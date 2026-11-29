🌐 I pagamenti a rate coinvolgono il 78% degli intervistati italiani nella ricerca commissionata da Younited. Per i funerali, il 41% prenderebbe in considerazione la dilazione: una disponibilità dichiarata, non la misura dei servizi già finanziati.

Otto su dieci, ma dentro un preciso campione

Non soltanto un telefono nuovo o un elettrodomestico: le rate vengono prese in considerazione anche per affrontare un funerale. È il dato più sorprendente della ricerca realizzata da Bamboo Research per Younited: il 41% degli intervistati italiani valuterebbe di dilazionare una spesa funeraria. Il condizionale è decisivo. La percentuale descrive un’apertura verso questa possibilità, non il numero di famiglie che hanno già finanziato l’ultimo saluto a una persona cara.

Anche la formula «otto italiani su dieci pagano a rate» richiede una precisazione. Il 78% emerge da un’indagine su 3.000 maggiorenni, distribuiti equamente fra Italia, Francia e Spagna, riferita ad acquisti tra 200 e 50.000 euro nell’ultimo semestre. È dunque una risposta raccolta nel campione e nel perimetro della ricerca, non una fotografia indistinta dell’intera popolazione. Il dato era già richiamato da Younited nel comunicato del 10 giugno 2026: non è una novità emersa oggi.

La rata come strumento per distribuire le uscite

La motivazione principale indicata dal 36% degli italiani coinvolti è distribuire la spesa nel tempo. Il 27% ritiene invece che saldare tutto immediatamente possa mettere sotto pressione il bilancio mensile. Sono due risposte che aiutano a leggere il fenomeno senza ridurlo a una semplice preferenza tecnologica: nella scelta entra anche la gestione della liquidità disponibile, oltre alla possibilità di acquistare un prodotto o un servizio.

Le categorie per cui gli intervistati considererebbero la dilazione mostrano quanto sia ampio il ventaglio delle esigenze: manutenzione dell’auto al 59%, cure veterinarie e formazione professionale entrambe al 45%. Le spese funerarie arrivano al 41%. Disponibilità a usare il credito e utilizzo effettivo restano però indicatori diversi: questi risultati non permettono di calcolare quanti interventi dal veterinario, corsi o funerali siano stati davvero pagati in più soluzioni.

Per i funerali esistono già offerte concrete

La possibilità non resta confinata alle risposte di un sondaggio. Taffo Funeral Services, per la sede di Ostia, presenta un servizio funebre con pagamento rateale e dichiara una collaborazione con Compass. L’offerta pubblicata prevede un finanziamento fino a 3.000 euro, suddiviso in 12 rate mensili. È un esempio concreto di disponibilità del servizio, ma non dimostra quanto questa modalità sia diffusa sul territorio nazionale.

La presentazione commerciale parla di rate agevolate: non equivale a dire che il finanziamento sia gratuito. La pagina consultata non consente di attribuire a quella proposta un costo complessivo nullo. Per comprendere un’offerta di credito occorre distinguere la cifra finanziata dalle condizioni del rimborso; sapere quale intermediario concede il prestito è inoltre rilevante per individuare le tutele applicabili al rapporto.

Pagare dopo significa comunque assumere un debito

Il linguaggio dei pagamenti può rendere meno evidente la natura dell’operazione. La Banca d’Italia ricorda che il Buy Now Pay Later, il «compra ora, paga dopo», è una forma di finanziamento anche quando non viene percepita come tale. Il bene o il servizio si ottiene subito, mentre parte del prezzo viene versata successivamente. L’eventuale assenza di interessi non elimina l’obbligo di rimborsare quanto dovuto alle scadenze previste.

Non tutte le proposte rateali, inoltre, sono intercambiabili. La dilazione breve senza interessi non va confusa automaticamente con un finanziamento di durata maggiore. Per confrontare le offerte serve conoscere chi eroga il credito, quali costi siano previsti e quali conseguenze comporti un pagamento tardivo. Nelle indicazioni della Banca d’Italia, la lettura delle condizioni contrattuali è centrale proprio perché un’operazione normalmente gratuita può diventare onerosa in caso di ritardo.

Il rischio nasce quando le scadenze si sommano

La singola rata può apparire modesta e compatibile con le entrate. La difficoltà emerge quando più piani di rimborso si sovrappongono ad altri debiti. È uno dei rischi segnalati dalla Banca d’Italia: la facilità di attivazione può favorire acquisti impulsivi e una sottovalutazione dell’esposizione complessiva. Per valutare il peso di una nuova dilazione, quindi, non basta guardare l’importo isolato: conta l’insieme degli impegni già assunti.

La verifica della capacità di restituzione riguarda anche l’intermediario. Prima di concedere un finanziamento, una banca può chiedere documentazione sul reddito, sugli altri prestiti e sulle eventuali garanzie, oltre a consultare gli archivi creditizi. La disponibilità di una formula rateale non coincide dunque con un diritto automatico a ottenere il denaro: la valutazione economica del richiedente resta un passaggio del processo di concessione del credito.

I numeri sulle famiglie misurano un altro fenomeno

Per capire la diffusione delle dilazioni occorre anche evitare confronti impropri. La ricerca commissionata da Younited considera consumatori e acquisti entro determinati importi; le analisi della Banca d’Italia sul BNPL utilizzano invece indagini sulle famiglie. Cambiano il soggetto osservato, il prodotto finanziario e il periodo di riferimento. Accostare le percentuali come se appartenessero alla stessa serie produrrebbe una lettura distorta, anziché misurare correttamente l’evoluzione del credito.

Nella nota pubblicata il 24 marzo 2026, la Banca d’Italia segnala che il BNPL coinvolge progressivamente anche persone con redditi medio-bassi, poche risorse patrimoniali e altri debiti. L’analisi rileva un utilizzo particolarmente diffuso fra chi è già in ritardo nei rimborsi. Secondo le indagini richiamate nella pubblicazione, la quota di nuclei familiari utilizzatori è passata dal 4% nel 2022 al 30% nel 2025; circa due terzi vi ricorrono soltanto occasionalmente.

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