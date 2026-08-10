Lampedusa, sub 29enne muore travolto da un gommone

🌐 Tragedia a Lampedusa: Cristiano Daniele Giamporcaro, 29 anni, è morto dopo essere stato travolto dalle eliche di un gommone mentre si trovava in immersione a Punta Sottile. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per omicidio nautico.

Il mare di Lampedusa, meta ogni estate di migliaia di turisti e appassionati di immersioni, è stato teatro di una tragedia che riaccende l’attenzione sulla sicurezza delle attività subacquee e sulla necessità di individuare con chiarezza chi si trova in acqua.

Cristiano Daniele Giamporcaro, 29 anni, originario di Caltanissetta, è morto dopo essere stato travolto dalle eliche di un gommone mentre era impegnato in un’immersione nelle acque di Punta Sottile, nella zona meridionale dell’isola.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane aveva segnalato la propria presenza attraverso una boa. Il gommone, con a bordo due turisti milanesi, lo avrebbe però raggiunto durante la navigazione. L’impatto ha provocato ferite gravissime e per il giovane non c’è stato nulla da fare.

La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di omicidio nautico. I due occupanti dell’imbarcazione sono stati ascoltati dalla Capitaneria di porto, che sta cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Una tragedia ancora da ricostruire nei dettagli, dunque, ma che ha già lasciato sgomenta la comunità di Caltanissetta e riporta al centro una questione spesso sottovalutata: quanto sia fragile la sicurezza di chi si immerge in acque frequentate dalle imbarcazioni.

Lampedusa, la tragedia nelle acque di Punta Sottile

L’incidente è avvenuto sabato 8 agosto nelle acque di Punta Sottile, una zona situata all’estremità meridionale di Lampedusa, tra Punta Sottile e Cala Francese.

Cristiano si trovava sull’isola in vacanza insieme alla fidanzata. I due avevano trascorso del tempo in acqua, ma successivamente la ragazza era tornata verso la riva, mentre il 29enne aveva deciso di rimanere in mare per dedicarsi a un’immersione.

Secondo quanto ricostruito finora, Giamporcaro stava effettuando una battuta di pesca in apnea e non utilizzava bombole. La sua presenza in acqua era stata indicata attraverso una boa, un elemento fondamentale per rendere riconoscibile la posizione di un subacqueo alle imbarcazioni in transito.

È proprio attorno a questo dettaglio che si concentra una parte degli accertamenti.

La dinamica precisa non è ancora stata chiarita. Gli investigatori dovranno stabilire la distanza dell’imbarcazione dalla costa, la velocità del gommone, la posizione del sub e della boa e soprattutto se il segnale fosse effettivamente visibile a chi si trovava alla guida.

Saranno gli accertamenti della Capitaneria e della Procura a stabilire eventuali responsabilità.

Il gommone e i due turisti milanesi

A bordo del gommone c’erano due turisti provenienti da Milano, descritti dalle cronache come frequentatori abituali di Lampedusa. L’imbarcazione sarebbe di loro proprietà e rimarrebbe sull’isola anche durante il resto dell’anno.

Entrambi sono già stati ascoltati dalla Capitaneria di porto nell’ambito degli accertamenti.

Al momento, gli elementi disponibili non consentono di attribuire responsabilità definitive. La vicenda è infatti nella fase iniziale dell’indagine e la ricostruzione dovrà essere verificata attraverso testimonianze, eventuali immagini, rilievi e altri elementi raccolti dagli investigatori.

Il fascicolo aperto dalla Procura di Agrigento con l’ipotesi di omicidio nautico rappresenta però un passaggio importante per comprendere la gravità con cui gli inquirenti stanno affrontando l’accaduto.

Il reato ipotizzato non equivale a una condanna e sarà naturalmente necessario attendere gli sviluppi dell’inchiesta.

Cristiano Giamporcaro, giovane regista di Caltanissetta

Cristiano Daniele Giamporcaro aveva 29 anni ed era originario di Caltanissetta.

Le cronache lo ricordano come un giovane regista, impegnato nel mondo cinematografico e culturale. La sua morte ha avuto un’eco particolare nella città siciliana anche per la sua famiglia.

Cristiano era infatti figlio di Maria Castiglione, docente universitaria ed ex assessora alla Cultura del Comune di Caltanissetta, figura conosciuta nella realtà cittadina.

I genitori sono arrivati a Lampedusa dopo la tragedia e hanno effettuato il riconoscimento della salma. Successivamente il corpo è stato trasferito a Porto Empedocle.

Dietro la cronaca dell’incidente rimane dunque la storia di una famiglia improvvisamente colpita da un lutto, mentre le autorità cercano di ricostruire cosa sia accaduto in quei pochi istanti nelle acque dell’isola.

Le ferite provocate dalle eliche e gli accertamenti sulla morte

L’impatto con le eliche ha provocato lesioni gravissime.

Secondo le prime informazioni riportate dagli organi di stampa, il giovane avrebbe riportato una ferita particolarmente grave a un braccio. Una delle ipotesi investigative è che il decesso possa essere stato provocato dal forte dissanguamento, ma la causa esatta della morte dovrà essere stabilita dagli accertamenti medico-legali.

È prevista un’autopsia, che potrà fornire elementi utili anche alla ricostruzione della dinamica.

In casi di questo tipo, infatti, l’esame medico-legale può contribuire a stabilire la natura delle lesioni, la loro compatibilità con l’impatto con le eliche e l’eventuale sequenza degli eventi.

Sono informazioni fondamentali anche sul piano giudiziario.

La boa che segnalava la presenza del sub

Uno degli aspetti sui quali si concentra maggiormente l’attenzione riguarda la boa di segnalazione.

Secondo le prime ricostruzioni, Cristiano aveva segnalato la propria presenza in acqua. Questo elemento rende ancora più importante stabilire la posizione esatta della boa rispetto alla traiettoria del gommone.

Una boa non elimina naturalmente ogni rischio.

Il mare resta uno spazio nel quale possono muoversi contemporaneamente persone, natanti e mezzi impegnati in attività diverse. La sicurezza dipende quindi dal rispetto delle distanze, dalla velocità, dall’attenzione di chi conduce l’imbarcazione e dalla possibilità di individuare tempestivamente chi si trova in acqua.

L’incidente di Lampedusa mostra quanto pochi secondi possano separare una normale giornata di vacanza da una tragedia irreparabile.

Il nodo della sicurezza tra sub e imbarcazioni

Quando un sub entra in acqua, la superficie del mare continua a essere attraversata da imbarcazioni che potrebbero non avere una visuale sufficiente di ciò che avviene sotto la superficie.

È una delle criticità più delicate delle immersioni in aree frequentate.

Dal punto di vista del conducente di un’imbarcazione, infatti, la presenza di una persona sott’acqua può essere difficile da percepire. La situazione diventa ancora più delicata quando il mare è frequentato da numerosi natanti e quando le condizioni di visibilità non sono ideali.

Per il sub, invece, il rischio principale è rappresentato proprio dalla possibilità che un’imbarcazione entri nella zona di immersione senza averlo individuato.

La tragedia di Punta Sottile riporta quindi alla ribalta la necessità di una cultura della sicurezza condivisa.

Non riguarda soltanto chi si immerge.

Riguarda anche chi guida una barca, chi noleggia un gommone e chi naviga in prossimità della costa.

Un’inchiesta per ricostruire ogni dettaglio

La Procura di Agrigento dovrà ora stabilire cosa sia accaduto prima dell’impatto.

Gli investigatori dovranno ricostruire la rotta del gommone, la velocità, la posizione del sub, la visibilità della boa e le condizioni presenti al momento dell’incidente.

Saranno importanti anche le eventuali testimonianze.

La fidanzata della vittima si trovava infatti nelle vicinanze, ma era già rientrata verso la riva quando si è verificato l’incidente. Alcune cronache riferiscono che avrebbe visto arrivare l’imbarcazione.

La sua testimonianza potrebbe quindi contribuire a ricostruire alcuni momenti della tragedia, anche se ogni elemento dovrà essere valutato dagli inquirenti.

Non è ancora possibile stabilire con certezza se l’imbarcazione procedesse a una velocità incompatibile con le condizioni del luogo o se la boa non fosse stata vista.

Sono proprio questi i punti che l’inchiesta dovrà chiarire.

Il dolore di Caltanissetta

La notizia ha rapidamente raggiunto Caltanissetta, dove Cristiano era conosciuto anche attraverso il suo percorso professionale nel settore cinematografico.

La sua morte ha colpito una comunità che conosce la famiglia e che ha seguito negli anni l’attività della madre nel mondo della cultura e delle istituzioni.

Il padre di Cristiano ha parlato della necessità di maggiore prevenzione, sottolineando quanto sia importante intervenire sul fronte della sicurezza prima che una tragedia simile possa ripetersi.

È una richiesta che va oltre il caso specifico.

Ogni incidente mortale in mare porta infatti con sé la domanda su cosa avrebbe potuto essere fatto per evitarlo.

L’estate, il mare e il rischio che spesso non si vede

Lampedusa è una delle destinazioni più amate dell’estate italiana. Le sue acque cristalline attirano ogni anno bagnanti, subacquei, pescatori e diportisti.

Proprio l’enorme afflusso di persone rende però ancora più importante la convivenza sicura tra attività differenti.

Il mare può sembrare uno spazio libero e senza confini, ma sotto la superficie esistono percorsi, zone di immersione e aree nelle quali la presenza di un sub deve essere considerata con la massima attenzione.

Il caso di Cristiano Giamporcaro dimostra drammaticamente che il pericolo può arrivare in pochi istanti.

Non c’è stato un evento atmosferico eccezionale, né una situazione apparentemente estrema. Una normale giornata di vacanza si è trasformata in una tragedia.

Cosa resta dopo la tragedia di Punta Sottile

Mentre la Procura procede con gli accertamenti, a Lampedusa resta il dolore per la morte di un giovane di appena 29 anni.

Cristiano era arrivato sull’isola per trascorrere alcuni giorni di vacanza con la fidanzata. Aveva scelto di immergersi nelle acque di Punta Sottile, segnalando la propria presenza con una boa.

Quella precauzione, secondo quanto emerso finora, non è stata sufficiente a evitare l’impatto.

Adesso saranno gli investigatori a dover stabilire perché.

La domanda centrale non è soltanto chi fosse alla guida del gommone, ma cosa sia successo in mare prima dell’impatto e se tutte le necessarie condizioni di sicurezza siano state rispettate.

La risposta dovrà arrivare attraverso un’indagine accurata, senza anticipare responsabilità che potranno essere accertate soltanto dall’autorità giudiziaria.

Intanto, la tragedia di Lampedusa consegna una lezione difficile da ignorare: nel mare affollato dell’estate, la distanza tra un’imbarcazione e una persona che si trova sott’acqua può diventare una questione di vita o di morte.