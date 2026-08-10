Caldo anomalo in Italia, giorni roventi fino a Ferragosto

🌐 Caldo anomalo in Italia: l’anticiclone africano resta protagonista, con temperature fino a 37-40°C, afa intensa e temporali improvvisi sui rilievi. E la tendenza verso Ferragosto non lascia intravedere una svolta netta.

L’estate italiana entra in una fase sempre più difficile da archiviare come semplice parentesi di caldo intenso. L’anticiclone africano continua a dominare la scena, mantenendo sull’Italia e su buona parte dell’Europa una configurazione atmosferica bloccata che da settimane lascia poco spazio alle perturbazioni.

Il risultato è un quadro meteorologico apparentemente semplice, ma in realtà molto più complesso di quanto possa suggerire una cartina quasi completamente dominata dal sole. Da una parte ci sono giornate torride, cieli sereni e temperature ben oltre le medie; dall’altra compaiono improvvisi temporali pomeridiani, capaci di trasformare in pochi minuti una giornata stabile in una situazione potenzialmente critica.

È proprio questo contrasto a caratterizzare il prossimo fine settimana. Il caldo non arretra, mentre l’instabilità convettiva continuerà a svilupparsi soprattutto nelle aree montuose. Una combinazione che richiede attenzione tanto a chi resterà nelle città quanto a chi trascorrerà le giornate in montagna, lungo i sentieri o nelle località dell’entroterra.

Anticiclone africano sull’Italia: perché il caldo non molla

La caratteristica più evidente della situazione attuale è la persistenza dell’alta pressione. Non si tratta soltanto di una temporanea rimonta anticiclonica destinata a esaurirsi nell’arco di pochi giorni. La struttura atmosferica continua a essere alimentata da masse d’aria molto calde, capaci di mantenere elevati i valori termici anche dopo il tramonto.

L’anticiclone agisce come una sorta di coperchio sull’atmosfera italiana. La subsidenza, cioè il movimento discendente dell’aria associato all’alta pressione, tende a favorire condizioni stabili, cieli sereni e una forte compressione degli strati più bassi dell’atmosfera.

È proprio qui che nasce una delle principali anomalie di questa fase estiva.

Il calore si accumula giorno dopo giorno nei bassi strati, soprattutto sulle pianure e nelle aree urbane. Il terreno assorbe energia durante le ore diurne e la restituisce lentamente, mentre l’umidità contribuisce ad aumentare la sensazione di disagio.

Per questo motivo non basta guardare la temperatura indicata dal termometro. Una massima di 35-36°C accompagnata da elevati tassi di umidità può risultare molto più pesante di un valore simile registrato in condizioni di aria secca.

Temperature fino a 37°C e picchi prossimi ai 40°C

Il prossimo fine settimana conferma sostanzialmente questa impostazione. Da Nord a Sud le temperature supereranno diffusamente i 30°C, con valori decisamente più elevati nelle zone interne e nelle pianure.

Milano e Verona possono arrivare intorno ai 35°C, mentre in diverse aree dell’Emilia-Romagna, della Toscana, della Puglia e della Sicilia i termometri potrebbero spingersi verso 36-37°C.

La situazione più delicata riguarda il Lazio e alcune delle aree interne maggiormente esposte all’afflusso di aria calda. Qui non sono esclusi picchi prossimi ai 40°C, soprattutto nelle zone lontane dall’influenza mitigatrice del mare.

Non sarà quindi un caldo uniforme. Le temperature potranno variare sensibilmente anche a distanza di poche decine di chilometri, in funzione dell’altitudine, dell’esposizione, della presenza di brezze e della distanza dalla costa.

Il mare, infatti, potrà offrire un certo sollievo durante le ore centrali della giornata, ma non necessariamente garantire condizioni fresche. L’umidità elevata renderà spesso il caldo più opprimente, soprattutto nelle località costiere e nei grandi centri urbani.

Bollino rosso e afa: le città sono le più vulnerabili

Uno degli aspetti da non sottovalutare è l’effetto del caldo nei contesti urbani. Cemento, asfalto ed edifici tendono ad accumulare energia durante il giorno e a rilasciarla lentamente nelle ore successive.

Questo meccanismo contribuisce a creare quella che viene comunemente definita isola di calore urbana.

Nelle grandi città, dunque, il problema non è soltanto raggiungere una determinata temperatura massima. A pesare è soprattutto la difficoltà del corpo umano a disperdere efficacemente il calore quando l’aria è umida e le temperature restano elevate anche durante la notte.

Le condizioni possono diventare particolarmente pesanti nelle pianure del Nord, nelle aree interne del Centro e in numerosi settori del Mezzogiorno.

Il possibile ritorno di diverse città nella fascia di maggiore rischio rende quindi importante prestare attenzione alle ore centrali della giornata, limitando le attività più impegnative nelle fasi di maggiore irraggiamento.

Per anziani, bambini e persone particolarmente vulnerabili al caldo, una lunga sequenza di giornate torride può rappresentare un fattore di stress significativo.

Temporali di calore, il paradosso dell’estate rovente

Ma c’è un altro elemento che rende questa situazione meteorologica tutt’altro che monotona.

Il grande caldo, infatti, può diventare il carburante dei temporali pomeridiani.

Il meccanismo è abbastanza intuitivo: durante il giorno il terreno si riscalda intensamente e l’aria calda e umida tende a salire. Quando le condizioni atmosferiche lo consentono, le correnti ascensionali diventano sufficientemente intense da favorire la crescita verticale delle nubi.

Il risultato può essere la formazione di celle temporalesche improvvise, spesso localizzate e difficili da prevedere con grande precisione a scala molto piccola.

La maggiore probabilità riguarda soprattutto Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centro-meridionale. Non significa però che le pianure siano completamente escluse.

Una cella nata in montagna può infatti evolvere rapidamente e spostarsi verso le aree adiacenti, portando rovesci intensi, raffiche di vento e grandinate locali.

Perché i temporali possono essere molto violenti

L’energia disponibile nei bassi strati rappresenta uno degli ingredienti fondamentali. Quando l’atmosfera dispone di molto calore e umidità, una volta innescato il processo convettivo può svilupparsi rapidamente.

Ecco perché il temporale estivo non deve essere interpretato semplicemente come una normale parentesi di pioggia.

In alcuni casi si passa da cielo sereno a un’improvvisa formazione nuvolosa nel giro di poco tempo. La rapidità è uno degli aspetti più insidiosi, soprattutto per chi si trova all’aperto.

Escursionisti, campeggiatori, bagnanti che si trovano nei pressi delle montagne e automobilisti che percorrono le zone interessate dovranno quindi tenere conto della possibilità di cambiamenti repentini.

Sole sulle coste, maggiore instabilità sui rilievi

Il quadro del weekend sarà dunque caratterizzato da una sorta di doppia estate.

Sulle coste prevarrà il sole, con condizioni generalmente favorevoli alle attività balneari. Le temperature, tuttavia, resteranno elevate e l’afa potrà rendere il clima meno gradevole nelle ore più calde.

Diverso il discorso per le aree montuose.

Alpi, Prealpi e Appennini potranno vedere la crescita di nubi cumuliformi durante il pomeriggio, con la possibilità di rovesci e temporali localizzati. I fenomeni potranno essere brevi ma intensi, creando forti differenze meteorologiche tra località vicine.

È uno degli aspetti più caratteristici delle estati dominate dall’alta pressione: il bel tempo su larga scala non esclude fenomeni localmente violenti.

Anzi, in determinate condizioni, l’assenza di un vero ricambio d’aria può favorire l’accumulo di energia sufficiente a rendere particolarmente bruschi i temporali di calore.

Caldo anomalo, un’anomalia che va oltre il semplice disagio

C’è poi una questione più ampia che riguarda la durata della fase calda.

Temperature superiori di 5-10°C rispetto alla media climatologica 1991-2020, se confermate localmente, non rappresentano una normale oscillazione estiva. Un’anomalia di questa portata, soprattutto quando si accompagna a una persistenza di diversi giorni, merita una lettura diversa.

Il problema non è soltanto il singolo picco termico.

A fare la differenza è la durata complessiva dell’evento: più a lungo il territorio rimane sottoposto a temperature elevate, maggiore diventa lo stress su persone, agricoltura, risorse idriche, ecosistemi e infrastrutture.

Anche una giornata con 38°C può essere affrontata in modo diverso rispetto a una sequenza prolungata di giornate sopra i 35°C, soprattutto quando le temperature minime restano elevate e il recupero notturno diventa insufficiente.

La vera incognita: quando finirà il caldo?

È questa la domanda destinata a dominare i prossimi aggiornamenti.

Al momento, secondo lo scenario descritto dai principali modelli previsionali, non emerge una svolta netta nel breve periodo. L’anticiclone potrebbe continuare a mantenere una posizione favorevole al caldo sull’Italia almeno verso il periodo di Ferragosto.

Naturalmente, più ci si spinge avanti nel tempo più aumenta l’incertezza della previsione. Una tendenza a lungo termine non equivale alla certezza che ogni singola giornata sarà rovente.

Tuttavia, il segnale più importante resta quello della persistenza della configurazione anticiclonica.

Per vedere una vera svolta sarebbe necessario un cambiamento della circolazione atmosferica su scala più ampia, con l’arrivo di masse d’aria significativamente più fresche o con l’ingresso di perturbazioni in grado di scardinare il blocco anticiclonico.

Al momento, questa porta non sembra ancora spalancata.

Ferragosto sotto osservazione: estate ancora protagonista

Il rischio, quindi, è quello di arrivare verso Ferragosto con una situazione ancora fortemente condizionata dall’alta pressione.

Questo non significa necessariamente che ogni regione vivrà gli stessi valori o che non ci saranno temporali. Al contrario, proprio la presenza di un’atmosfera molto calda potrebbe continuare a favorire contrasti meteorologici locali, con giornate roventi alternate a improvvisi episodi temporaleschi sui rilievi.

La vera novità, se arriverà, dovrà essere cercata nella configurazione generale: un cambio di circolazione capace di interrompere la lunga permanenza dell’aria calda.

Fino ad allora l’Italia resterà sospesa tra due estremi: da una parte il sole insistente dell’anticiclone africano, dall’altra i temporali improvvisi generati dall’enorme quantità di energia accumulata dal territorio.

Ed è proprio questo il volto più significativo dell’estate attuale: non soltanto caldo, ma caldo persistente, afa e instabilità concentrata, tre ingredienti che insieme possono rendere il quadro meteorologico molto più impegnativo di quanto lasci immaginare una semplice previsione di sole.

La parola d’ordine resta prudenza. Il caldo continuerà a mordere, con punte fino a 37-40°C in alcune zone, mentre sui rilievi aumenterà il rischio di temporali improvvisi. E, almeno per ora, l’anticiclone africano non sembra intenzionato a lasciare rapidamente il campo.

in collaborazione con METEORED