Dal grande schermo ai monitor dei dispositivi mobili: quando le carte recitano un ruolo da protagoniste

Le carte restano le protagoniste assolute delle partite virtuali o dal vivo. Dai mazzi con i semi francesi alle varianti regionali, questi artefatti si possono considerare dei veri e propri fenomeni culturali.

Datare la prima partita a carte è difficile perché le origini di queste attività si perdono nel tempo. È invece evidente la presenza dei mazzi nell’immaginario collettivo, testimoniata dalle numerose opere che li rappresentano. Dal celebre dipinto di Caravaggio a Casinò di Martin Scorsese, la cultura di massa contiene riferimenti più o meno espliciti alle carte. Il fenomeno può quindi essere esaminato attraverso la storia dell’arte, la letteratura, il cinema e le pratiche sociali. Per il pubblico italiano è rilevante anche la storia delle sale da gioco veneziane del XVII secolo. Le piattaforme digitali hanno trasposto alcuni giochi sugli schermi, ma le loro applicazioni commerciali devono essere distinte dalla tradizione culturale delle carte e non considerate automaticamente una sua prosecuzione naturale.

Un ponte universale tra epoche e culture differenti

Prima ancora dei dispositivi mobili, i mazzi di carte rappresentavano la principale attività di svago tascabile. Costavano poco e si potevano portare ovunque, ma non solo perché con le stesse carte si creavano tanti giochi differenti. Gli stessi strumenti venivano utilizzati con regole diverse e da questa predisposizione derivano le numerose varianti al centro di infiniti dibattiti. Le carte non sono immuni dai campanilismi, ma questi artefatti hanno raggiunto qualsiasi latitudine e longitudine. Ecco perché si possono considerare dei fenomeni universali o dei veri e propri ponti tra culture differenti. I mazzi si riconoscono al volo e in tutto il mondo conoscono la differenza tra un fante e una regina. Così l’iconografia è divenuta la principale fonte di un successo immortalato da opere senza tempo, come Alice nel Paese delle Meraviglie o i film dedicati all’agente segreto James Bond.

Le carte nell’immaginario contemporaneo: cultura materiale e trasposizioni digitali

La digitalizzazione può convertire regole, simboli e gesti delle carte in interfacce e procedure informatiche. Le applicazioni commerciali del blackjack online appartengono però al gioco d’azzardo regolamentato e vanno distinte dagli usi sociali e culturali dei mazzi regionali, come le carte napoletane. Bar, circoli ricreativi e contesti digitali non costituiscono una successione lineare: possono coesistere e rispondono a finalità differenti. Sul piano tecnico, alcune piattaforme utilizzano software RNG (Random Number Generator) per determinare gli esiti secondo il funzionamento previsto dal sistema. Un RNG non riproduce le dinamiche sociali di una partita fisica, ma svolge una funzione tecnica legata alla generazione degli esiti. Gli operatori devono inoltre rispettare requisiti regolatori e procedure per ottenere le licenze ADM necessarie a operare in Italia. L’adozione di un generatore non consente di descrivere le sequenze come assolutamente imprevedibili senza considerare la certificazione, i controlli e le modalità di implementazione. Un altro ambito riguarda la trasposizione dei giochi di carte in applicazioni educative, sociali o commerciali. Le offerte con crupier in collegamento video rappresentano un servizio specifico delle piattaforme di gioco e non sono necessarie per comprendere il valore storico delle carte. La digitalizzazione modifica il supporto e le modalità di distribuzione, mentre il significato culturale dei mazzi continua a dipendere dalle regole, dalle pratiche collettive e dalle rappresentazioni artistiche sviluppate nel tempo. Questa distinzione evita di equiparare la cultura tradizionale delle carte ai prodotti commerciali online.