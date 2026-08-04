India-Israele, Amnesty denuncia esportazioni di armi e rischi legali

🌐 L’India esportazioni armi Israele è al centro di un nuovo rapporto di Amnesty International che accusa Nuova Delhi di aver continuato a fornire componenti, munizioni e sistemi destinati all’industria militare israeliana dopo il 7 ottobre 2023. L’organizzazione sostiene che tali trasferimenti potrebbero esporre autorità e aziende al rischio di complicità in crimini di diritto internazionale, mentre chiede un embargo totale sulle forniture militari verso Israele.

Amnesty International punta i riflettori sulla filiera militare tra India e Israele

L’India è diventata uno degli attori più importanti nella catena globale di approvvigionamento militare destinata a Israele. È questa la conclusione del nuovo rapporto pubblicato da Amnesty International, che analizza migliaia di spedizioni effettuate dall’inizio della guerra seguita agli attacchi del 7 ottobre 2023.

Secondo l’organizzazione per i diritti umani, la collaborazione industriale tra aziende indiane e grandi gruppi della difesa israeliana si sarebbe rafforzata proprio durante il conflitto, alimentando la produzione e la fornitura di componenti, parti di ricambio, ordigni esplosivi e materiali destinati all’apparato militare israeliano.

L’analisi rappresenta una delle ricostruzioni più dettagliate finora realizzate sui rapporti commerciali tra i due Paesi nel settore della difesa e rilancia il dibattito internazionale sulla responsabilità degli Stati esportatori di armamenti quando esiste il rischio che tali forniture possano essere impiegate in violazioni del diritto internazionale umanitario.

Oltre 2.500 spedizioni analizzate dopo il 7 ottobre 2023

Il rapporto si basa sull’esame di 2.596 spedizioni effettuate tra il 7 ottobre 2023 e il 30 novembre 2025, ricostruite attraverso dati commerciali internazionali e codici doganali relativi alle esportazioni di materiale militare.

Tra i prodotti individuati figurano:

390.516 parti di ricambio per armi leggere a uso militare;

564.970 componenti destinati a ordigni esplosivi, comprese strutture per proiettili d’artiglieria e testate per droni;

298 componenti destinati a veicoli militari.

Amnesty precisa di aver escluso dall’analisi tutte le spedizioni che potevano avere una destinazione civile o essere collegate ai sistemi difensivi antimissile utilizzati per la protezione della popolazione israeliana.

L’obiettivo dichiarato dell’indagine è stato quello di concentrare l’attenzione esclusivamente sui materiali che, secondo l’organizzazione, potrebbero essere utilizzati direttamente nelle operazioni offensive condotte nella Striscia di Gaza.

Le accuse: “Rischio concreto di complicità”

Il punto centrale del rapporto riguarda la possibile responsabilità giuridica delle autorità indiane e delle imprese coinvolte.

Amnesty sostiene infatti che, dopo le ordinanze della Corte internazionale di giustizia, che hanno riconosciuto il rischio di genocidio nella Striscia di Gaza imponendo misure cautelari a Israele, gli Stati esportatori non possano più sostenere di ignorare le conseguenze potenziali delle proprie autorizzazioni all’esportazione di armamenti.

Secondo l’organizzazione:

continuare ad autorizzare esportazioni militari verso Israele potrebbe violare obblighi internazionali;

le aziende coinvolte potrebbero essere chiamate a rispondere qualora fossero consapevoli del rischio che i loro prodotti vengano impiegati nella commissione di crimini internazionali;

gli Stati hanno il dovere di prevenire trasferimenti di armi quando esiste un rischio evidente di utilizzo in violazioni del diritto internazionale umanitario.

Si tratta di accuse particolarmente pesanti, che tuttavia rappresentano la posizione di Amnesty International e non costituiscono accertamenti giudiziari.

Le aziende coinvolte nella catena produttiva

L’indagine identifica numerose imprese indiane impegnate nella produzione di componentistica militare.

Tra queste figurano aziende che realizzano:

componenti per armi automatiche;

involucri per ordigni esplosivi;

testate per droni;

sistemi destinati a veicoli militari.

In alcuni casi si tratta di joint venture tra società indiane e aziende israeliane, mentre altre risultano controllate direttamente dallo Stato indiano.

Dal lato israeliano, le spedizioni sarebbero state destinate a grandi gruppi industriali della difesa che producono equipaggiamenti utilizzati dalle Forze di difesa israeliane.

Secondo Amnesty, proprio questi collegamenti industriali renderebbero la partnership tra Nuova Delhi e Tel Aviv particolarmente significativa all’interno della filiera globale degli armamenti.

La posizione di Amnesty: embargo totale sulle armi

L’organizzazione rinnova una richiesta avanzata da tempo: un embargo internazionale completo sulle forniture militari verso Israele.

La richiesta comprende:

vendita di armi;

trasferimento di munizioni;

componentistica;

pezzi di ricambio;

tecnologie militari;

assistenza tecnica;

supporto finanziario.

Secondo Amnesty, tali trasferimenti dovrebbero essere sospesi fino a quando non sarà possibile dimostrare che le aziende coinvolte non contribuiscono a violazioni del diritto internazionale.

L’organizzazione chiede inoltre che il governo indiano interrompa immediatamente ogni autorizzazione all’esportazione di materiale militare verso Israele.

Le lacune evidenziate nella normativa indiana

Uno degli aspetti più approfonditi del rapporto riguarda il quadro normativo indiano.

Secondo Amnesty emergerebbero alcune criticità:

limitata trasparenza nelle procedure di autorizzazione all’export;

assenza di espliciti obblighi di due diligence sui diritti umani;

mancanza di strumenti che impongano verifiche preventive sul possibile utilizzo finale delle forniture.

L’organizzazione sottolinea inoltre che l’India non ha aderito al Trattato sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty) adottato nel 2013.

Nuova Delhi si astenne durante il voto alle Nazioni Unite e non ha mai successivamente firmato né ratificato il trattato.

Per Amnesty, un’eventuale adesione rappresenterebbe un passo importante verso un controllo più rigoroso delle esportazioni militari.

Il nodo del diritto internazionale

Il rapporto richiama numerosi principi del diritto internazionale umanitario.

Secondo tali norme, gli Stati dovrebbero evitare trasferimenti di armamenti quando esiste un rischio chiaro che tali forniture possano essere utilizzate per commettere gravi violazioni del diritto internazionale.

Amnesty richiama anche:

la Convenzione sul genocidio;

le Convenzioni di Ginevra;

gli obblighi di prevenzione che derivano dalle decisioni della Corte internazionale di giustizia.

L’organizzazione sostiene che questi strumenti giuridici impongano agli Stati una particolare prudenza nell’autorizzare esportazioni verso aree interessate da conflitti caratterizzati da accuse di gravi violazioni dei diritti umani.

Nessuna replica da governo e aziende

Prima della pubblicazione dello studio, Amnesty riferisce di aver inviato le proprie conclusioni al governo indiano e a nove aziende citate nell’indagine.

Secondo quanto riportato dall’organizzazione, al momento della diffusione del rapporto non era arrivata alcuna risposta ufficiale né da parte delle autorità né delle società coinvolte.

L’assenza di repliche lascia quindi aperto il confronto su accuse che potrebbero avere conseguenze rilevanti sia sul piano diplomatico sia su quello commerciale.

Qualora arrivassero prese di posizione ufficiali, il quadro potrebbe arricchirsi di ulteriori elementi utili per valutare le contestazioni mosse dall’organizzazione.

Una partnership strategica sempre più rilevante

Negli ultimi anni India e Israele hanno consolidato una cooperazione strategica nel settore della difesa, considerata una delle più solide dell’area indo-pacifica.

Israele rappresenta infatti uno dei principali fornitori di tecnologie militari per Nuova Delhi, mentre numerose aziende israeliane hanno investito nella produzione locale attraverso accordi industriali e joint venture.

Questa collaborazione comprende:

produzione condivisa di sistemi d’arma;

trasferimento di tecnologie;

sviluppo di componentistica avanzata;

cooperazione nel settore aerospaziale e dei droni.

Secondo Amnesty, proprio questa integrazione industriale rende oggi l’India un tassello fondamentale della filiera militare israeliana.

Il dibattito internazionale sulle esportazioni di armamenti

Il rapporto arriva in un momento in cui cresce il confronto internazionale sulle forniture militari destinate ai Paesi coinvolti nei conflitti.

Negli ultimi mesi diversi governi hanno riesaminato licenze di esportazione, autorizzazioni e accordi industriali alla luce delle decisioni dei tribunali internazionali e delle crescenti pressioni provenienti da organizzazioni umanitarie.

Il dossier dedicato all’India amplia questo dibattito, spostando l’attenzione non solo sui grandi esportatori tradizionali, ma anche sui Paesi che producono componenti essenziali all’interno delle moderne catene globali della difesa.

Per Amnesty International, proprio la natura internazionale della produzione militare rende necessario un controllo più rigoroso su ogni passaggio della filiera. Dall’altra parte, eventuali valutazioni sulla legittimità delle esportazioni e sulle possibili responsabilità giuridiche restano materia di competenza delle autorità nazionali e degli organismi giudiziari internazionali.