguita allo scoppio della bolla tecnologica e agli attentati del 2001, la Federal Reserve adottò una politica monetaria particolarmente espansiva. I tassi di interesse vennero ridotti fino all’1%, uno dei livelli più bassi della storia moderna americana.

L’obiettivo era sostenere consumi, investimenti e crescita economica. Tuttavia, l’abbondanza di liquidità finì per alimentare una forte espansione del credito immobiliare.

Le banche iniziarono a concedere prestiti sempre più facilmente, anche a clienti con bassa affidabilità finanziaria. Nacque così il fenomeno dei mutui subprime, finanziamenti concessi a soggetti considerati ad alto rischio di insolvenza.

In quegli anni il mercato immobiliare americano sembrava inarrestabile. I prezzi delle abitazioni crescevano rapidamente e milioni di famiglie acquistavano casa confidando in ulteriori rialzi. La convinzione diffusa era che il valore degli immobili non potesse diminuire in modo significativo.

La crisi del 2008 che sconvolse il mondo

Quando i tassi iniziarono a salire e molti mutuatari non riuscirono più a pagare le rate, il sistema entrò in crisi.

I mutui subprime erano stati trasformati in prodotti finanziari complessi e venduti in tutto il mondo attraverso il processo di cartolarizzazione. Quando il mercato immobiliare iniziò a crollare, il valore di questi strumenti precipitò trascinando con sé banche, fondi e istituzioni finanziarie internazionali.

Il fallimento di Lehman Brothers nel settembre 2008 divenne il simbolo della crisi. Le conseguenze furono devastanti: milioni di posti di lavoro persi, aziende fallite, mercati in caduta libera e una lunga recessione globale che colpì duramente anche l’Europa.

Molti osservatori puntarono il dito contro Greenspan, accusandolo di aver favorito un contesto eccessivamente permissivo nei confronti della finanza e della speculazione.

L’ammissione di un errore storico

Uno dei momenti più significativi della carriera post-Fed di Greenspan arrivò nel 2008 durante un’audizione al Congresso americano.

L’ex presidente della Federal Reserve ammise di aver sottovalutato i rischi legati alla capacità delle istituzioni finanziarie di autoregolarsi. Una dichiarazione che fece il giro del mondo e che venne interpretata come una parziale autocritica rispetto alla filosofia economica che aveva guidato gran parte della sua carriera.

Pur continuando a difendere alcune delle proprie scelte, Greenspan riconobbe che il sistema aveva mostrato vulnerabilità molto più profonde di quanto immaginato.

Quell’ammissione contribuì a ridefinire il giudizio storico sul suo operato, trasformando la sua figura in uno dei simboli più controversi della finanza contemporanea.

Le nuove bolle che preoccupano gli investitori

A quasi vent’anni dalla grande crisi finanziaria, molti esperti tornano a interrogarsi sulla presenza di nuove potenziali bolle speculative.

Lo scenario del 2026 appare profondamente diverso rispetto a quello del 2008, ma alcuni elementi destano attenzione.

Tra i settori maggiormente osservati figurano l’intelligenza artificiale, alcune aree del comparto tecnologico, il debito privato globale e le valutazioni elevate di numerose società quotate. Gli anni di politiche monetarie ultra-espansive hanno infatti favorito una crescita significativa dei prezzi degli asset finanziari.

Anche il mercato immobiliare di alcune grandi metropoli internazionali continua a mostrare livelli di valutazione particolarmente elevati rispetto ai redditi delle famiglie.

Gli analisti sottolineano tuttavia una differenza sostanziale rispetto al 2008: il sistema bancario appare oggi più regolamentato e soggetto a controlli più rigorosi. Le riforme introdotte dopo la crisi hanno aumentato i requisiti patrimoniali degli istituti di credito e rafforzato i meccanismi di vigilanza.

Ciò non significa che il rischio sia scomparso. La storia economica insegna che le crisi finanziarie tendono a manifestarsi proprio quando la percezione del pericolo diminuisce.

L’eredità di Greenspan nella finanza moderna

Il lascito di Alan Greenspan resta complesso e difficilmente sintetizzabile in un giudizio univoco.

Da una parte vi è il presidente della Federal Reserve che contribuì a guidare gli Stati Uniti attraverso alcune delle più importanti crisi economiche del secondo dopoguerra, mantenendo crescita e occupazione per lunghi periodi.

Dall’altra emerge il protagonista di una stagione di forte fiducia nei mercati finanziari e nella deregulation, una filosofia che molti considerano tra le concause della crisi globale del 2008.

La sua morte arriva in una fase in cui le banche centrali si trovano nuovamente al centro dell’attenzione mondiale. Inflazione, debito pubblico, transizione tecnologica e tensioni geopolitiche rappresentano sfide che richiedono decisioni delicate e spesso impopolari.

In questo contesto, la parabola di Greenspan continua a offrire insegnamenti preziosi.

La lezione più importante riguarda probabilmente la necessità di mantenere un equilibrio tra innovazione finanziaria e controllo dei rischi. La crescita economica può generare prosperità diffusa, ma quando si accompagna a eccessi speculativi eccessivi rischia di trasformarsi in instabilità sistemica.

A distanza di quasi due decenni dal collasso dei mutui subprime, il nome di Alan Greenspan rimane dunque indissolubilmente legato a una domanda che continua ad accompagnare investitori, governi e banche centrali: come riconoscere una bolla prima che esploda?

La risposta, ancora oggi, resta una delle sfide più difficili della finanza globale.