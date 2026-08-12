Droni dalla Royal Navy, telecamere inviavano dati alla Cina

🌐 Droni Royal Navy: le telecamere dei K3 Scout comunicavano con un indirizzo IP in Cina. Londra esclude la fuga di informazioni sensibili, ma il caso riapre il tema della sicurezza delle componenti militari e delle catene di fornitura.

La scoperta è arrivata nel momento in cui il Regno Unito sta accelerando la trasformazione della propria Marina attraverso droni, sistemi autonomi e piattaforme senza equipaggio. Una tecnologia pensata per ridurre i rischi per i militari e aumentare la capacità di sorveglianza sul mare si è ritrovata, invece, al centro di un problema di sicurezza informatica e di approvvigionamento.

Secondo quanto rivelato dal Telegraph, alcune telecamere installate sui K3 Scout, i droni navali impiegati dalla Royal Navy e dai Royal Marines, avrebbero trasmesso comunicazioni verso un indirizzo IP localizzato in Cina. Non si tratterebbe, secondo il ministero della Difesa britannico, di immagini operative o informazioni militari classificate: i dati individuati sarebbero le cosiddette “heartbeat communications”, segnali automatici utilizzati per verificare che un dispositivo sia collegato e funzionante.

La distinzione è importante. Ma non basta a chiudere la questione.

Perché il vero problema, quello che sta facendo discutere gli ambienti della difesa britannica, riguarda come un dispositivo dotato di componenti di origine cinese sia finito all’interno di una piattaforma destinata a missioni militari sensibili, e perché alcune delle sue funzioni di connettività siano rimaste operative anche quando il drone risultava spento.

Cosa è successo ai droni K3 Scout della Royal Navy

I K3 Scout sono imbarcazioni senza equipaggio progettate dalla britannica Kraken Technology Group. Non sono semplici droni destinati all’osservazione: appartengono a una nuova generazione di piattaforme navali modulari concepite per svolgere compiti differenti, dalla sorveglianza alla protezione delle forze, dalla logistica alle operazioni più complesse.

Il programma britannico prevede una flotta di 20 unità, acquistate nell’ambito del Project Beehive con un contratto da circa 12,3 milioni di sterline. I mezzi sono destinati al Coastal Forces Squadron e al 47 Commando dei Royal Marines, nell’ambito della strategia che Londra definisce di progressiva costruzione di una “Hybrid Navy”, una Marina nella quale navi tradizionali e sistemi autonomi operano insieme.

Il K3 Scout è una piattaforma di circa 8,4 metri, capace di raggiungere una velocità massima dichiarata di 55 nodi e di trasportare fino a 600 chilogrammi di carico. La sua autonomia può arrivare, in funzione della missione, fino a 30 giorni. Una combinazione che spiega perché il progetto sia considerato strategico per il futuro della componente navale britannica.

La logica è quella di poter mandare in mare una piattaforma relativamente piccola, veloce e senza equipaggio umano, affidandole sensori e sistemi di comunicazione in grado di raccogliere informazioni e trasferirle agli operatori.

Ed è proprio qui che nasce il paradosso.

Più un sistema militare diventa connesso, più la sicurezza della singola componente elettronica diventa parte integrante della sicurezza dell’intera piattaforma.

Le telecamere che continuavano a comunicare

L’elemento più delicato dell’inchiesta riguarda le telecamere installate sui droni.

Le verifiche avrebbero rilevato comunicazioni automatiche dirette verso un indirizzo IP in Cina. I segnali, secondo quanto riportato, erano “heartbeat”: brevi comunicazioni che servono normalmente a indicare che un apparecchio è online, raggiungibile e operativo.

Non è quindi emersa, allo stato attuale, la prova che video, immagini operative, dati classificati o informazioni sui sistemi militari britannici siano stati trasferiti in Cina.

Il ministero della Difesa britannico ha infatti dichiarato di non avere trovato evidenze di compromissione di informazioni sensibili o di sistemi militari. Dopo la scoperta, la connettività internet delle telecamere coinvolte è stata rimossa.

La vicenda assume però un peso diverso se si considera un’altra circostanza: alcune telecamere sarebbero rimaste attive anche quando i droni erano stati spenti.

È questo uno degli aspetti che più preoccupano gli esperti di sicurezza. Un apparato apparentemente inattivo può infatti conservare alimentazione o capacità di comunicazione autonome, a seconda di come è stato progettato e integrato.

In un prodotto commerciale destinato a un normale utilizzo civile, un collegamento automatico verso un server remoto può essere una funzione quasi invisibile. Su una piattaforma militare, la stessa funzione assume un significato completamente diverso.

Il problema non è soltanto la Cina: è la catena di fornitura

La questione più ampia sollevata dal caso K3 Scout riguarda la supply chain della difesa.

Il drone è britannico. La società che lo ha sviluppato è britannica. La piattaforma viene presentata come parte della modernizzazione della Royal Navy. Ma una piattaforma militare moderna è il risultato dell’assemblaggio di centinaia o migliaia di componenti, software, sensori, moduli elettronici e sistemi di comunicazione prodotti da aziende diverse.

È proprio questo il punto vulnerabile.

Una forza armata può controllare direttamente il progetto complessivo di una nave o di un drone, ma avere meno visibilità sull’origine dei singoli componenti. Una telecamera apparentemente secondaria può incorporare processori, firmware, moduli di rete e software sviluppati altrove.

Nel caso denunciato dal Telegraph, Kraken ha spiegato che alcune telecamere di terze parti, pur essendo considerate conformi ai requisiti statunitensi del National Defense Authorization Act, contenevano un numero limitato di componenti provenienti dall’estero. Dopo l’audit condotto insieme alla Royal Navy, l’azienda ha sostenuto che non risultava alcuna condivisione di informazioni sensibili al di fuori dei canali previsti.

La posizione di Kraken è dunque diversa dall’interpretazione più allarmante che può emergere dal titolo della vicenda: la presenza di una comunicazione con un indirizzo cinese non equivale automaticamente alla prova di un’operazione di spionaggio.

Ma proprio per questo l’incidente è significativo.

Un campanello d’allarme per la sicurezza militare britannica

La preoccupazione nasce dalla possibilità che un problema simile possa ripetersi in sistemi molto più complessi.

Se una telecamera è in grado di comunicare autonomamente con l’esterno, gli interrogativi diventano inevitabili: quali dati può raccogliere? Quando è realmente offline? Dove vengono conservati i filmati? Quali server contatta? Quale software gestisce la connessione? E soprattutto, chi ha il controllo completo della catena tecnologica?

Sono domande che riguardano ormai ogni settore della difesa.

Il caso K3 Scout arriva inoltre mentre Londra sta investendo fortemente nei sistemi senza equipaggio. La Royal Navy non considera questi mezzi come semplici esperimenti tecnologici: il Project Beehive è stato concepito proprio come piattaforma per accelerare l’introduzione di nuove capacità autonome nelle operazioni reali.

A luglio, inoltre, un K3 Scout è stato utilizzato in una sperimentazione di lancio da un A400M, dimostrando la possibilità di trasportare e rilasciare rapidamente un’imbarcazione senza equipaggio in aree difficili da raggiungere. È un’indicazione di quanto Londra stia cercando di ampliare il concetto di impiego dei droni navali.

Il potenziale operativo è enorme. Ma aumenta anche la superficie d’attacco digitale.

Droni navali, il nuovo fronte della guerra tecnologica

Il caso britannico va letto dentro una trasformazione più generale della guerra contemporanea.

I droni hanno cambiato radicalmente il rapporto tra costo, rischio e capacità militare. Una piattaforma senza equipaggio può essere inviata in una zona pericolosa senza mettere direttamente a rischio la vita dei militari. Può sorvegliare una costa, accompagnare una nave, individuare una minaccia o svolgere una missione di ricognizione.

Il K3 Scout è stato progettato proprio secondo questa filosofia. La piattaforma può essere riconfigurata con differenti carichi e sistemi, trasformandosi a seconda della missione.

Ma questa flessibilità ha un prezzo: dipendenza da software, sensori, reti e componentistica elettronica.

La nave tradizionale resta un sistema complesso, ma la presenza di un equipaggio consente almeno in parte di controllare direttamente ciò che accade a bordo. Un mezzo autonomo, invece, deve affidarsi a una combinazione di elettronica, algoritmi, sensori e comunicazioni.

La sicurezza informatica non è quindi più una funzione accessoria.

È parte della piattaforma.

Anche la Spagna teme i rischi legati alla tecnologia cinese

La vicenda britannica si inserisce in un clima di crescente attenzione in Europa nei confronti dei possibili rischi legati alla presenza cinese nelle infrastrutture strategiche.

In Spagna, secondo quanto riferito da El País e ripreso nella ricostruzione della vicenda, ha suscitato preoccupazione il progetto di Saic Motor, gruppo automobilistico statale cinese, per la realizzazione di uno stabilimento europeo a Ferrol, in Galizia.

Il punto sensibile è la posizione geografica dell’area, vicina a una base militare e al cantiere navale Navantia. Le autorità spagnole valutano il rischio non soltanto sotto il profilo industriale, ma anche in relazione alla possibile esposizione di informazioni e personale che operano nel medesimo ecosistema produttivo.

Il timore è che la sicurezza non debba più essere valutata esclusivamente considerando ciò che un’azienda produce, ma anche dove si trova, quali infrastrutture ha intorno e con quali soggetti entra in contatto.

È una prospettiva destinata a diventare sempre più importante.

La lezione per Londra: non basta costruire in casa

Il caso K3 Scout contiene una lezione che va oltre il singolo drone.

Per anni la politica industriale europea ha guardato alla capacità di produrre internamente navi, veicoli, radar e sistemi d’arma. Ma oggi “prodotto nazionale” non significa necessariamente “interamente nazionale”.

Un sistema può essere progettato in Gran Bretagna, assemblato in Gran Bretagna e venduto da un’azienda britannica, incorporando però componenti prodotti dall’altra parte del mondo.

In condizioni normali, questa internazionalizzazione consente di ridurre costi e accelerare l’innovazione. Nel settore della difesa, tuttavia, introduce una variabile strategica: la fiducia.

La domanda non è soltanto se il componente sia tecnicamente affidabile.

La domanda è anche chi lo controlla, chi lo aggiorna, chi può modificarne il comportamento e verso quali infrastrutture può comunicare.

È questa la vera vulnerabilità messa in evidenza dalla vicenda.

La Royal Navy dovrà controllare ogni singolo componente

La rimozione della connettività internet dalle telecamere rappresenta una risposta immediata. Ma per Londra potrebbe essere necessario qualcosa di molto più ampio: una revisione dei criteri con cui vengono selezionati e certificati i componenti elettronici destinati alle piattaforme militari.

Il punto non sarà soltanto impedire che un dispositivo trasmetta dati verso un Paese straniero. Sarà necessario verificare tutto il percorso del dato, dal sensore alla rete di comando, dal software al cloud, dal firmware agli aggiornamenti.

Per una Marina che vuole aumentare rapidamente il numero di sistemi autonomi, si tratta di una sfida decisiva.

L’autonomia operativa può infatti trasformarsi in dipendenza tecnologica se non è accompagnata da una reale autonomia della catena digitale.

Il K3 Scout nasce per essere veloce, modulare e facilmente integrabile. Il prossimo passo, per la Royal Navy, sarà assicurarsi che la stessa filosofia valga anche per la sicurezza dei suoi componenti.

Perché la storia delle telecamere che “telefonavano” alla Cina, almeno secondo la ricostruzione emersa finora, non dimostra che i droni britannici siano stati utilizzati per spiare Londra. Dimostra però qualcosa di altrettanto importante: in una guerra sempre più digitale, la minaccia può nascondersi anche nell’elemento apparentemente più piccolo e innocuo di una macchina militare.

Ed è proprio questo il problema che il Regno Unito non può permettersi di sottovalutare.